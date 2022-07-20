DjVu Reader — простое приложение для просмотра электронных файлов формата .djvu (книг и документов в отсканированном виде). Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит).

Утилита доступна для скачивания абсолютно бесплатно. Покупать лицензию или ключ для активации приложения не нужно. Есть полная русская версия программы DjVuReader.

ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ DJVU READER

После установки и запуска утилиты нужно открыть файл формата .djvu. Для этого нужно перейти в раздел «Файл» — «Открыть» на верхней панели инструментов.

Следующий этап — это выбор файла на компьютере. В приложении откроется книга или отсканированный документ.

В левой части интерфейса расположены настройки программы:

Коррекция. В этом разделе доступны параметры яркости и контраста. Эскизы. Здесь отображаются все страницы книги в графическом виде. Через этот раздел можно быстро переключаться между нужными страницами. Информация. Здесь отображается подробная информация о файле.

На верхней панели инструментов расположены дополнительные настройки приложения DjVuReader.

Первый пункт меню — изменение режима отображения документов. По умолчанию стоит «Цветной». В списке доступны другие режимы: «Маска», «Фоновый» и «Передний план».

Следующий раздел меню — выбор режима отображения страниц документа: одна страница, альбомный режим, режим книги или буклета.

Следующие элементы панели инструментов отвечает за работу с содержимым текстовых файлов: выделение любой области страницы, копирование изображения и копирование текста.

Завершающие элементы панели инструментов утилиты DjVuReader — это функции для управления масштабом отображения и быстрым переходим между страницами.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ DJVUREADER

Преимущества:

простой и удобный интерфейс;

низкая нагрузка на систему;

несколько режимов для чтения книг;

возможность работы с содержимым файлов.

Недостатки: