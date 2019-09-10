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Полезные советы 09.04.2026 5 минут

Что такое файлы cookie и зачем они нужны?

Что такое файлы куки (cookie), зачем они нужны, где хранятся и как их удалить?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

В последние несколько лет на различных сайтах стали появляться  сообщения о сохранении cookie-файлов на компьютере пользователя. Вообще, они появились и широко использовались веб-программистами гораздо раньше, чем о них стали уведомлять сайты. Рассмотрим, что собой представляют файлы cookie (куки), где они хранятся и что могут содержать.

Как просмотреть куки-файлы?

В каком бы месте на диске не хранились cookie, к ним всегда можно добраться из интернет-обозревателя, в котором те сохранены. Для примера возьмем браузер Google Chrome:

  • Войдите в настройки браузера, воспользовавшись главным меню, либо введя в адресную строку – «chrome://settings» (без кавычек).

Главное меню Google Chrome

  • Раскройте в левой части окна список «Дополнительные», затем откройте вкладку «Конфиденциальность и безопасность». В центре страницы найдите раздел «Настройки сайта», перейдите в него.

Настройки Google Chrome

  • В разделе «Настройки сайта» перейдите в подраздел «Файлы cookie».

Настройки Google Chrome

  • Далее перейдите в раздел «Все файлы cookie и данные».

Настройки Google Chrome

  • Теперь вы можете видеть список всех сохраненных браузером Google Chrome куки-файлы. Они рассортированы по сайтам, которые сохраняли представленные cookie на компьютере.

Просмотр куки-файлов в Google Chrome

  • Можно дальше и посмотреть список cookie файлов, принадлежащий определенному сайту. Просто кликните по любому адресу в представленном списке. Возьмем, к примеру, известный китайский интернет-магазин, который сохраняет большое число куки в браузерах:

Просмотр куки-файла в Google Chrome

  • В нашем случае сайт хранит на компьютере 13 куки-файлов. Мы можем просмотреть содержимое любого из них.

Просмотр coockie в браузере Google Chrome

  • Содержимое открытого на изображении файла cookie дает понять, что сайт сохранил в браузере регион, с которого был выполнен вход. Таким образом, при следующем входе в интернет-магазин пользователю не придется повторно выбирать место проживания, сайт автоматически установит подходящий язык или выполнит иное действие.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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