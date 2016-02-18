Достаточно устаревшая электронная читалка. Рекомендуем аналогичные программы для чтения книг, помимо прочего открывающие файлы формата fb2.

Haali Reader – полезный инструмент для чтения документов и книг в электронных форматах .txt, PDF и XML. Ридер позволяет настраивать параметры просмотра: управлять шрифтами, ориентировать текст по вертикали и горизонтали, добавлять тексты и графические элементы в избранную папку.

Удобная система поиска позволит быстро найти нужную книгу в библиотеке через поисковую фразу или текстовый фрагмент, а оперативная система навигации реализует быстрый переход от одного файла к другому.

Программа Haali Reader оснащена современными словарями, благодаря которым есть возможность читать книгу, написанную на иностранном языке. Архивированные файлы сразу доступны для просмотра и не требуют извлечения.