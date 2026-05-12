Одна из самых простых и удобных утилит для чтения файлов в формате PDF — это Foxit PDF Reader. Подобные документы сегодня крайне распространены, поэтому их часто нужно открывать на различных устройствах. По сравнению с аналогами, данный софт очень оперативен и не занимает много места. Он оптимизирован под Windows 7, 8, 10 (32-х и 64-х разрядные версии). Кстати, программа абсолютно бесплатна и поддерживает русский язык.

Функции Foxit PDF Reader

В первую очередь, Foxit PDF Reader практически не занимает места. Это связано с тем, что в приложении нет ничего лишнего. Программа исполняет только функцию открытия PDF-файлов. При установке даже можно выбрать, какие именно плагины включить в рабочую версию. Да и сам интерфейс говорит о том, что софт рассчитан на повседневное применение. Тут доступны следующие утилиты:

изменение масштаба;

выделение текста;

создание скриншота;

полноэкранные режим и прочие.

Приятным плюсом Foxit PDF Reader является возможность корректировать документ, выбирая фрагменты или добавляя к ним примечания. Если говорить об инструментарии софта, тут легко выделить самые полезные функции. Тем более, что приложение не перегружено лишними возможностями. Среди его главных удобств можно выделить:

двунаправленный текст;

копирование фрагментов с возможностью редактирования;

создание отдельных документов с примечаниями для распечатки;

функция прочтения без изображений;

просмотр нескольких файлов одновременно;

интеграция с социальными сетями.

Дополнительные возможности делают Foxit PDF Reader еще более привлекательным для ценителей полезных и многофункциональных приложений.

Плюсы и минусы приложения

Активные пользователи обратили внимание на главные преимущества данного софта:

небольшой размер;

быстрый, по сравнению с аналогами;

позволяет вносить комментарии и заметки.

Есть у программы и некоторые минусы:

некоторый функционал работает только в режиме онлайн;

мало возможностей для редактирования файлов.

В целом, Foxit PDF Reader — вполне достойное приложение для тех, кто часто сталкивается с документами в формате PDF. Несмотря на определенные минусы, преимуществ у софта гораздо больше. Утилита прекрасно подойдет для домашнего использования.