Adobe Acrobat Reader DC — многофункциональная программа от известной студии Adobe, предназначенная для комфортного просмотра PDF-документов и полноценной работы с ними.

Программа одинаково успешно запускается на большинстве ОС Windows: начиная с версии XP, заканчивая Windows 10. Инструмент работает на ОС любой разрядности. Поддержка русского языка и русскоязычного словаря для проверки орфографии также присутствует.

Инструмент распространяется по проприетарному типу лицензии с ограничением для коммерческого использования. Большинство инструментов нужно добавлять отдельно в виде библиотек— для этого пользователь должен оформить покупку лицензии (966 рублей в месяц при покупке годовой подписки). В бесплатном варианте доступен набор инструментов, предназначенный лишь для просмотра PDF-файлов.

Как пользоваться Adobe Acrobat Reader DC?

После инсталляции программы пользователю будет предложена небольшая PDF-инструкция по работе с инструментом. Ее можно проигнорировать и сразу же добавить свой PDF-файл для чтения. Добавить документ можно из папок в операционной системе или из облачного хранилища (Dropbox, Google Диск и другие). Для последнего потребуется синхронизация.

Выбрав файл, пользователь может сразу же приступать к комфортному просмотру и выполнять следующие действия:

изменять масштаб страницы;

переключаться между страницами или переходить на заданную;

подгонять отображение по ширине прокрутки или по странице;

активировать режим для полноэкранного чтения;

выделять текст;

добавлять комментарии и подписи;

сделать скриншот страницы;

проводить измерения встроенной линейкой;

размещать штампы (на выбор более 10 вариантов);

поставить электронную подпись, отправить документ на печать и т.п.

Остальной функционал, связанный с созданием, редактированием, защитой и оптимизацией PDF-файлов, доступен в PRO-режиме.

Плюсы и минусы Acrobat Reader DC

Плюсов у Adobe Acrobat Reader DC вполне достаточно:

множество бесплатных инструментов;

удобный пользовательский интерфейс;

наличие русскоязычной документации и техподдержки;

возможность подключения модуля для чтения вслух;

синхронизация с мобильными приложениями;

обширная база конфигураций (можно настроить буквально все: от темы до отображения 3D).

Минусов же намного меньше:

90% всего функционала программы доступно в PRO-версии;

программа может медленно работать на слабых устройствах.

Adobe Acrobat Reader DC — отличный вариант "читалки" PDF-документов с обширной палитрой настроек, а также многокомпонентный инструмент для полноценной работы с PDF (в версии PRO).

Чтобы работать с PDF-файлами на смартфонах и планшетах с Android рекомендуем установить приложение Adobe Acrobat Reader - редактор и конвертер PDF.

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