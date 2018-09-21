Принято считать, что реклама является двигателем прогресса. Однако в случае с интернет-браузером рекламные баннеры не только мешают продуктивно работать, но и могут нести в себе вредоносный код, инфицирующий операционную систему. Для комплексной защиты компьютера от подобного рода проблемы рекомендуется установить антивирусный софт, а также прибегнуть к некоторым базовым советам по отключению рекламы в браузере.

Удаление лишних программ Первое, что следует предпринять – это изучить установленное на жесткий диск программное обеспечение. С целью легкой наживы многие разработчики интегрируют баннеры в инсталляционный пакет какого-либо приложения. Получается, что вместе с запуском программы первое, что увидит пользователь – реклама. Во избежание подобных ситуаций следует внимательно изучить информацию, предоставляемую в процессе установки программного приложения. Инвентаризация софта – действенный способ избавиться от назойливой рекламы. Для этого следует перейти во вкладку "Приложения и возможности" и избавиться от всех подозрительных и ненужных программ. При этом следует быть предельно осторожным, чтобы не удалить системные приложения, файлы или драйвера устройств.

Почему в браузере появляется реклама? Наличие расширений – ключевая причина, по которой в процессе работы браузера появляется реклама. Основное практическое назначение расширений – выполнение различных задач, которые должны облегчить пользователю работу. Недобросовестные разработчики интегрируют в свои инсталляционные пакеты расширения, которые активируют рекламу при загрузке браузера. В зависимости от категории браузера комплекс мероприятий по избавлению от назойливых рекламных баннеров будет разниться.

Отключение рекламы в различных браузерах В своем большинстве, рекламные материалы в браузере – это мультимедийный видео и аудио контент, а также анимационные ролики. Поэтому чтобы устранить появление таких объявлений, достаточно лишь приостановить их отображение. В любом из браузеров, в независимости от версии и назначения, необходимо перейти в "настройки мультимедиа" и деактивировать галочки анимации и изображений. Этот способ является наиболее действенным и эффективным, но в тоже время он блокирует не только изображение и видео рекламного характера, но и необходимый пользователю контент. В зависимости от версии и модификации браузера, следует произвести следующую последовательность действий: Google Chrome . Перейти "Настройки" - "Дополнительные" - "Расширения". Снимаются все расширения, за исключением тех, что были установлены намеренно. Необходимо быть внимательным: деактивации не подлежат те дополнения, от которых зависит работоспособность и безопасность системы. Яндекс.Браузер . Порядок действий аналогичен тем, что проводятся для Google Chrome. Следует перейти "Настройки" - "Дополнительно" - "Инструменты" - "Расширения", исследовать перечень дополнений и отключить все подозрительные и ненужные. Firefox . Пользователям браузера Firefox необходимо открыть "Настройки" - "Дополнения". Затем нужно перейти к закладке "Плагины". Из приведенного списка следует деактивировать все дополнения, за исключением любых Java-приложений. После того, как была проделана данная последовательность манипуляций, рекламные баннеры больше не должны появляться в браузерах. В дальнейшем следует контролировать процесс установки приложений и избегать установки непроверенного или пиратского софта.