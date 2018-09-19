ALReader — программа для отображения и чтения электронных книг на компьютерах. Чтение файлов максимально удобно благодаря гибкой подгонке листа под экран устройства. Поддерживаемые типы электронных книг и текстовых файлов: DOCX, DOC, HTML, RTF, TXT, HTML. Графические элементы воспроизводятся в форматах JPG, PNG, BMP и др.

По своему усмотрению пользователи могут редактировать параметры чтения:

дневной или ночной;

настройка цвета строк;

выбор фона страниц.

Программа имеет удобные инструменты по управлению текстами, которые позволяют изменять положения текста и масштабировать его. В ALReader есть удобные элементы навигации, поиск текстовых элементов по каталогу последних загруженных книг, сохранение цитат и отдельных абзацев.

Программа ALReader на русском языке давно не обновлялась. Ридер работает на Windows XP и выше (32 и 64 бит). Также есть приложения для Android.