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Полезные советы 23.08.2023 3 минуты

S-режим в Windows — что это и зачем нужно?

Что такое S-режим в Windows и зачем он нужен?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

S-режим — особый режим работы операционных систем Windows 10 и 11, обеспечивающий более высокую производительность и защищенность компьютера от любых внешних угроз, но накладывающий значительные ограничения на использование ПК. S-режим нельзя активировать в обычных версиях Windows 10 и 11. По сути, Windows в S-режиме является самостоятельной редакцией ОС, обычно предустанавливаемой на ноутбуки и настольные компьютеры их производителями по лицензии от Microsoft (но при необходимости пользователь может самостоятельно скачать редакцию Windows в S-режиме и установить ее на свой компьютер).

Хоть данный режим активировать в стандартной редакции ОС не представляется возможным, зато его можно деактивировать.  Это позволит трансформировать Windows в стандартную версию.

Ограничения Windows в S-режиме

Более высокая производительность и безопасность Windows 10/11 в S-режиме достигнута путем наложения значительных ограничений, куда относятся:

Возможность установки приложений только из Microsoft Store

Наиболее строгое ограничение S-режима Windows 10/11 — невозможность установки программ ни из каких других источников, кроме как из магазина приложений Microsoft Store. Из этого также вытекает, что для серфинга в интернете можно будет пользоваться исключительно браузером Microsoft Edge. Кроме того, S-режим не позволяет пользоваться рядом инструментов разработчика, а также командной строкой, терминалом PowerShell, редактором реестра и некоторыми другими системными утилитами.

Отметим, что подавляющее большинство приложений, доступных в магазине цифровой дистрибуции Microsoft Store, можно будет запускать, как в Windows 10/11 с активным S-режимом, так и в других версиях. Но существует небольшое количество приложений с известными проблемами совместимости, которыми нельзя пользоваться в S-режиме. На странице подробных сведений о продукте в Microsoft Store будет указана соответствующая информация.

Ограничение функциональности периферийных устройств

Большинство периферийных устройств (например, принтеры и сканеры), которые работают в стандартных редакциях Windows 10/11, будут работать и в Windows с активным S-режимом, но их функциональность может быть ограничена. Это, в первую очередь, связано с невозможностью установки драйверов для этих устройств и использования вспомогательных программ от производителя оборудования. Драйверы для периферийных устройств под работу в S-режиме могут скачиваться только с сервисов Windows через центр обновления (Windows Update).

Преимущества S-режима

Несмотря на ограничения, S-режим обладает рядом преимуществ, например:

  • Практически нулевая вероятность подхватить вредоносные, шпионские или даже потенциально опасные и нежелательные программы, распространяемые через интернет под видом обычных безопасных программ, ввиду того, что их установка невозможна в S-режиме.
  • Меньшее количество мусорных файлов на дисках, генерируемых сторонними (скачанными не из Microsoft Store) программами, а также отсутствие автоматических загружающихся сторонних служб обеспечивает быструю загрузку системы, запуск и работу установленных приложений.
  • Невозможность изменения критических настроек Windows и редактирования системного реестра, в т.ч. и сторонними программами, обеспечивает стабильность работы системы на протяжении всего времени ее использования.

Как отключить S-режим?

Для отключения S-режима в Windows 10 выполните следующие шаги:

  • Откройте окно Параметры, используя комбинацию клавиш Win + I.
  • Перейдите в раздел Обновление и безопасность в левой части окна Параметры.
  • Перейдите в подраздел Активация.
  • В блоке Переход на Windows 10 Домашняя или Переход на Windows 10 Pro кликните по ссылке Перейти в Store (не переходите по ссылке Обновить выпуск ОС Windows — это другая процедура, которая оставит S-режим активным).
  • Будет запущено приложение Microsoft Store, в котором останется кликнуть по кнопке Получить, и после подтверждения действия S-режим будет деактивирован.

 Для отключения S-режима в Windows 11:

  • Откройте окно Параметры при помощи клавиш Win + I.
  • В левой части окна Параметры откройте раздел Система.
  • Найдите и перейдите в подраздел Активация.
  • Найдите раздел Переход на Windows 11 Pro и кликните в нем по ссылке Перейти в Store (не переходите по ссылке Обновить выпуск ОС Windows, которая не имеет отношения к S-режиму).
  • В открывшемся приложении Microsoft Store кликните по кнопке Получить, подтвердите действие, и S-режим будет отключен.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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