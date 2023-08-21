S-режим в Windows — что это и зачем нужно?

S-режим — особый режим работы операционных систем Windows 10 и 11, обеспечивающий более высокую производительность и защищенность компьютера от любых внешних угроз, но накладывающий значительные ограничения на использование ПК. S-режим нельзя активировать в обычных версиях Windows 10 и 11. По сути, Windows в S-режиме является самостоятельной редакцией ОС, обычно предустанавливаемой на ноутбуки и настольные компьютеры их производителями по лицензии от Microsoft (но при необходимости пользователь может самостоятельно скачать редакцию Windows в S-режиме и установить ее на свой компьютер).

Хоть данный режим активировать в стандартной редакции ОС не представляется возможным, зато его можно деактивировать. Это позволит трансформировать Windows в стандартную версию.

Ограничения Windows в S-режиме Более высокая производительность и безопасность Windows 10/11 в S-режиме достигнута путем наложения значительных ограничений, куда относятся: Возможность установки приложений только из Microsoft Store Наиболее строгое ограничение S-режима Windows 10/11 — невозможность установки программ ни из каких других источников, кроме как из магазина приложений Microsoft Store. Из этого также вытекает, что для серфинга в интернете можно будет пользоваться исключительно браузером Microsoft Edge. Кроме того, S-режим не позволяет пользоваться рядом инструментов разработчика, а также командной строкой, терминалом PowerShell, редактором реестра и некоторыми другими системными утилитами. Отметим, что подавляющее большинство приложений, доступных в магазине цифровой дистрибуции Microsoft Store, можно будет запускать, как в Windows 10/11 с активным S-режимом, так и в других версиях. Но существует небольшое количество приложений с известными проблемами совместимости, которыми нельзя пользоваться в S-режиме. На странице подробных сведений о продукте в Microsoft Store будет указана соответствующая информация. Ограничение функциональности периферийных устройств Большинство периферийных устройств (например, принтеры и сканеры), которые работают в стандартных редакциях Windows 10/11, будут работать и в Windows с активным S-режимом, но их функциональность может быть ограничена. Это, в первую очередь, связано с невозможностью установки драйверов для этих устройств и использования вспомогательных программ от производителя оборудования. Драйверы для периферийных устройств под работу в S-режиме могут скачиваться только с сервисов Windows через центр обновления (Windows Update).

Преимущества S-режима Несмотря на ограничения, S-режим обладает рядом преимуществ, например: Практически нулевая вероятность подхватить вредоносные, шпионские или даже потенциально опасные и нежелательные программы, распространяемые через интернет под видом обычных безопасных программ, ввиду того, что их установка невозможна в S-режиме.

Меньшее количество мусорных файлов на дисках, генерируемых сторонними (скачанными не из Microsoft Store) программами, а также отсутствие автоматических загружающихся сторонних служб обеспечивает быструю загрузку системы, запуск и работу установленных приложений.

Невозможность изменения критических настроек Windows и редактирования системного реестра, в т.ч. и сторонними программами, обеспечивает стабильность работы системы на протяжении всего времени ее использования.