Плюсы и минусы Яндекс.Браузера — честный обзор

Начать стоит с того, что многие положительные и отрицательные качества Яндекс.Браузера достались ему в наследство. Все дело в использованном для создания веб-обозревателя движке отображения веб-страниц. Яндекс.Браузер создан не на собственном, а на бесплатно распространяемом движке Blink (разработка Google). Последний является модификацией движка WebKit, который впервые был задействован в независимом браузере Chromium.

Веб-обозреватель Chromium с самого начала имел открытый исходный код, что позволило разработчиками по всему миру использовать его в создании собственных приложений. Проект получился настолько успешным, что Chromium стал применяться в качестве базовой платформы для десятков других браузеров, в т.ч. Google Chrome, Opera и Microsoft Edge.

Из всего этого следует, что интернет-обозреватели на базе Chromium имеют общие черты и характеристики, достоинства и недостатки. Потому обзор плюсов и минусов Яндекс.Браузера стоит начать с обзором таковых у базовых компонентов — браузера Chromium и разработанном на основе WebKit движка Blink.

Преимущества и недостатки браузеров на основе Chromium Из преимуществ Chromium-подобных браузеров на базе модифицированного движка Blink, которыми обладает и Яндекс.Браузер, отметим: Высокая скорость открытия веб-сайтов. Движок Blink использует аппаратное ускорение при обработке динамического 2D и 3D-контента, технологию предварительного чтения DNS, механизм пререндеринга (предварительная отрисовка) страниц и ряд других программных решений, обеспечивающих высокую производительность работы Яндекс.Браузера (и всех прочих Chromium-подобных обозревателей).

Высокий уровень безопасности. Помимо всех прочих решений, обеспечивающих безопасность работы в интернете (как, например, полная поддержка защищенного протокола HTTPS), в движке Blink реализован механизм «песочницы». Он обеспечивает выполнение загружаемого с веб-сайтов кода в отдельной изолированной среде, не позволяя одним сайтам влиять на работу других.

Использование мультипроцессорной архитектуры обеспечивает надежную и стабильную работу браузера путем запуска ключевых исполнимых модулей (сам браузер, движок и подключаемые плагины) в отдельных процессах. Так, при возникновении ошибки в каком-нибудь из расширений браузер сможет продолжить свою работу, просто выведя на экран предложение о перезапуске сбоящего плагина.

Поддержка широкого спектра веб-спецификаций — HTML 4.01, xHTML 1.0, XML 1.0, фильтры, шрифты, анимация SVG и т.д. На момент написания обзора разработчики движка Blink активно расширяли уровень поддержки тем спецификации HTML5. Пройденные шаги в решении этой задачи отобразились и на функциональности Яндекс.Браузера. Например, поддержка тегов <video> и <audio>, геолокации, API WebGL для отображения и работы с 3D-графикой — все это обеспечивается за счет поддержки веб-обозревателем спецификации HTML5.

Расширяемость функционала. Речь идет не только о возможности установки в Яндекс.Браузер практически любых расширений/приложений, работающих во всех других Chromium-подобных обозревателях, но и возможности подключения внешних плагинов. Последние отличаются от расширений тем, что они могут использовать в своей работе внешние библиотеки (в т.ч. системные). Плагины расширяют базовый функционал браузера как Windows-программы в целом (например, это именно они обеспечивают возможность воспроизведения мультимедиа-файлов).

Наличие инструментов разработчика для отладки, анализа, исследования и оптимизации кода открываемых сайтов, а также установленных в браузер расширений/веб-приложений. Поддерживается обработка DOM и CSS в режиме реального времени, реализована возможность отладки JavaScript при помощи графического отладчика, обеспечен доступ к данным локальных хранилищ HTML5 и многое другое.

Наличие ряда скрытых настроек и функций, многие из которых носят экспериментальный характер. Они позволяют опытным пользователям, разработчикам и тестировщикам тонко настроить работу браузера, а также активировать и поэкспериментировать с отключенным по умолчанию функционалом. Для обычных пользователей основным недостатком Яндекс.Браузера, как и любых Chromium-подобных браузеров, является высокое потребление оперативной памяти. В первую очередь, это связано с работой «песочницы». Для каждой открываемой вкладки в системе создается отдельный процесс, требующий выделения дополнительных ресурсов компьютера, в особенности — оперативной памяти. Увеличение количества вкладок негативно сказывается на общей производительности браузера и стабильности его работы (но тут многое зависит от характеристик компьютера). Впрочем, создателями Яндекс.Браузера была разработана специальная функция, снижающая потребление памяти, но он ней чуть позже.

Преимущества и недостатки Яндекс.Браузера Выше мы вкратце рассмотрели те качества Яндекс.Браузера, что достались ему в наследство от Chromium и движка Blink. Теперь поговорим о собственных ключевых особенностях отечественного веб-обозревателя — положительные ли они или нет — решать пользователю.

Голосовой помощник Ключевым преимуществом Яндекс.Браузера является наличие голосового помощника «Алиса», который позволяет пользователям при помощи голосовых команд открывать сайты, искать информацию в сети, включать проигрывание музыки, смотреть зарубежные видеоролики с синхронным машинным переводом или просто развлекаться в общении с неким подобием (пока еще) искусственного интеллекта. Впервые в мире голосовой помощник появился именно у отечественного веб-обозревателя. «Алиса» интегрирована в виде внешнего плагина, потому она не ограничена функционалом лишь самого браузера. Т.е. голосовой помощник может управлять не только веб-обозревателем, но и компьютером — запускать приложения, открывать файлы и папки, выключать ПК и многое другое. К недостаткам голосового помощника можно отнести тот факт, что он дополнительно потребляет ресурсы компьютера, а также собирает и передает различные сведения о пользовательском ПК и его действиях в интернете на серверы Яндекса (дополнительно к тем сведениям, что собираются самим браузером).

Встроенные блокировщики рекламы Яндекс.Браузер поставляется со встроенными расширениями Антишок и Блокировка мешающей рекламы (их нельзя удалить, но можно выключить). Первое блокирует рекламу с шокирующим/неприятным контентом, второе — блокирует рекламные веб-элементы, на основе жалоб пользователя. Так уж повелось, что встроенные в любой браузер блокировщики рекламы работают заметно хуже тех, что были созданы независимыми разработчиками. Не отличается этим и Яндекс.Браузер. Опытные пользователи обычно сразу устанавливают специализированные расширения вроде uBlock Origin, а встроенные в браузер функции блокировки рекламного контента просто отключают за ненадобностью.

Встроенные веб-приложения для рунета Наличием встроенных веб-приложений (как, например, мессенджерами WatsApp и Telegram) в браузере никого не удивить. На деле — это обыкновенные расширения, выведенные на отдельную панель. Однако у Яндекс.Браузера в наличии имеются веб-приложения, рассчитанные на использование пользователями российского сегмента интернета (рунета). Среди них, например: Госуслуги. Веб-приложение, обеспечивающее безопасный доступ к учетной записи на Госуслугах. Но это не главное. В 2022 году зарубежные центры сертификации, отвечающие за проверку сайтов на предмет из безопасности, прекратили работать в России. Это привело к тому, что все браузеры перестали воспринимать портал Госуслуги как безопасный веб-ресурс (т.к. информация о нем пропала из баз данных зарубежных центров сертификации), о чем на экран выводилось соответствующее сообщение. Яндекс.Браузер уже в первом же обновлении после этих событий обеспечил безопасным доступом к порталу. Сделано это было путем переориентации на работу с российскими центрами сертификации. Позже в браузере появилось веб-приложение Госуслуги, которое сделало работу с порталом не только безопасной, но и удобной. Сбербанк Онлайн. История все та же — санкции, блокировка доступа к зарубежным центрам сертификации и все прочие бесполезности. Как и в случае с Госуслугами, встроенное в Яндекс.Браузер веб-приложение Сбербанк Онлайн обеспечило пользователей безопасным доступом в личный кабинет банка и удобством его использования.

Сервисы Яндекс 360. Для многих онлайн-сервисов Яндекса в браузере также предусмотрены веб-приложения. Сюда относятся, например, почтовый клиент Яндекс.Почта, клиент облачного хранилища Яндекс.Диск, многофункциональный облачный аудиоплеер Яндекс.Музыка и другие. Но тут стоит отметить, что многими пользователями наличие большого числа встроенных веб-приложений воспринимается негативно (складывается ощущение, что Яндекс.Браузер «напичкан» рекламой), потому они первым делом избавляются от них — к счастью, функционалом веб-обозревателя предусмотрена возможность их удаления.

Открытие сайтов с шифрованием по ГОСТ Этот момент также относится к работе Яндекс.Браузера в рунете и связан с обеспечением безопасности, но мы решили рассмотреть его отдельно. Как известно, для безопасного соединения с сайтами веб-обозреватели используют, в т.ч., сетевые криптографические протоколы TSL. Если вкратце, в их задачу входит шифрование передаваемых между двумя узлами данных и последующая их расшифровка в понятный для браузера вид. Шифрование данных осуществляется с использованием специальных криптографических алгоритмов, которые должны поддерживаться веб-обозревателем. Существует целый ряд сайтов в рунете (например, те, что заканчиваются на .gov.ru или .nalog.ru), использующие в качестве алгоритмов шифрования российские ГОСТы — 28147-89, Р 34.10-94, Р 34.11-94, Р 34.10-2012 и др. Чтобы получить доступ к таким сайтам, браузер, как отмечалось выше, должен поддерживать данные криптографические алгоритмы. Однако сам Яндекс.Браузер такой поддержки не имеет, зато он умеет работать с отечественными криптографическими утилитами КриптоПро CSP. Они устанавливаются на компьютер отдельно, и могут использоваться другими приложениями в качестве внешних модулей.

Функции экономии оперативной памяти Что точно нельзя упрекнуть в Яндекс.Браузере, так это функции экономии памяти. Как упоминалось еще вначале, высокое потребление ОЗУ — больная тема для всех Chromium-подобных браузеров. Разработчики отечественного веб-обозревателя для минимизации потребления им памяти создали две полезные функции: Выгрузка из памяти неиспользуемых вкладок. Если какие-то вкладки пользователем не открывались в течение какого-то времени, из памяти автоматически выгружаются принадлежащие им данные (не все, конечно, но существенная часть). Оптимизация изображений. По умолчанию данная функция отключена в настройках. Если ее активировать, то разрешение изображений на веб-страницах будет автоматически понижаться. Это ухудшит качество картинок, зато сэкономит лишние мегабайты памяти.