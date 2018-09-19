ALReader — программа для отображения и чтения электронных книг на компьютерах. Чтение файлов максимально удобно благодаря гибкой подгонке листа под экран устройства. Поддерживаемые типы электронных книг и текстовых файлов: DOCX, DOC, HTML, RTF, TXT, HTML. Графические элементы воспроизводятся в форматах JPG, PNG, BMP и др.
По своему усмотрению пользователи могут редактировать параметры чтения:
- дневной или ночной;
- настройка цвета строк;
- выбор фона страниц.
Программа имеет удобные инструменты по управлению текстами, которые позволяют изменять положения текста и масштабировать его. В ALReader есть удобные элементы навигации, поиск текстовых элементов по каталогу последних загруженных книг, сохранение цитат и отдельных абзацев.
Программа ALReader на русском языке давно не обновлялась. Ридер работает на Windows XP и выше (32 и 64 бит). Также есть приложения для Android.