В данном списке представлены программы для замены Okular. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Okular, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Okular.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Okular, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Okular. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Okular, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 11 программ
Версия 26.002.22031
Программа для чтения и редактирования PDF-файлов
Версия 9.16.0
Программа для чтения, конвертирования и создания электронных книг
Версия 2.0.0.858
Программа для чтения, печати и редактирования PDF-документов
Версия 2.1.4
Программа для чтения электронных книг
Версия 4.12
Программа для открытия DjVu/DjV файлов
Версия 3.3.61
Чтение книг в электронном формате
Версия 2.0.0.27
Программа для просмотра документов в формате DjVu
Версия 1.6.375
Чтение электронных книг
Версия 1.8.1.0
Программа для чтения электронных комиксов и манги
Версия 2.5.110502
Программа для чтения электронных книг на компьютерах
Версия 2.0
Устаревшая электронная читалка