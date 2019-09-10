Что такое файлы cookie и зачем они нужны?

В последние несколько лет на различных сайтах стали появляться сообщения о сохранении cookie-файлов на компьютере пользователя. Вообще, они появились и широко использовались веб-программистами гораздо раньше, чем о них стали уведомлять сайты. Рассмотрим, что собой представляют файлы cookie (куки), где они хранятся и что могут содержать.

Что такое файлы cookie? Здесь все просто, файлы cookie – специфические данные, которые сайты передают браузеру на постоянное или временное хранение с целью их считывания когда-нибудь в будущем (при повторном входе из этого же браузера на сайт). Отсюда же становится понятным и предназначение куки-файлов – хранение различной информации, полученных от сайтов, на компьютере пользователя.

Зачем нужны cookie-файлы? Если говорить о предназначении файлов куки более конкретно, то они могут использоваться для решения сайтами (разработчиками сайтов) следующих задач: Сохранение товаров в «Корзине» в интернет-магазинах. Впервые cookie-файлы использовались именно для решения этой задачи. При клике на кнопку «Добавить в корзину» информация о товаре сохраняется в куки-файле. Покупатель может перейти на другую страницу либо вовсе покинуть сайт, а его виртуальная корзина с покупками "не опустеет".

Сохранение истории просмотренных пользователем страниц сайта или любого контента (статьи, фото, видео и т.д.) на нем. Наверняка, вы видели на сайтах небольшие блоки, в которых перечислены, к примеру, просмотренные ранее фильмы – для составления таких списков как раз и используются cookie-файлами.

Еще один подобный пример – сохранение в плеере на сайте времени остановки просмотра видео (это как минимум). Таким образом, используя куки-файлы для хранения времени установки паузы в фильме, веб-мастер создает удобство для своих посетителей – при следующем входе на сайт не придется самостоятельно искать момент, на котором был остановлен просмотр.

Для сохранения данных авторизации (обычно только имя пользователя), состояния функциональных компонентов и настроек сайта (например, проставленные галочки или выбранные в выпадающих меню пункты) и т.д. и т.п.

И, конечно же, отслеживание сайтами действий пользователя. В основном это делается поисковыми системами. Они могут сохранять в cookie-файлы любые полученные с пользовательского компьютера сведения – IP-адрес и местоположение, историю поисковых запросов, время посещения сайта и т.д. Впоследствии эта информация используется: а) для выдачи более подходящих для пользователя ссылок на страницы при повторном поиске; б) для показа рекламы в соответствии с поисковым запросом пользователя; в) для всего прочего. И это – далеко не все способы и приемы веб-мастеров применения куки.

Где хранятся файлы cookie? Куки-файлы хранятся в браузере, но если говорить более корректно – они сохраняются браузером в определенное место на компьютере (жестком диске). Каждый отдельный интернет-обозреватель "волен" хранить получаемые с сайтов cookie в том месте, где ему было назначено разработчиком. Однако пользователь может изменить папку для хранения куки самостоятельно, воспользовавшись настройками своего браузера, но сейчас не об этом.

Как просмотреть куки-файлы? В каком бы месте на диске не хранились cookie, к ним всегда можно добраться из интернет-обозревателя, в котором те сохранены. Для примера возьмем браузер Google Chrome : Войдите в настройки браузера, воспользовавшись главным меню, либо введя в адресную строку – «chrome://settings» (без кавычек). Раскройте в левой части окна список «Дополнительные», затем откройте вкладку «Конфиденциальность и безопасность». В центре страницы найдите раздел «Настройки сайта», перейдите в него. В разделе «Настройки сайта» перейдите в подраздел «Файлы cookie». Далее перейдите в раздел «Все файлы cookie и данные». Теперь вы можете видеть список всех сохраненных браузером Google Chrome куки-файлы. Они рассортированы по сайтам, которые сохраняли представленные cookie на компьютере. Можно дальше и посмотреть список cookie файлов, принадлежащий определенному сайту. Просто кликните по любому адресу в представленном списке. Возьмем, к примеру, известный китайский интернет-магазин, который сохраняет большое число куки в браузерах: В нашем случае сайт хранит на компьютере 13 куки-файлов. Мы можем просмотреть содержимое любого из них. Содержимое открытого на изображении файла cookie дает понять, что сайт сохранил в браузере регион, с которого был выполнен вход. Таким образом, при следующем входе в интернет-магазин пользователю не придется повторно выбирать место проживания, сайт автоматически установит подходящий язык или выполнит иное действие.

Можно ли отключить сохранение cookie на компьютере? Конечно, можно. Для отключения cookie следует воспользоваться соответствующей опцией в настройках браузера. На одном из изображений выше можно увидеть данную настройку у браузера Google Chrome: Если перевести переключатель в положение «Выкл.», то Google Chrome перестанет не только сохранять, а вовсе получать куки с открываемых сайтов. Нужно ли это? Ввиду того, что в передаваемых cookie-файлах могут храниться личные данные, отключать ли их или нет – каждый пользователь решает сам. Но следует иметь в виду, что без куки-файлов функциональность многих сайтов может быть частично или даже полностью нарушена. Если это интернет-магазин, использующий куки в качестве виртуальной корзины, то о покупке на них зачастую не может быть и речи (как оформить заказ, если корзина пустует?). Именно поэтому на некоторые сайты даже невозможно найти с включенной в браузере функцией блокировки куки. Без файлов cookie также могут стать недоступными разнообразные удобства на сайте. Будь то сохранение последней просмотренной серии в видеоплеере или данных для заполнения веб-форм.