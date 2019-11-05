Adguard — программа для блокировки рекламы, всплывающих окон, баннеров и прочего нежелательного контента на открываемых в любом браузере веб-страницах, а также блокировки самих сайтов по URL. Кроме того, Adguard обеспечивает защиту компьютера от различного рода сетевых угроз путем автоматической блокировки подозрительных сайтов. Еще одна ключевая функция программы — блокировка сетевой активности любых выбранных пользователем веб-приложений, установленных на компьютере.

Adguard является платным программным обеспечением (есть возможность пробного использования приложения в течение 14 дней). Программа поддерживает Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32/64 bit). Интерфейс переведен на русский язык.

Зачем нужна программа Adguard?

Adguard — довольно мощная программа, сочетающая в себе функционал сетевого антивируса (по части блокировки опасных сайтов), брандмауэра (фаервола) и блокировщика рекламы (это ее первоначальное предназначение). Одно из основных преимуществ Adguard — возможность тонкой настройки блокируемого контента.

Антибаннер Adguard

Данный модуль программы Adguard отвечает за блокировку рекламных баннеров, а также всевозможных всплывающих сообщений/графических объектов на веб-страницах. Блокировка контента осуществляется согласно заданным правилам в том или ином фильтре. В Adguard имеется несколько предустановленных фильтров, но их количество можно расширить. По умолчанию пользователю доступны следующие фильтры:

Фильтр блокировки контекстной рекламы от различных поисковых систем.

Базовый фильтр рекламных баннеров на английском языке.

Предустановленный дополнительный фильтр рекламы на русском языке.

Антитрекинг — фильтр, предотвращающий сбор пользовательских данных рекламным контентом.

Кроме возможности установки дополнительных фильтров (а их количество довольно большое), пользователь может создавать и собственные. Для этого в Adguard предусмотрен специальный редактор правил блокировки, куда вводятся пользовательские правила (используется синтаксис Augmented BNF for Syntax Specifications). Готовые любительские фильтры, написанные специально для Adguard, можно найти в интернете в свободном доступе.

Антитрекинг Adguard

Отдельный модуль, блокирующий попытки всевозможных скриптов на веб-страницах собирать сведения о пользователе, браузере, компьютере. В список обязанностей антитреккинга Adguard входит:

Скрытие поисковых запросов, передаваемых поисковыми системами при переходе на сайт.

Отправка HTML-заголовка DNT (Do-Not-Track) — специальной команды, запрещающий сайтам отслеживать действия пользователя.

Полная блокировка или автоматическое удаление сторонних куки-файлов в указанном временном интервале (каждые несколько минут/часов).

Автоматическая очистка кэш-памяти браузеров.

Блокировка некоторых API-функций браузеров, в том числе — WebRTC (обмен потоковыми данными), Push API (уведомления), Location API (отправка данных о геолокации), Flash (воспроизведение Flash-контента), Java (воспроизведение Java-плагинов, не путать с JavaScrtipt) и другие.

Антифишинг Adguard

Модуль, отвечающий за блокировку вредоносных и фишинговых сайтов с целью защиты пользователя от вирусов и мошенников. Блокировка осуществляется на основании открытых списков таких сайтов, которые обновляются по нескольку раз в день.

Родительский контроль

Специальный модуль Adguard, позволяющий оградить детей от всякого рода вредного контента. Родитель просто устанавливает в программе один 3 доступных уровней чувствительности блокировки, зависящий от возраста ребенка — «Ранее детство (до 3-х лет)», «Маленький ребенок (около 10 лет)» или «Подросток (около 13 лет)». Теперь Adguard будет автоматически блокировать в браузере сайты, не соответствующие выбранной возрастной категории.

Кроме того, функция родительского контроля позволяет блокировать результаты поиска во всех поисковых системах, а также скачивание исполнимых (.exe) программ.

Чтобы ребенок не смог отключить эту функцию, в Adguard предусмотрена защита настроек от изменений (потребуется ввести пароль, чтобы отключить родительский контроль).

Фильтрация трафика Adguard в приложениях

Функция предназначена для фильтрации передаваемого/принимаемого трафика в сетевых программах, установленных на компьютере. Добавленные в список приложения будут "подчиняться" правилам всех сетевых фильтров, упомянутых выше.

Стоимость программы Adguard

Для использования программы без ограничений по времени следует оформить подписку (всего 34 руб. в месяц, но оплата минимум за год вперед) или приобрести пожизненную лицензию за 824 руб. Цены были действительными на момент написания обзора.