Как перевести страницу в Яндекс.Браузере?

В Яндекс.Браузере есть встроенный сервис для перевода страниц целиком и отдельных слов и фраз. Словари предоставлены ABBYY Lingvo и доступны для всех пользователей здесь.

Перевод страниц Яндекс автоматически предлагает перевести страницу с иностранного языка на русский. При посещении страниц не на русском языке появляется такое сообщение: Перевод страницы осуществится после нажатия на кнопку Перевести на русский. В настройках переводчика доступна функция автоматического перевода всех страниц с иностранного языка на русский. Для этого выберите первый пункт выпадающего меню.

Перевод слов и фраз Для перевода отдельных слов на странице достаточно выделить необходимое слово / предложение, нажать клавишу Shift на клавиатуре и нажать на значок выпадающего списка. Последний также появится, если вы не будете нажимать на Shift, а немного подождете. Достаточно много шагов для такой простой функции, но это гораздо удобнее использования классических онлайн-словарей. Если переводов в появившемся окошке не достаточно, нажмите на кнопку Все варианты. В новом окне откроется полный перевод слова или фразы в сервисе Яндекс Словари.