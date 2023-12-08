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Calibre

Calibre

Программа для чтения, конвертирования и создания электронных книг

2,9 (18)
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Актуальная версия 9.16.0
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История изменений

Версия 9.16.0

  • Добавлены высококачественные голоса Kokoro для Read aloud; их можно выбрать в настройках Read aloud, а загрузятся они автоматически при первом использовании.
  • Скачивание новостей: добавлена поддержка сайтов, которые блокируют автоматический доступ, через браузер camoufox.
  • PDF Input: добавлена поддержка текста справа налево и улучшена обработка страниц с несколькими колонками.
  • Добавлена поддержка чтения изображений в формате AVIF.
  • В Windows: при удалении calibre теперь отвязывается от программ по умолчанию и очищает свои кеши.
  • Ускорены разные операции на больших библиотеках, включая запуск, удаление многих книг, сортировку по серии, поиск и обновление Tag browser.
  • В E-book viewer добавлена возможность показывать в верхнем или нижнем колонтитуле родительский раздел ToC.
  • В E-book viewer добавлена возможность хранить до 1 МБ данных постоянно внутри книги.
  • В E-book viewer для печати в PDF теперь можно задавать поля в метрических единицах.
  • В Tag browser и правилах преобразования HTML/CSS добавлен поиск по правилам.
  • Добавлена кнопка для сброса раскладки главного окна в Preferences->Look & feel->Main interface.
  • DOCX Output: изображения внутри ссылок теперь можно нажимать.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 9.15.0
    • Добавлена интерактивная игра Create your own adventure, где развитие истории управляется ИИ.
    • В панели выделений электронной книги можно выбирать сразу несколько выделений и менять их стиль.
    • Для эмблем на обложках можно выбирать угол размещения.
    • В просмотрщике книг можно добавить кнопку быстрого переключения между сохранёнными размерами окна.
    • Заметки к выделениям теперь можно показывать как всплывающую подсказку при наведении.
    • Исправлена остановка Read Aloud на некоторых полноэкранных изображениях.
    • Улучшено удержание озвучиваемого текста в видимой области при использовании Read Aloud.
    • Исправлены ошибки редактора книг, включая окно snippets и управление кнопками плагинов на панели инструментов.
    • Исправлено сохранение гиперссылок при экспорте в DOCX и обработка некоторых DOCX-файлов с нумерацией.
    • В Windows исправлен запуск calibre для часового пояса Alberta и изменение цвета фона сетки обложек.

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Оценки программы

2,9

18 оценок Оценок пока нет

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