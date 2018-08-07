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Инструкции 04.09.2018 2 минуты

Как перевести страницу в Яндекс.Браузере?

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В Яндекс.Браузере есть встроенный сервис для перевода страниц целиком и отдельных слов и фраз. Словари предоставлены ABBYY Lingvo и доступны для всех пользователей здесь.

Перевод страниц

Яндекс автоматически предлагает перевести страницу с иностранного языка на русский. При посещении страниц не на русском языке появляется такое сообщение:

 

Перевод страницы осуществится после нажатия на кнопку Перевести на русский.

В настройках переводчика доступна функция автоматического перевода всех страниц с иностранного языка на русский. Для этого выберите первый пункт выпадающего меню.

 

Перевод слов и фраз

Для перевода отдельных слов на странице достаточно выделить необходимое слово / предложение,  нажать клавишу Shift на клавиатуре и нажать на значок выпадающего списка. Последний также появится, если вы не будете нажимать на Shift, а немного подождете.

 

Достаточно много шагов для такой простой функции, но это гораздо удобнее использования классических онлайн-словарей.

Если переводов в появившемся окошке не достаточно, нажмите на кнопку Все варианты. В новом окне откроется полный перевод слова или фразы в сервисе Яндекс Словари.

Включение / отключение переводчика

Если необходимости в переводчике нет, а всплывающее окно раздражает, выключите Переводчик в настройках. В настройках также можно включить переводчик обратно или настроить ситуации для срабатывания переводчика.

  1. Зайдите в Меню > Настройки.

  2. Прокрутите появившуюся страницу вниз и нажмите на кнопку Показать дополнительные настройки.
  3. В пункте Языки выберите наиболее удобные для вас сценарии вызова функции “Переводчик”.

  4. Для того, чтобы отключить переводчик, нужно снять все галочки в этом пункте.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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