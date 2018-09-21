Принято считать, что реклама является двигателем прогресса. Однако в случае с интернет-браузером рекламные баннеры не только мешают продуктивно работать, но и могут нести в себе вредоносный код, инфицирующий операционную систему. Для комплексной защиты компьютера от подобного рода проблемы рекомендуется установить антивирусный софт, а также прибегнуть к некоторым базовым советам по отключению рекламы в браузере.
Удаление лишних программ
Первое, что следует предпринять – это изучить установленное на жесткий диск программное обеспечение. С целью легкой наживы многие разработчики интегрируют баннеры в инсталляционный пакет какого-либо приложения. Получается, что вместе с запуском программы первое, что увидит пользователь – реклама. Во избежание подобных ситуаций следует внимательно изучить информацию, предоставляемую в процессе установки программного приложения.
Инвентаризация софта – действенный способ избавиться от назойливой рекламы. Для этого следует перейти во вкладку "Приложения и возможности" и избавиться от всех подозрительных и ненужных программ. При этом следует быть предельно осторожным, чтобы не удалить системные приложения, файлы или драйвера устройств.
Почему в браузере появляется реклама?
Наличие расширений – ключевая причина, по которой в процессе работы браузера появляется реклама. Основное практическое назначение расширений – выполнение различных задач, которые должны облегчить пользователю работу.
Недобросовестные разработчики интегрируют в свои инсталляционные пакеты расширения, которые активируют рекламу при загрузке браузера. В зависимости от категории браузера комплекс мероприятий по избавлению от назойливых рекламных баннеров будет разниться.
Отключение рекламы в различных браузерах
В своем большинстве, рекламные материалы в браузере – это мультимедийный видео и аудио контент, а также анимационные ролики. Поэтому чтобы устранить появление таких объявлений, достаточно лишь приостановить их отображение. В любом из браузеров, в независимости от версии и назначения, необходимо перейти в "настройки мультимедиа" и деактивировать галочки анимации и изображений. Этот способ является наиболее действенным и эффективным, но в тоже время он блокирует не только изображение и видео рекламного характера, но и необходимый пользователю контент.
В зависимости от версии и модификации браузера, следует произвести следующую последовательность действий:
- Google Chrome. Перейти "Настройки" - "Дополнительные" - "Расширения". Снимаются все расширения, за исключением тех, что были установлены намеренно. Необходимо быть внимательным: деактивации не подлежат те дополнения, от которых зависит работоспособность и безопасность системы.
- Яндекс.Браузер. Порядок действий аналогичен тем, что проводятся для Google Chrome. Следует перейти "Настройки" - "Дополнительно" - "Инструменты" - "Расширения", исследовать перечень дополнений и отключить все подозрительные и ненужные.
- Firefox. Пользователям браузера Firefox необходимо открыть "Настройки" - "Дополнения".
Затем нужно перейти к закладке "Плагины".
Из приведенного списка следует деактивировать все дополнения, за исключением любых Java-приложений.
После того, как была проделана данная последовательность манипуляций, рекламные баннеры больше не должны появляться в браузерах. В дальнейшем следует контролировать процесс установки приложений и избегать установки непроверенного или пиратского софта.
Универсальные методы
Чтобы избавиться от рекламы в веб-браузерах, можно воспользоваться специальным программным обеспечением. Среди многочисленных пользователей большой популярностью пользуется плагин Adguard. Данное приложение отлично зарекомендовало себя в части блокировки любого рода рекламы (мультимедийный аудио и видео контент, анимация).
Для активации расширения Adguard следует его установить применительно к текущему исполнению и версии браузера. Для каждого из обозревателей процесс установки уникален. Чтобы установка прошла корректно, необходимо следовать инструкциям разработчика. Также эффективным является способ полного сброса настроек. После данного мероприятия браузер возвращается в исходное состояние и в большинстве случаев реклама перестает беспокоить.