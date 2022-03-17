Чем открыть FB2 — программы для чтения книг в формате FB2

Программы для открытия FB2 предоставляют удобный функционал для чтения книг и выполнения ряда других операций: переключение между страницами, поиск текста, изменение размера шрифта, изменение масштаба иллюстраций, если таковые присутствуют в книгах, создание собственных электронных библиотек для каталогизации и организации книг или даже конвертация файлов FB2 в другие форматы.

FBReader Бесплатная программа FBReader — бесплатная программа для чтения электронных книг в формате FB2 с простым и понятным интерфейсом. Программа позволяет не только читать, но и также управлять файлами FB2 с помощью встроенной библиотеки. Это очень простая программа для открытия FB2 с инструментами навигации, которые позволяют быстро переключаться между страницами, находить текст и переходить на страницу, вводя ее номер. Есть у FBReader одна маленькая, но очень полезная особенность — при запуске приложения, оно открывает электронную книгу с той страницы и с той позиции, с которой пользователь закончил чтение в прошлый раз. Фон интерфейса по умолчанию белый, но его можно изменить вручную на любой другой, что приятен и не напрягает глаза читатели. Также можно изменить и другие настройки, включая стиль, цвет и размер шрифта текста. Также отметим, что помимо FB2, программа FBReader поддерживает открытие и ряда других форматов электронных книг и документов, включая ePub, Mobi, RTF, HTML, TXT.

Calibre Бесплатная программа Calibre — это и читалка, и одновременно менеджер для управления и организации электронных книг. Программа поддерживает все популярные форматы электронных книг, куда помимо FB2 также входят PDF, TXT, HTML, EPUB. Предусмотрена возможность редактирования метаданных книг для последующей их организации в библиотеке. Доступна функция установки дополнительных плагинов, позволяющие расширить базовые возможности программы. Читателям доступны различные настройки и функции: изменение размера шрифта текста, переключение между полноэкранным и оконным режимами чтения, создание закладок, просмотр информацию о книге, можно даже «печатать» отдельные страницы в PDF-файлы. В режиме чтения на основной панели инструментов становятся доступными функции поиска текста по фразе и предложению, переключения и перехода на нужную страницу. Кроме того, Calibre позволяет преобразовать электронную книгу из одного формата в другой. Еще одна важная особенность — возможность загрузки списка книг из популярных онлайн-библиотек, в т.ч. и путем предварительного их поиска по названию, автору и ключевым словам. В этом списке будут представлены цены на книги и магазины, в которых их можно приобрести. Здесь же отображаются и бесплатные книги.

Icecream Ebook Reader Условно-бесплатная программа Icecream Ebook Reader — приложение для чтения электронных книг практически во всех популярных форматах: FB2, PDF, MOBI, ePub, PRC, FB2, DjVu, CBZ и CBR. В программе предусмотрен полноэкранный и оконный режим чтения, есть функции сортировки файлов по категориям и отслеживания текущего прогресса чтения. Также пользователь может переключаться между ночным и дневным режимами чтения, каждый из которых можно настроить (цвет шрифта и фона) индивидуально. Icecream Ebook Reader позволяет не только открывать электронные книги, но управлять собственной виртуальной библиотекой. Открывавшиеся через библиотеку файлы отслеживаются упомянутой выше функцией, благодаря которой пользователь может продолжить чтение любой книги. Также имеется также возможность создания текстовых заметок как бы «на полях» книги. Тексты из заметок индексируются программой, что позволяет в дальнейшем искать их в библиотеке по пользовательским ключевым словам. Читать книги можно в одностраничном или двухстраничном режиме. Для перемещения между страницами можно использовать клавиши со стрелками вправо и влево или использовать соответствующие кнопки программы, возможен поиска текста и быстрый переход к указанной странице. Также доступны функции увеличения и уменьшения масштаба. Icecream Ebook Reader имеет довольно простой интерфейс, обеспечивающий легким доступом к параметрам управления. Однако Icecream Ebook Reader — это условно-бесплатная программа. У бесплатной версии есть функциональные ограничения: Отсутствие режима чтения в полноэкранном режиме.

Возможность копирования текста из книг.

Создание текстовых заметок.

Добавление одновременно нескольких книг в библиотеку (можно только по одной).

Возможность редактирования названий и авторов книг в библиотеке.

Создание собственных категорий книг в библиотеке. Ограничений по сроку использования программы Icecream Ebook Reader отсутствуют, как нет и никаких ограничений в плане поддержки тех или иных форматов электронных книг.

STDU Viewer Бесплатная программа STDU Viewer — еще одна распространяемая бесплатно программа для работы с электронными книгами. Приложение поддерживает все популярные форматы электронных книг, в т.ч. FB2, DjVu, XPS, TXT, FB2, EPUB. Предусмотрена возможность просмотра нескольких документов в одном окне, что является одной из особенностей STDU Viewer. Доступна функция поворота содержимого страницы на 90 градусов, что обеспечивает удобство чтения электронных журналов. На панели инструментов STDU Viewer предусмотрены все необходимые для чтения книг и документов функции: увеличение/уменьшение масштаба, подгонка страницы под размеры окна или экрана, поворот страниц и поиск текста. Для навигации можно использовать колесико прокрутки мыши или клавиши со стрелками вверх и вниз. Вот еще несколько особенностей программы STDU Viewer: Создание собственной электронной библиотеки с возможностью поиска в ней книг по названию, авторам, ключевым словам.

Развертка нескольких страниц на экране, просмотр эскизов на боковой панели, функция возврата к последней прочитанной странице (можно смело перелистывать книгу, а затем возвращаться к чтению одним кликов).

Гибкие настройки чтения: регулировка масштаба страницы относительно оригинала, изменение параметров отображения абзацев, установка цвета, величины и типа шрифтов, возможность выделения и копирования текста в буфер.