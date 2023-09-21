Недостаточно памяти для загрузки страницы в Google Chrome — как исправить ошибку?

Браузер Chrome — требовательная программа, в больших объемах потребляющая ресурсы компьютера. При использовании приложения нередко возникают ошибки, связанные с нехваткой ОЗУ. Одна из самых частых — сбой Out of Memory. Разберем, почему он возникает и как от него избавиться.

Почему возникает ошибка? Ошибка возникает в тех случаях, когда оперативная память переполнена и браузеру не хватает доступного объема ОЗУ для запуска новой страницы. Замечая это, он останавливает ее загрузку и отображает ошибку, чтобы предотвратить переполнение памяти и возникающие из-за него проблемы с работой операционной системы.

10 способов решения проблемы Разберем 10 простых решений, которые помогут исправно запустить нужную страницу в Chrome, избежав появления ошибки Out of Memory.

Закрытие лишних вкладок Для начала стоит попробовать закрыть неиспользуемые вкладки. Это самый простой и очевидный способ, который помогает в большинстве случаев. Очистка лишних вкладок позволит освободить существенный объем памяти RAM, которой не хватало для открытия новой страницы. Закрыв неиспользуемые сайты, можно быстро устранить неполадку и прогрузить нужный адрес в Google Chrome.

Остановка неиспользуемых программ Другой способ решения, направленный на очистку ОЗУ — закрытие неиспользуемых программ в системе. Он также позволяет освободить оперативную память, создав свободное место для открытия новой страницы в Chrome. Этот вариант может быть полезен в тех случаях, когда закрыть вкладки в окне браузера невозможно из-за того, что все они используются.

Запуск страницы в Режиме инкогнито В некоторых случаях прогрузить страницу помогает использование Режима инкогнито. Откройте новое приватное окно комбинацией клавиш Ctrl + Shift + N и попробуйте запустить нужный сайт в нем. Иногда это помогает исправно загрузить вкладку.



Перезапуск браузера Другое простое решение, которым можно воспользоваться в случае, если в браузере не запущены вкладки с важными данными — это перезапуск Chrome. Закройте все окна программы и откройте ее повторно. Скорее всего, все страницы начнут загружаться исправно, без ошибок.

Отключение расширений Чтобы снизить нагрузку Chrome на оперативную память, можно также попробовать отключить используемые дополнения браузера. Они способны потреблять дополнительный объем ОЗУ, из-за чего доступного места в RAM может не хватать для открытия новых страниц. Для отключения дополнений откройте меню Chrome с помощью кнопки в правом верхнем углу окна, откройте раздел Расширения и выберите пункт Управление расширениями.

В появившемся меню выключите все активные дополнения, используя переключатель. После этого попробуйте открыть нужный сайт повторно. Скорее всего, его работа возобновится.



Очистка кэша Google Chrome Если предыдущие способы не помогли, можно воспользоваться другими решениями. Например, очистить кэш браузера. Для этого нужно открыть новую вкладку, ввести в адресной строке команду chrome://settings/clearBrowserData и нажать Enter. В открывшемся меню останется выбрать настройку Все время, отметить все галочки и щелкнуть на кнопку Удалить данные. После очистки стоит перезапустить программу.

Если вы хотите избежать выхода из сохраненных в браузере учетных записей, отключите пункт Файлы cookie.

Выключение аппаратного ускорения Иногда исправить ошибку помогает отключение аппаратного ускорения. Эта настройка нужна для оптимизации работы программы, однако иногда она негативно сказывается на функционировании браузера. Чтобы выключить этот параметр, выполните следующее: 1. Откройте главное меню при помощи кнопки в виде трех точек справа сверху и выберите пункт Настройки.

2. В левой колонке перейдите в раздел Система (ветвь Дополнительно).

3. В правой части окна отключите параметр Использовать аппаратное ускорение.

Для применения настроек потребуется перезагрузка Google Chrome.

Удаление содержимого каталогов Temp В некоторых случаях избавиться от ошибки помогает очистка директорий с временными файлами Windows. Нужно удалить все содержимое из каталогов C:\Windows\Temp и C:\Users\Имя_Пользователя\AppData\Local\Temp. Папка AppData скрыта в Проводнике. Чтобы быстро открыть ее, запустите окно Выполнить комбинацией клавиш Win + R и воспользуйтесь в нем командой %AppData%.

Перезагрузка компьютера Простое и быстрое решение — перезагрузка ПК. Оно помогает избавиться от проблемы с открытием страниц в подавляющем большинстве случаев. Если предыдущие способы решения не помогли, попробуйте перезапустить компьютер, предварительно закрыв все запущенные программы. Скорее всего, это восстановит исправную работу Google Chrome.

Поиск и удаление вредоносного ПО Можно также провести поиск и удаление вирусов, если другие решения не помогли. Возможно, ошибка возникает из-за действия вредоносного ПО в системе. Чтобы выявить вирусы в ОС, можно воспользоваться любым доступным антивирусом. Например, стандартной утилитой Защитник Windows.