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FBREADER

FBREADER

Программа для чтения электронных книг

3,1 (19)
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Актуальная версия 2.1.4
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История изменений

Версия 2.1.4

  • Исправлена синхронизация закладок с мобильными устройствами.
  • Значительные улучшения поддержки формата ePub.
  • Добавлен перевод интерфейса на эсперанто.
  • В бета-версии: поддержка OPDS 2.0 и интеграция с книжным магазином Readino (в стабильной версии ожидается в начале 2026).

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Оценки программы

3,1

19 оценок Оценок пока нет

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