DjView — программа для чтения электронных документов формата DjVu/DjV, а также их конвертации в другие форматы электронных документов и популярные форматы изображений (постраничная конвертация). Приложение распространяется бесплатно, подходит для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа DjView?

Основная функция программы DjView — открытие файлов формата DjVu/DjV. Это веб-ориентированный формат и платформа для распространения электронных документов и цифровых изображений.

DjVu призван заменить PDF, PS, TIFF, JPEG и GIF по части обмена отсканированными документами, фотографиями, книгами, журналами и т.д. Содержимое DjVu быстрее загружается, отображается и обрабатывается, лучше выглядит на экране и потребляет меньше системных ресурсов, чем конкурирующие форматы. Изображения DjVu открываются практически мгновенно даже на слабых компьютерах, их можно плавно масштабировать и панорамировать без длительного повторного рендеринга.

Все вышесказанное относится и к программе DjView. И помимо высокой скорости обработки электронных документов, сюда также следует добавить простой и понятный интерфейс, в котором присутствуют все необходимые элементы управления и функции для комфортного чтения/изучения многостраничных документов и просмотра большого количества файлов, хранящихся в одной папке.

Функции программы DjView

Из числа функциональных возможностей и особенностей DjView отметим следующее:

Возможность открытия не только локальных, но и сетевых файлов путем указания прямой URL-ссылки на электронный документ. При этом в настройках программы можно активировать опцию использования прокси-сервера (поможет в случаях, если удаленный сетевой ресурс заблокирован).

Навигация по многостраничным документам по встроенному оглавлению (если таковое присутствует) и постранично.

Быстрое переключение между режимами просмотра документов в оконном и полноэкранном режиме.

Наличие режима просмотра документов в виде слайд-шоу.

Отображение страниц в панели навигации списком или в виде миниатюр.

Переключение между страницами документами при помощи соответствующих кнопок либо при помощи колесика мышки.

Два режима отображения многостраничных документов — непрерывное полотно (одна страница на экране) или книжный разворот (две страницы).

Возможность масштабирования содержимого открытых файлов целиком (вплоть до 1200%), а также увеличения прямоугольной области под курсором мыши (увеличительное стекло). Кратность увеличения задается в настройках, и может составлять до 10х. Размер увеличиваемой при помощи лупы прямоугольной области также можно задать в настройках в пределах от 50 до 500 пикселей.

Возможность настройки яркости отображения содержимого файлов, а также инверсии цвета (по сути, переключение между дневным и ночным режимом просмотра документов).

Возможность поиска текста, но только в тех DjVu-документах, в метаданных которых содержится текстовое описание отсканированного содержимого. Сама программа DjView способна просматривать метаданные DjVu-файлов, но не редактировать их.

Возможность сохранения на диск или копирования в буфер обмена выделенной пользователем в виде изображения.

Для документов с очень высоким разрешением можно задействовать опцию использования рендеринга при помощи OpenGL, что позволит увеличить производительность программы на недостаточно мощных компьютерах (но с DjVu-файлами, как правило, этого делать не требуется).

Отдельно отметим функционал по сохранению и конвертации DjVu-файлов:

При использовании функции Сохранить как (Save as) пользователь может указать диапазон страниц открытого DjVu-документа, чтобы сохранить только их (также в виде DjVu-документа).

(Save as) пользователь может указать диапазон страниц открытого DjVu-документа, чтобы сохранить только их (также в виде DjVu-документа). Конвертация DjVu-файлов целиком (или заданного диапазона страниц) возможна в форматы PDF, TIFF, PostScript и Encapsulated Для каждого из этих форматов предусмотрены собственные настройки качества.

Постранично открытые документы DjVu можно экспортировать в виде изображений форматов BMP, CUR, ICNS, ICO, JPEG, JPG, PBM, PGM, PNG, PPM, TIF, TIFF, WBMP, XBM и XPM.