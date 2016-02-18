SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Okular

В данном списке представлены программы для замены Okular. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Okular, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

Adobe Acrobat Reader DC
Adobe Acrobat Reader DC

Версия 26.002.22031

Программа для чтения и редактирования PDF-файлов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (13)
Calibre
Calibre

Версия 9.16.0

Программа для чтения, конвертирования и создания электронных книг

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
Acrobat Reader
Acrobat Reader

Версия 2.0.0.858

Программа для чтения, печати и редактирования PDF-документов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (19)
FBREADER
FBREADER

Версия 2.1.4

Программа для чтения электронных книг

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (19)
DjView
DjView

Версия 4.12

Программа для открытия DjVu/DjV файлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Cool Reader
Cool Reader

Версия 3.3.61

Чтение книг в электронном формате

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
DjVu Reader
DjVu Reader

Версия 2.0.0.27

Программа для просмотра документов в формате DjVu

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
STDU Viewer
STDU Viewer

Версия 1.6.375

Чтение электронных книг

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
CDisplay
CDisplay

Версия 1.8.1.0

Программа для чтения электронных комиксов и манги

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ALReader
ALReader

Версия 2.5.110502

Программа для чтения электронных книг на компьютерах

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (7)
Haali Reader
Haali Reader

Версия 2.0

Устаревшая электронная читалка

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)