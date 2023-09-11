Не работают клавиши F1-F12 на клавиатуре — что делать?

Функциональные клавиши F1-F12 — важные кнопки клавиатуры, которые используются во многих программах для разных задач. Иногда они могут переставать работать. В большинстве случаев эта проблема возникает из-за типичных факторов и легко устраняется. Основных причин неполадки существует несколько. Рассмотрим их более подробно и разберем подходящие способы решения для каждого случая.

Режим функциональных клавиш

Наиболее распространенная причина неработоспособности функциональных клавиш — установленный режим Fn. На большинстве клавиатур ноутбуков каждая из кнопок ряда F1-F12 имеет два назначения: основное и дополнительное (регулировка громкости, настройка яркости, включение и отключение тачпада, конфигурация дисплея и прочее).

В зависимости от того, какой режим работы функциональных клавиш установлен в BIOS, кнопки будут работать по-разному. Если они сконфигурированы для выполнения обычных команд F1-F12 — будут работать как обычно. В таком случае, чтобы воспользоваться дополнительным функционалом клавиш, потребуется нажать нужную кнопку в сочетании с Fn.

Если же кнопки настроены в BIOS так, что по умолчанию они выполняют дополнительные функции (настройку громкости, яркости, экрана и прочее), основные команды смогут работать только в сочетании с Fn. Например, чтобы нажать F2 для запуска какой-либо опции в программе, потребуется использовать комбинацию Fn+F2. Иначе, если нажать клавишу без Fn, компьютер выполнит дополнительную команду, привязанную к ней на клавиатуре ноутбука (например, повысит громкость).

Поэтому, если клавиши F1-F12 не работают, стоит попробовать использовать их в сочетании с Fn. Эта кнопка находится в левом нижнем углу клавиатуры. Если в таком случае все заработает исправно, то никаких проблем с клавишами нет. Тогда можно изменить параметры клавиатуры в BIOS, чтобы функциональные кнопки работали в стандартном режиме без Fn.