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Adobe Acrobat Reader DC

Adobe Acrobat Reader DC

Программа для чтения и редактирования PDF-файлов

2,6 (13)
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Актуальная версия 26.002.22031
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История изменений

Версия 26.002.22031

Предыдущие версии (2)
  1. Версия 26.002.21996
  2. Версия 26.002.21931
    • Исправлена ошибка, из-за которой AI Assistant мог зависать при обработке вопроса, если PDF был открыт двойным щелчком в Adobe Reader.
    • Исправлена установка 32-битных Adobe Acrobat и Reader на устройствах Windows с ARM-процессорами.

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Оценки программы

2,6

13 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Adobe Acrobat Reader DC

1 отзыв

John

Adobe окончательно испортила свой Acrobat Reader. Превратило его в какое-то приложение, вросшее всеми корнями в Интернет и постоянно выцыганивающее подписку и денег. Из-за этого ин и распух до 700 Мб и более. По сути в Reader содежится все то, что имеется в Acrobat Pro, но вас постоянно разводят на бабки, чтобы что-то включить и активировать. Нахер нужно такая радость. Мне нужно простое, быстрое компактное приложение без уродливых покращений интерфейса для быстрого и удобного просмотра PDF и ничего более.
Acrobat Reader DC (именно DC) - "инфоцыганское" приложение, смотряще на вас ясными честнымиглазами и постоянно пытающееся вытянуть из вас деньги. Нахер. Лучше поставить что-то простое и старое, удобное, пока еще работает.