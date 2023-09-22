С анонсом Windows 11 компания Microsoft открыла новую главу в истории развития своих операционных систем. От усовершенствованного интерфейса до интеграции с Android — давайте рассмотрим ключевые нововведения этой ОС.

Главное, что бросается в глаза при первом знакомстве с Windows 11 — это централизованный стартовый меню. Живые плитки ушли в прошлое, оставив место иконкам приложений и документов. Элементы интерфейса стали более закругленными, а анимации — плавнее и эстетичнее.

Microsoft решила усилить акцент на коммуникации, интегрируя в ОС сервис Teams. Теперь пользователи могут быстро и легко начать видеоконференцию или чат без необходимости установки дополнительных приложений.

Функции "Snap Layouts" и "Snap Groups" призваны облегчить работу с множеством окон. Пользователи могут быстро и интуитивно выстраивать окна в различных комбинациях на рабочем столе, сохраняя комбинации для быстрого доступа в будущем.

Отдельное внимание заслуживают виджеты. Это мини-приложения, предоставляющие в реальном времени информацию о погоде, новостях, календаре и многом другом. Все это адаптируется под интересы и предпочтения пользователя.

Microsoft пересмотрела концепцию своего магазина приложений. В новой версии магазина упрощен поиск, улучшена навигация, а также расширился список доступных приложений благодаря сотрудничеству с третьими сторонами.

Для геймеров Windows 11 преподнесла целый ряд инноваций. Технологии авто-HDR обогащают цвета и детали в играх, DirectStorage ускоряет загрузку текстур, а интеграция с Xbox Game Pass предоставляет доступ к библиотеке качественных игр.

Возможно, самым неожиданным анонсом было введение поддержки Android-приложений. В сотрудничестве с Amazon и их Appstore, Windows 11 предлагает возможность установки и использования множества приложений для Android прямо на вашем ПК.

Улучшенная безопасность

Windows 11 поставляется с усилением требований к аппаратной безопасности. Теперь для установки ОС требуется наличие чипа TPM 2.0 и поддержка Secure Boot. Эти меры призваны обеспечить защиту данных пользователя на новом уровне.

Windows 11 — это не просто косметическое обновление Windows 10. Это глубокий пересмотр концепции операционной системы, в котором учтены интересы как обычных пользователей, так и профессионалов различных сфер. С каждым новым выпуском Microsoft делает шаг вперед, а Windows 11 может стать настоящим прорывом в мире операционных систем.