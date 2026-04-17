Adobe Acrobat Reader — программа для чтения, печати и редактирования документов в формате PDF. Утилита совместима с 32-х и 64-х битными операционными системами Windows XP SP 3, 7, 8.1, 10 и 11 (а также Windows Server 2012, 2016, 2019, MacOS от X и выше, Android и iOS).

Adobe Acrobat Reader распространяется условно-бесплатно. Интерфейс программы переведен на русский язык.

Редакция SoftSalad.ru: для конвертации и редактирования PDF рекомендуем использовать онлайн-сервис PDFStorm.com. Бесплатно и не требует установки на ПК.

Возможности Adobe Acrobat Reader

Adobe PDF Reader предлагает широкий спектр функций: от базовых задач, таких как просмотр и чтение PDF-файлов, до расширенного редактирования, совместной работы и защиты документов. В утилиту встроено 28 инструментов, часть из которых платная.

Программное обеспечение дает возможность воспользоваться интуитивно-понятным интерфейсом для работы в нем. В верхней части открытого окна программного обеспечения располагаются две вкладки «Главная», «Инструменты». При открытии документа все основные функции будут размещены в правой части страницы.

В левой части вкладки «Главная» можно найти разделы:

Хранилища файлов: облачные и на локальном компьютере. Сюда можно сохранять все готовые документы, делиться ссылками на них с друзьями и коллегами по работе.

Соглашения. Здесь лежат файлы, которые должны быть или уже подписаны.

Сканированные документы. Здесь хранятся отсканированные документы с помощью приложения Adobe PDF на смартфоне.

Файлы, к которым был предоставлен доступ пользователем.

Документы, к которым предоставили доступ пользователю его сотрудники.

В разделе «Инструменты» находятся функции:

Создания новых документов и редактирования готовых файлов PDF. В документе можно менять шрифты, добавлять дополнительные надписи на готовые рисунки, устанавливать водяные знаки на изображения или на готовый текстовый документ в PDF формате.

Оставления комментариев или отправка готового файла сотрудникам для комментариев. С помощью Adobe Reader можно комментировать PDF-файлы, выделять важные разделы, помечать определенные части текста для привлечения внимания.

Объединения документов в одну листалку и экспорт готовых файлов.

Добавления видео и аудиофайлов.

Если пролистать открытое окно ниже, можно найти функцию eSignature. Достаточно добавить текст в поля для подписи и отправлять его уже подписанным своим коллегам по работе. Adobe Reader предлагает функции поиска, позволяющие быстро находить определенные слова, фразы или информацию в PDF-документе.

Вместе с утилитой автоматически устанавливается принтер Adobe PDF, который позволяет превратить лист любого формата в файл PDF. Затем его можно будет сохранить в облачном хранилище, на локальном компьютере или распечатать на физическом принтере.

Adobe Acrobat Reader позволяет защитить доступ к редактированию файла паролем. Есть возможность систематизировать страницы. Страницы в файле можно перемещать по своему усмотрению, переворачивать их в разные стороны.

Отдельная вкладка «Справка» вверху страницы позволяет получить инструкцию по работе с документами PDF. Здесь можно найти информацию о версии программы, установленной на компьютер, проверить обновления и установить их. Во время сохранения документа можно уменьшить его размер, если установить галочку напротив соответствующего пункта.

Готовые файлы PDF можно экспортировать в формат Word, таблицу, JPEG или в веб-страницу HTML. За конвертацию отвечает кнопка «Экспорт в».