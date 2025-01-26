Adobe Acrobat Reader DC — многофункциональная программа от известной студии Adobe, предназначенная для комфортного просмотра PDF-документов и полноценной работы с ними.
Программа одинаково успешно запускается на большинстве ОС Windows: начиная с версии XP, заканчивая Windows 10. Инструмент работает на ОС любой разрядности. Поддержка русского языка и русскоязычного словаря для проверки орфографии также присутствует.
Инструмент распространяется по проприетарному типу лицензии с ограничением для коммерческого использования. Большинство инструментов нужно добавлять отдельно в виде библиотек— для этого пользователь должен оформить покупку лицензии (966 рублей в месяц при покупке годовой подписки). В бесплатном варианте доступен набор инструментов, предназначенный лишь для просмотра PDF-файлов.
Как пользоваться Adobe Acrobat Reader DC?
После инсталляции программы пользователю будет предложена небольшая PDF-инструкция по работе с инструментом. Ее можно проигнорировать и сразу же добавить свой PDF-файл для чтения. Добавить документ можно из папок в операционной системе или из облачного хранилища (Dropbox, Google Диск и другие). Для последнего потребуется синхронизация.
Выбрав файл, пользователь может сразу же приступать к комфортному просмотру и выполнять следующие действия:
- изменять масштаб страницы;
- переключаться между страницами или переходить на заданную;
- подгонять отображение по ширине прокрутки или по странице;
- активировать режим для полноэкранного чтения;
- выделять текст;
- добавлять комментарии и подписи;
- сделать скриншот страницы;
- проводить измерения встроенной линейкой;
- размещать штампы (на выбор более 10 вариантов);
- поставить электронную подпись, отправить документ на печать и т.п.
Остальной функционал, связанный с созданием, редактированием, защитой и оптимизацией PDF-файлов, доступен в PRO-режиме.
Плюсы и минусы Acrobat Reader DC
Плюсов у Adobe Acrobat Reader DC вполне достаточно:
- множество бесплатных инструментов;
- удобный пользовательский интерфейс;
- наличие русскоязычной документации и техподдержки;
- возможность подключения модуля для чтения вслух;
- синхронизация с мобильными приложениями;
- обширная база конфигураций (можно настроить буквально все: от темы до отображения 3D).
Минусов же намного меньше:
- 90% всего функционала программы доступно в PRO-версии;
- программа может медленно работать на слабых устройствах.
Adobe Acrobat Reader DC — отличный вариант "читалки" PDF-документов с обширной палитрой настроек, а также многокомпонентный инструмент для полноценной работы с PDF (в версии PRO).
Чтобы работать с PDF-файлами на смартфонах и планшетах с Android рекомендуем установить приложение Adobe Acrobat Reader - редактор и конвертер PDF.