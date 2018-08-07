Как перевести страницу в Яндекс.Браузере?

В Яндекс.Браузере есть встроенный сервис для перевода страниц целиком и отдельных слов и фраз. Словари предоставлены ABBYY Lingvo и доступны для всех пользователей здесь.
Перевод страниц
Яндекс автоматически предлагает перевести страницу с иностранного языка на русский. При посещении страниц не на русском языке появляется такое сообщение:
Перевод страницы осуществится после нажатия на кнопку Перевести на русский.
В настройках переводчика доступна функция автоматического перевода всех страниц с иностранного языка на русский. Для этого выберите первый пункт выпадающего меню.
Перевод слов и фраз
Для перевода отдельных слов на странице достаточно выделить необходимое слово / предложение, нажать клавишу Shift на клавиатуре и нажать на значок выпадающего списка. Последний также появится, если вы не будете нажимать на Shift, а немного подождете.
Достаточно много шагов для такой простой функции, но это гораздо удобнее использования классических онлайн-словарей.
Если переводов в появившемся окошке не достаточно, нажмите на кнопку Все варианты. В новом окне откроется полный перевод слова или фразы в сервисе Яндекс Словари.
Включение / отключение переводчика
Если необходимости в переводчике нет, а всплывающее окно раздражает, выключите Переводчик в настройках. В настройках также можно включить переводчик обратно или настроить ситуации для срабатывания переводчика.