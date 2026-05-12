Одна из самых простых и удобных утилит для чтения файлов в формате PDF — это Foxit PDF Reader. Подобные документы сегодня крайне распространены, поэтому их часто нужно открывать на различных устройствах. По сравнению с аналогами, данный софт очень оперативен и не занимает много места. Он оптимизирован под Windows 7, 8, 10 (32-х и 64-х разрядные версии). Кстати, программа абсолютно бесплатна и поддерживает русский язык.
Функции Foxit PDF Reader
В первую очередь, Foxit PDF Reader практически не занимает места. Это связано с тем, что в приложении нет ничего лишнего. Программа исполняет только функцию открытия PDF-файлов. При установке даже можно выбрать, какие именно плагины включить в рабочую версию. Да и сам интерфейс говорит о том, что софт рассчитан на повседневное применение. Тут доступны следующие утилиты:
- изменение масштаба;
- выделение текста;
- создание скриншота;
- полноэкранные режим и прочие.
Приятным плюсом Foxit PDF Reader является возможность корректировать документ, выбирая фрагменты или добавляя к ним примечания. Если говорить об инструментарии софта, тут легко выделить самые полезные функции. Тем более, что приложение не перегружено лишними возможностями. Среди его главных удобств можно выделить:
- двунаправленный текст;
- копирование фрагментов с возможностью редактирования;
- создание отдельных документов с примечаниями для распечатки;
- функция прочтения без изображений;
- просмотр нескольких файлов одновременно;
- интеграция с социальными сетями.
Дополнительные возможности делают Foxit PDF Reader еще более привлекательным для ценителей полезных и многофункциональных приложений.
Плюсы и минусы приложения
Активные пользователи обратили внимание на главные преимущества данного софта:
- небольшой размер;
- быстрый, по сравнению с аналогами;
- позволяет вносить комментарии и заметки.
Есть у программы и некоторые минусы:
- некоторый функционал работает только в режиме онлайн;
- мало возможностей для редактирования файлов.
В целом, Foxit PDF Reader — вполне достойное приложение для тех, кто часто сталкивается с документами в формате PDF. Несмотря на определенные минусы, преимуществ у софта гораздо больше. Утилита прекрасно подойдет для домашнего использования.