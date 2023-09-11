Не работают клавиши F1-F12 на клавиатуре — что делать?

Функциональные клавиши F1-F12 — важные кнопки клавиатуры, которые используются во многих программах для разных задач. Иногда они могут переставать работать. В большинстве случаев эта проблема возникает из-за типичных факторов и легко устраняется. Основных причин неполадки существует несколько. Рассмотрим их более подробно и разберем подходящие способы решения для каждого случая.
Режим функциональных клавиш
Наиболее распространенная причина неработоспособности функциональных клавиш — установленный режим Fn. На большинстве клавиатур ноутбуков каждая из кнопок ряда F1-F12 имеет два назначения: основное и дополнительное (регулировка громкости, настройка яркости, включение и отключение тачпада, конфигурация дисплея и прочее).
В зависимости от того, какой режим работы функциональных клавиш установлен в BIOS, кнопки будут работать по-разному. Если они сконфигурированы для выполнения обычных команд F1-F12 — будут работать как обычно. В таком случае, чтобы воспользоваться дополнительным функционалом клавиш, потребуется нажать нужную кнопку в сочетании с Fn.
Если же кнопки настроены в BIOS так, что по умолчанию они выполняют дополнительные функции (настройку громкости, яркости, экрана и прочее), основные команды смогут работать только в сочетании с Fn. Например, чтобы нажать F2 для запуска какой-либо опции в программе, потребуется использовать комбинацию Fn+F2. Иначе, если нажать клавишу без Fn, компьютер выполнит дополнительную команду, привязанную к ней на клавиатуре ноутбука (например, повысит громкость).
Поэтому, если клавиши F1-F12 не работают, стоит попробовать использовать их в сочетании с Fn. Эта кнопка находится в левом нижнем углу клавиатуры. Если в таком случае все заработает исправно, то никаких проблем с клавишами нет. Тогда можно изменить параметры клавиатуры в BIOS, чтобы функциональные кнопки работали в стандартном режиме без Fn.
Блокировка Fn
На некоторых клавиатурах присутствует специальная кнопка, которая позволяет быстро сменить текущий режим работы функциональных клавиш без настройки BIOS. Обычно она называется F Lock или F Mode. Нажав ее, можно поменять метод работы Fn.
В случае, если эта клавиша присутствует на клавиатуре, стоит попробовать нажать на нее один раз. Если после этого кнопки заработают исправно — проблема решена.
Выход клавиш из строя
Не стоит также исключать возможность частичной неисправности клавиатуры. Если кнопки были залиты жидкостью или повреждены иным образом, скорее всего, клавиши не работают именно из-за этого. Обычно в таком случае проблемы возникают с несколькими кнопками, находящимися рядом.
При подозрении на наличие неисправностей стоит проверить все клавиши и, по возможности, подключить к ноутбуку другую клавиатуру. Если выяснится, что клавиши ноутбука неработоспособны, но кнопки работают исправно с другой клавиатуры, скорее всего, устройство вышло из строя. В таком случае следует обратиться в сервис для более глубокой диагностики и дальнейшей замены клавиатуры.
Проблемы с драйверами
Иногда проблема с клавишами F1-F12 возникает из-за неполадок драйверов в операционной системе. В таком случае можно попробовать загрузить основные драйвера для всех устройств ноутбука с официального сайта производителя, найдя их по точному названию модели через поиск в интернете, и установить их. После инсталляции драйверов нужно обязательно перезагрузить компьютер.
Заключение
В большинстве случаев неполадки функциональных кнопок клавиатуры на ноутбуках связаны с их настройками в BIOS. Изменив параметры или воспользовавшись клавишей Fn, можно восстановить исправную работу F1-F12.