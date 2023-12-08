Okular — программа для просмотра различных типов электронных документов и изображений, а также нескольких специализированных форматов файлов, как, например, текстур DDS для 3D-объектов. Это бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows 7/8/8.1/10/11 (только 64 бит). Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа Okular?
Okular — это универсальное приложение, сочетающее в себе возможности программы-читалки и просмотрщика изображений. С его помощью можно открывать следующие типы/форматы файлов:
- Текстовые и графические (текст + графика) документы, электронные книги, архивы комиксов, документы, созданные на базе различных разметок: PDF, TXT/ASC/V, PS, CHM, CBZ/CB7/CBR/CBT, MD/MKD/MARKDOWN, FB2, EPUB, MOBI/PRC, DVI, PS, WWF, XPS/OXPS, DJV/DJVU.
- Изображения: JPG/JPEG/JPE, JP2/JPG2, GIF, PNG, ICO, BMP/DIB, EPS/EPSI/EPSF, EPS.BZ2/EPSI.BZ2/EPSF.BZ2, EPS.GZ/EPSI.GZ/EPSF.GZ, EXR, HDR/PIC,PBM, PCX, PGM, PPM, RGB, TGA/ICB/TPIC/VDA/VST, TIF/TIFF, WEBP, XBM, XPM.
- Файлы-проекты, экспортированные из графических редакторов Photoshop (PSD) и GIMP (XCF).
- Специальные графические форматы: G3 (факс) и DDS (текстуры DirectDraw к 3D-моделям).
- А также собственный формат OCULAR, представляющий собой архив с графическими изображениями, текстом и разметкой.
Таким образом, программа Okular является отличной альтернативой установке и использованию множества разных приложений для просмотра документов, чтения электронных книг и комиксов, открытия изображений.
Функции программы
Программа Okular оснащена рядом удобных функций, обладает уникальными особенностями. Отметим следующие моменты:
- Возможность добавления аннотаций к PDF-файлам и некоторым другим поддерживаемым форматам электронных документов. Пользователь может выделять текст цветными маркерами, подчеркивать/зачеркивать его, а также создавать выпадающие текстовые заметки.
- Наличие текстового поиска.
- Возможность копирования текста в буфер из любых текстовых документов (не относится к графическому тексту, т.е. фотографиям или отсканированным документам).
- Помимо увеличения всего документа или изображения (масштабирование), пользователю также доступен инструмент «Лупа», позволяющий увеличивать содержимое области под курсором.
- Удобная навигация по многостраничным документам, для чего в программе предусмотрена возможность просмотра оглавления и/или эскизов страниц.
- Возможность создания закладок и последующего быстрого перехода по ним.
- Возможность просматривать и проверять цифровые подписи, встроенные в PDF-файлы, проверять их действительность и обнаруживать любые изменения с момента подписания документа. Также программа позволяет подписывать PDF-файлы самостоятельно.
- При наличии в системе установленной внешней программы «PS2PDF» Okular сможет автоматически импортировать Postscript-документы в качестве PDF-документа.
- Возможность копирования в буфер обмена и/или сохранения в файл выделенной области документов или изображений.
- Любые открываемые в программе документы и изображения можно сохранить в виде архива «.okular» вместе с выделениями, закладами, заметками и т.д.
Отдельно отметим возможность отправки открытых в Okular файлов по электронной почте или на сервис Imgur в виде изображений.