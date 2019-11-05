SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Adguard

Adguard

Программа для блокировки рекламы и сайтов в браузерах

3,3 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 7.2.2936
Скачать 143 KB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

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История изменений

Версия 7.2.2936

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Оценки программы

3,3

3 оценки Оценок пока нет

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