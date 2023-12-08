FBReader — программа для чтения электронных книг и их организации во встроенной библиотеке. Это бесплатное приложение для компьютеров под управлением 64-битных версий Windows 7/8/8.1 (портативная версия в ZIP-архиве) и 10/11 (для установки используется пакет MSIX). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

FBReader можно установить на смартфоны на Android и iOS.

Зачем нужна программа FBReader?

Программа FBReader предназначена для открытия на компьютере электронных книг и некоторых типов документов: ePub, FB2, FB2.zip, MOBI, RTF, MS DOC, Plain Text и CBZ. В приложении предусмотрены различные функции и настройки, обеспечивающие удобством при чтении книг за компьютером. Имеется встроенная библиотека, используемая для хранения и организации книг. Обеспечена возможность скачивания книг из онлайн-каталогов, а также их хранения в облачном хранилище, что позволяет синхронизировать закладки, позиции чтения и т.д. между разными устройствами (FBReader также доступен и для мобильных устройств).

Функции программы FBReader

Приложение FBReader обладает следующими особенностями и функциональными возможностями:

Возможность изменения оформления текста: шрифт, высота строк, способ выравнивания (слева, справа, по центру, по краям), цвет и другие параметры.

Возможность настройки отображения страниц: стиль фона (можно загрузить собственное изображение, которое будет использовано в качестве фона), отступы по краям текста, шапка и подвал.

В случае с форматом книг ePub пользователь может выбрать, будут ли использованы встроенные в них стили/настройки для шрифта, цветов, выравнивания текста и отступов (в противном случае будут использоваться общие стили/настройки).

Возможность открытия одновременно нескольких книг — каждую в отдельном окне.

Быстрое переключение при помощи горячих клавиш между оконным и полноэкранном режимами чтения.

Наличие текстового поиска с возможностью быстрого перехода от одного результата к другому.

Автоматическое разбитие текста на 1 или 2 столбца в зависимости от ширины окна (значение ширины можно задать вручную в настройках).

Пролистывание и прокручивание страниц при помощи мыши, трекпада (ползунка/полосы прокрутки) и/или клавиатуры.

Создание пометок (они же — закладки) на страницах книг путем выделения текста цветными маркерами (по умолчанию их 3, но можно создать дополнительные).

Функция быстрого создания закладок вначале страницы.

Возможность просмотра всех созданных закладок в отдельном окне в виде списка.

Функциональные возможности встроенной библиотеки: добавление книг из меню любо путем перетаскивания книги в библиотеки мышкой; вывод списка недавно добавленных, открытых, загруженных или всех книг в отдельных вкладках; вывод списка книг по авторам, сериям или названиям полок (создаются пользователем); просмотр технической информации о книгах (файлах).

Возможность поиска по ключевым словам, покупки (если платные) и загрузки книг из онлайн-каталогов «ВсеНаука» и «ЛитРес» (в настройках можно дополнительно активировать каталог Project Gutenberg, а также добавить собственный OPDS-каталог).

Возможность добавления собственных сетевых OPDS-каталогов

Синхронизация книг, созданных в них закладок и т.д. между разными устройствами при помощи облачного хранилища «Книжная Сеть FBReader» (основано на Google Drive).

В доступном для скачивания с этой страницы архиве находятся два файла — «FBReader.zip» и «FBReader_1.999.16.0_x64.msix». В ZIP-архиве находится портативная версия программы FBReader для Windows 7 и выше. Второй файл — пакет «.msix» — используется для установки FBReader в ОС Windows 10 и 11 в качестве UWP-приложения (в том виде, в каком устанавливаются все приложения, скачиваемые из магазина Windows Store).