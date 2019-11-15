Adobe Acrobat Reader DC 26.002.22031

Программа для чтения и редактирования PDF-файлов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 4 дня назад

Calibre 9.16.0

Программа для чтения, конвертирования и создания электронных книг

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 6 дней назад

Foxit PDF Reader 2026.2.1.39815

Программа для чтения PDF-документов

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 3 недели назад

Amazon Kindle 2.9.71006

Чтение электронных книг от Amazon.

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 1 месяц назад

Acrobat Reader 2.0.0.858

Программа для чтения, печати и редактирования PDF-документов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 6 месяцев назад

FBREADER 2.1.4

Программа для чтения электронных книг

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 8 месяцев назад

Okular 23.08.4

Программа для открытия электронных документов, книг, изображений, 3D-текстур

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 2 года назад

ICE Book Reader Pro 9.6.5

Программа для чтения и конвертации книг

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 3 года назад

DjView 4.12

Программа для открытия DjVu/DjV файлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 3 года назад

Icecream Ebook Reader 6.32

Программа для чтения и организации электронных книг

Оценок пока нет — 3 года назад

Cool Reader 3.3.61

Чтение книг в электронном формате

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 3 года назад

DjVu Reader 2.0.0.27

Программа для просмотра документов в формате DjVu

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 3 года назад

STDU Viewer 1.6.375

Чтение электронных книг

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 4 года назад

CDisplay 1.8.1.0

Программа для чтения электронных комиксов и манги

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 5 лет назад

DBF Viewer 2000 7.29

Программа для просмотра и редактирования DBF-файлов