STDU Viewer — программа для чтения и каталогизации электронных книг и документов различных популярных форматов. Приложение распространяется бесплатно. Программа поддерживается операционными системами Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (требуется активировать в настройках при первом запуске).

Функции программы STDU Viewer

Функциональные возможности программы STDU Viewer позволяют пользователям отрывать с ее помощью электронные книги и документы в наиболее распространенных форматах: TXT, TCR, PDB, FB2, PDF, XPS, MOBI, AZW, EPub и Djvu. Кроме того, приложение поддерживает открытие изображений различных форматов, включая JPG, BMP, GIF, PNG, JFIF, ICO, WMF, EMF и др.

Одной из особенностей STDU Viewer является многовкладочных интерфейс, обеспечивающий возможностью просмотра нескольких книг/документов/изображений в одном окне. Доступна функция поворота содержимого страницы на 90 градусов, что обеспечивает удобство чтения электронных журналов.

На панели инструментов STDU Viewer предусмотрены все необходимые для чтения книг и документов функции: увеличение/уменьшение масштаба, подгонка страницы под размеры окна или экрана, поворот страниц и поиск текста. Для навигации между страницами можно использовать колесико прокрутки мыши, клавишные стрелки или интерфейсные кнопки переключения.

Вот еще несколько особенностей программы STDU Viewer:

Возможность выделения и копирования в буфер обмена изображений и текста.

Возможность смены заднего фона и регулировки яркости, контрастности и гаммы при отображении документов.

Создание собственной электронной библиотеки с возможностью поиска в ней книг по названию, авторам, ключевым словам, мета-тегам.

Развертка нескольких страниц на экране, просмотр эскизов на боковой панели, функция возврата к последней прочитанной странице (можно смело перелистывать книгу, а затем возвращаться к чтению одним кликом).

Гибкие настройки чтения: регулировка масштаба страницы относительно оригинала, изменение параметров отображения абзацев, установка цвета, величины и типа шрифтов, возможность выделения и копирования текста в буфер.

Возможность сохранения и последующей загрузки рабочих сессий (запоминаются, а затем — после перезапуска программы — загружаются открытые файлы и прогресс чтения).

Возможность создания закладок и быстрого перехода по ним.

Отдельно отметим возможность использования STDU Viewer в качестве конвертера электронных документов и книг в цифровые изображения форматов JPG, BMP, GIF или PNG с предварительно заданным разрешением, а также в стандартный текстовый файл TXT.