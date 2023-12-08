Okular — программа для просмотра различных типов электронных документов и изображений, а также нескольких специализированных форматов файлов, как, например, текстур DDS для 3D-объектов. Это бесплатное программное обеспечение для операционных систем Windows 7/8/8.1/10/11 (только 64 бит). Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Okular?

Okular — это универсальное приложение, сочетающее в себе возможности программы-читалки и просмотрщика изображений. С его помощью можно открывать следующие типы/форматы файлов:

Текстовые и графические (текст + графика) документы, электронные книги, архивы комиксов, документы, созданные на базе различных разметок: PDF, TXT/ASC/V, PS, CHM, CBZ/CB7/CBR/CBT, MD/MKD/MARKDOWN, FB2, EPUB, MOBI/PRC, DVI, PS, WWF, XPS/OXPS, DJV/DJVU.

Изображения: JPG/JPEG/JPE, JP2/JPG2, GIF, PNG, ICO, BMP/DIB, EPS/EPSI/EPSF, EPS.BZ2/EPSI.BZ2/EPSF.BZ2, EPS.GZ/EPSI.GZ/EPSF.GZ, EXR, HDR/PIC,PBM, PCX, PGM, PPM, RGB, TGA/ICB/TPIC/VDA/VST, TIF/TIFF, WEBP, XBM, XPM.

Файлы-проекты, экспортированные из графических редакторов Photoshop (PSD) и GIMP (XCF).

Специальные графические форматы: G3 (факс) и DDS (текстуры DirectDraw к 3D-моделям).

А также собственный формат OCULAR, представляющий собой архив с графическими изображениями, текстом и разметкой.

Таким образом, программа Okular является отличной альтернативой установке и использованию множества разных приложений для просмотра документов, чтения электронных книг и комиксов, открытия изображений.

Функции программы

Программа Okular оснащена рядом удобных функций, обладает уникальными особенностями. Отметим следующие моменты:

Возможность добавления аннотаций к PDF-файлам и некоторым другим поддерживаемым форматам электронных документов. Пользователь может выделять текст цветными маркерами, подчеркивать/зачеркивать его, а также создавать выпадающие текстовые заметки.

Наличие текстового поиска.

Возможность копирования текста в буфер из любых текстовых документов (не относится к графическому тексту, т.е. фотографиям или отсканированным документам).

Помимо увеличения всего документа или изображения (масштабирование), пользователю также доступен инструмент «Лупа», позволяющий увеличивать содержимое области под курсором.

Удобная навигация по многостраничным документам, для чего в программе предусмотрена возможность просмотра оглавления и/или эскизов страниц.

Возможность создания закладок и последующего быстрого перехода по ним.

Возможность просматривать и проверять цифровые подписи, встроенные в PDF-файлы, проверять их действительность и обнаруживать любые изменения с момента подписания документа. Также программа позволяет подписывать PDF-файлы самостоятельно.

При наличии в системе установленной внешней программы «PS2PDF» Okular сможет автоматически импортировать Postscript-документы в качестве PDF-документа.

Возможность копирования в буфер обмена и/или сохранения в файл выделенной области документов или изображений.

Любые открываемые в программе документы и изображения можно сохранить в виде архива «.okular» вместе с выделениями, закладами, заметками и т.д.

Отдельно отметим возможность отправки открытых в Okular файлов по электронной почте или на сервис Imgur в виде изображений.