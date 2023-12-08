Calibre — программа для чтения электронных книг почти всех существующих форматов, а также для создания на компьютере библиотеки электронных книг и управления ею. Это полностью бесплатное приложение для 64-битных операционных систем Windows 10 и 11 (предыдущие редакции программы, доступные для скачивания с этой страницы, работают и на более ранних версиях ОС, начиная с Windows 7). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Calibre?

Calibre — мощный и простой в использовании менеджер электронных книг. По словам автора, его программа позволяет делать почти все и даже больше, нежели любое другое приложение аналогичного назначения. При помощи Calibre пользователи могут открывать для чтения электронные книги различных форматов, добавлять и по-разному организовывать их в локальной библиотеке. Программа способна загружать метаданные (в т.ч. ISBN) импортируемых в библиотеку файлов из интернета, используя для этого сервисы Google Книги и Amazon.

Кроме того, программа Calibre — это еще и мощный инструмент для конвертации электронных книг из одного формата в другой. Здесь пользователи найдут множество пресетов (преднастроек) для функции конвертации, позволяющие в несколько кликов подготовить файлы для их последующего открытия на устройствах для чтения электронных книг, а также на планшетах и смартфонах на базе Android и iOS.

И последнее. Программа Calibre содержит все необходимые инструменты для создания собственных электронных книг. Причем в качестве исходного материала для их верстки могут использоваться любые текстовые файлы и различные форматы электронных документов.

Функции и особенности программы Calibre

Для начала отметим простоту пользовательского интерфейса Calibre. Большие кнопки в главном окне удовлетворят большинство потребностей пользователя, так или иначе связанных с электронными книгами. Вызов всех остальных функций осуществляется через контекстные меню, прикрепленные к упомянутым кнопкам. Пользователь может изменить многие аспекты интерфейса Calibre, попробовать один из трех дизайнов встроенной библиотеки, чтобы просмотреть свою коллекцию книг, используя обложки, названия, теги, авторов, издателей и т.д.

Работа с метаданными

Calibre не только может загружать все метаданные для электронной книги (например, название, автор, издатель, ISBN, теги, обложка или резюме), но также позволяет редактировать или создавать метаданные в существующих или новых полях. В программе также предусмотрены функции расширенного поиска и сортировки, которые используют теги, авторов, комментарии и многое другое.

Удаленный доступ к библиотеке на ПК

Также отметим функцию создания сетевого контент-сервера. Она позволяет получать доступ к электронной библиотеке на компьютере через любой браузер с любого устройства. По умолчанию функция настроена на работу во внутренней сети компьютера, и при ее активации библиотека будет открыта в браузере. Для организации доступа из внешней сети (в т.ч. через интернет) требуется предварительная настройка функции, потому эта задача — для опытных пользователей.

Форматирование электронных книг

Calibre может конвертировать десятки типов файлов. Независимо от того, откуда взялась электронная книга, она будет готова для чтения на устройстве в кратчайшие сроки. При преобразовании также можно автоматически изменить стиль книги, создать оглавление или улучшить пунктуацию и поля. Calibre сам определит наиболее подходящий формат файла для имеющегося устройства, а затем, если это необходимо, автоматически выполнит его переформатирование.

Работа с устройствами для чтения электронных книг

Calibre не только поддерживает почти все форматы файлов электронных книг, но и совместим с большим количеством устройств для их чтения, список которых пополняется с каждым обновлением. Пользователь может перенести свои электронные книги с одного устройства на другое за считанные секунды, как по беспроводной сети Wi-Fi, так с помощью USB-кабеля. И никаких дополнительных инструментов для этого не нужно, т.к. они уже встроены в Calibre.

Создание электронных книг

Calibre также может с нуля создавать электронные книги либо превращать в них электронные документы пользователя. Программа имеет автоматические мастера по настройке стиля оформлений, позволяет использовать скрипты для создания структуры книги. Другими словами, пользователь может сосредоточиться на содержании, а Calibre позаботится обо всем остальном.

Чтение новостей

Приятный бонус от разработчика Calibre — модуль чтения новостных лент. С его помощью пользователь может загружать новостной контент из интернета от сотен электронных СМИ, в т.ч. и российских.

Рассмотренное выше — не полный список всех функций и возможностей Calibre.