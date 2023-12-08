SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Okular

Okular

Программа для открытия электронных документов, книг, изображений, 3D-текстур

3,4 (8)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 23.08.4
Скачать 122 MB
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История изменений

Версия 23.08.4

Оценки программы

3,4

8 оценок Оценок пока нет

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