CDisplay — программа для чтения комиксов и японской манги всех популярных форматов. Это полностью бесплатное приложение, предназначенное для установки на компьютеры под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32-бит и 64-бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа CDisplay?

Основное и единственное предназначение программы CDisplay — открытие комиксов и японской манги, точнее — файлов, содержащих их. К таким файлам относятся форматы CBR, CBZ, CB7, CBT и CBA . Кроме того, программа CDisplay способна открывать JPG, PNG и GIF-изображения (по сути, она только это делать умеет, т.к. в перечисленных выше форматах комиксов содержатся изображения), а также текстовые файлы (но только совместно с изображениями), в которых обычно содержится информация о комиксе/манге.

Функции программы CDisplay

CDisplay — не совсем простая программа для просмотра комиксов и манги. Она обладает несколькими важными особенностями и функциями, обеспечивающими пользователя всеми удобствами для чтения этой разновидности графической литературы. Сюда относятся:

Просмотр поддерживаемых форматов файлов в режиме комикса или в режиме японской манги (пролистывание страниц справа налево).

Полноэкранный и оконный режим просмотра (по умолчанию комиксы открываются в полноэкранном режиме).

Режим просмотра миниатюр всех страниц комикса/манги в едином окне с возможностью открытия нужной страницы.

Множество функций управления комиксами, привязанных к клавиатуре и кнопкам мыши: переключение страниц назад/вперед, переход к указанной странице, увеличение масштаба, быстрая загрузка следующего/предыдущего файла в папке, включение/выключение функции следования за курсором мыши (при сильном увеличении и/или высоком разрешении страниц) и другие.

Возможность изменение поведения мыши (все вышеперечисленные функции можно привязать к любой кнопке мыши и переназначить их в любой момент в настройках).

Различные режимы масштабирования страниц: вписывание по ширине или высоте экрана/окна (при необходимости высоту страниц можно задать вручную), возможность активации функции автоматического вписывания страниц по высоте и/или ширине экрана/окна в случаях, когда их размер больше по высоте и/или ширине, одностраничный и двухстраничный режим просмотра и др.

В двухстраничном режиме просмотра можно активировать функцию переключения сразу двух страниц (по умолчанию вторая страница становится на место первой, а справа отображается следующая страница).

Быстрый разворот страниц влево/право посредством горячих клавиш. Функция применима, как к текущей открытой странице, так и ко всем одновременно.

Наличие экранной лупы для увеличения той части страницы, где находится курсор мыши (увеличенная область изображения отображается в небольшом окне).

Возможность изменения цвета фота, а также шрифта и цвета информационного текста, если таковой присутствует в архиве с комиксом/мангой.

Копирование открытой страницы в буфер обмена или ее сохранения в виде JPG-файла.

Возможность создания списка избранных директорий с комиксами/мангой и быстрого переключения между ними посредством клавишей «Shift F1…F12» (т.е. всего 12 директорий).

Отдельно отметим функционал CDisplay по настройке цветовых характеристик отображаемых на экране комиксов/манги, используемый для улучшения качества изображений и/или их подстройки под особенности зрения пользователя:

Активация/деактивация функции автоматической коррекции цветового баланса.

Ручная коррекция гаммы изображения, если ее фактическое значение отличается от 2,2 единиц.

Подавление желтого цвета путем ручной установки значения порога синего, зеленого и красного цвета (каждый из этих цветов можно настроить по отдельности).

Программа CDisplay довольно давно не обновлялась, но она по-прежнему пользуется высокой популярностью у любителей комиксов и японской манги.