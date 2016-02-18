SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги STDU Viewer

В данном списке представлены программы для замены STDU Viewer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на STDU Viewer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

Adobe Acrobat Reader DC
Adobe Acrobat Reader DC

Версия 26.002.22031

Программа для чтения и редактирования PDF-файлов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (13)
Calibre
Calibre

Версия 9.16.0

Программа для чтения, конвертирования и создания электронных книг

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
Foxit PDF Reader
Foxit PDF Reader

Версия 2026.2.1.39815

Программа для чтения PDF-документов

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (350)
FBREADER
FBREADER

Версия 2.1.4

Программа для чтения электронных книг

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (19)
Okular
Okular

Версия 23.08.4

Программа для открытия электронных документов, книг, изображений, 3D-текстур

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (8)
DjView
DjView

Версия 4.12

Программа для открытия DjVu/DjV файлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Icecream Ebook Reader
Icecream Ebook Reader

Версия 6.32

Программа для чтения и организации электронных книг

Оценок пока нет
Cool Reader
Cool Reader

Версия 3.3.61

Чтение книг в электронном формате

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
DjVu Reader
DjVu Reader

Версия 2.0.0.27

Программа для просмотра документов в формате DjVu

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
CDisplay
CDisplay

Версия 1.8.1.0

Программа для чтения электронных комиксов и манги

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ALReader
ALReader

Версия 2.5.110502

Программа для чтения электронных книг на компьютерах

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (7)
Haali Reader
Haali Reader

Версия 2.0

Устаревшая электронная читалка

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)