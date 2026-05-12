SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Foxit PDF Reader

Foxit PDF Reader

Программа для чтения PDF-документов

1,0 (350)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2026.2.1.39815
Скачать 351 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
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Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
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История изменений

Версия 2026.2.1.39815

  • Исправлены проблемы безопасности и стабильности.

Оценки программы

1,0

350 оценок Оценок пока нет

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