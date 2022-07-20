DjVu Reader — простое приложение для просмотра электронных файлов формата .djvu (книг и документов в отсканированном виде). Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит).
Утилита доступна для скачивания абсолютно бесплатно. Покупать лицензию или ключ для активации приложения не нужно. Есть полная русская версия программы DjVuReader.
ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ DJVU READER
После установки и запуска утилиты нужно открыть файл формата .djvu. Для этого нужно перейти в раздел «Файл» — «Открыть» на верхней панели инструментов.
Следующий этап — это выбор файла на компьютере. В приложении откроется книга или отсканированный документ.
В левой части интерфейса расположены настройки программы:
- Коррекция. В этом разделе доступны параметры яркости и контраста.
- Эскизы. Здесь отображаются все страницы книги в графическом виде. Через этот раздел можно быстро переключаться между нужными страницами.
- Информация. Здесь отображается подробная информация о файле.
На верхней панели инструментов расположены дополнительные настройки приложения DjVuReader.
Первый пункт меню — изменение режима отображения документов. По умолчанию стоит «Цветной». В списке доступны другие режимы: «Маска», «Фоновый» и «Передний план».
Следующий раздел меню — выбор режима отображения страниц документа: одна страница, альбомный режим, режим книги или буклета.
Следующие элементы панели инструментов отвечает за работу с содержимым текстовых файлов: выделение любой области страницы, копирование изображения и копирование текста.
Завершающие элементы панели инструментов утилиты DjVuReader — это функции для управления масштабом отображения и быстрым переходим между страницами.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ DJVUREADER
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс;
- низкая нагрузка на систему;
- несколько режимов для чтения книг;
- возможность работы с содержимым файлов.
Недостатки:
- нет функции для создания закладок страниц и отдельных заметок.