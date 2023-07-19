Icecream Ebook Reader — программа для чтения электронных книг, а также их коллекционирования и организации во встроенной виртуальной библиотеке. Это условно-бесплатное приложение с ограниченным функционалом у бесплатной версии. Программа Icecream Ebook Reader предназначена для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит), имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Icecream Ebook Reader?

Приложение Icecream Ebook Reader призвано решать две задачи:

Открытие (чтение) электронных книг, журналов, комиксов и т.д. в таких распространенных форматах, как EPUB, FB2, PDF, MOBI, PRC, CBR, CBZ и TXT. Кроме того, программа способна работать с архивами ZIP и 7z, в которые могут быть упакованы электронные книги. Организация электронных книг во встроенной виртуальной библиотеке. Например, Icecream Ebook Reader позволяет создавать собственные категории, между которыми в последствии могут распределяться пользовательские файлы.

Отдельно отметим возможность использования Icecream Ebook Reader в качестве программы для озвучивания текстов. В приложении предусмотрен специальный модуль, способный "читать вслух" текстовое содержание поддерживаемых форматов электронных книг. Для этого используется стандартный речевой синтезатор Windows. Однако программа для озвучивания текста может использовать вообще любой синтезатор речи, установленный в операционную систему (устанавливать его нужно самостоятельно).

Функции программы Icecream Ebook Reader

Функциональные возможности платной и бесплатной версии Icecream Ebook Reader отличаются. Так, бесплатная редакция приложения предоставляет пользователям следующие функции:

Возможность импорта и экспорта электронной библиотеки в формате EBR.

Навигация по книге по ее оглавлению (если присутствует).

Чтение книг вслух с возможностью изменения громкости, скорости и высоты тона.

Создание собственных заметок по выделенному тексту и добавление закладок, по которым также можно будет осуществлять навигацию (в бесплатной версии заметки и закладки нельзя добавлять в книги форматов EPUB, MOBI и FB2).

Копирование текста в буфер обмена (кроме EPUB, MOBI и FB2)

Отслеживание прогресса чтения с возможностью продолжения.

Добавление книг в список избранных.

Отображение книг в библиотеке списком или в виде крупных миниатюр с возможностью их сортировки по названию, автору, дате добавления, количеству закладок и объему прочитанного (прогрессу).

Фильтрация книг в библиотеке по таким критериям: Недавно прочитанные , Избранные и Форматы (программа отслеживает форматы добавленных в библиотеку файлов, отображая их тип и количество).

, и (программа отслеживает форматы добавленных в библиотеку файлов, отображая их тип и количество). Возможность восстановления в библиотеку удаленных книг (если они не были окончательно удалены из раздела Удалено ).

). Возможность поиска текста в книгах (в случае, если отображенный на экране текст не является сканом/фото).

Перелистывание страниц как при помощи мыши (колесико либо перемещение ползунка в нижней части окна), так и при помощи клавиатуры.

Возможность отправки текста на перевод в сервис Google (используется установленный на компьютер браузер).

Управление программой посредством горячих клавиш (практически полный контроль, вплоть до добавления закладок и заметок, изменения размера шрифта и т.д.), которые могут быть изменены на усмотрение пользователя.

Переключение вида страниц между одинарной и двойной.

Три темы оформления интерфейса — для чтения днем и ночью, а также сепия (инверсия цветов).

Выравнивание текста по ширине, слева, справа или по центру.

Выбор собственного шрифта для отображения текстового содержимого с возможностью настройки его размера.

Возможность увеличения и уменьшения межстрочного интервала.

Платная версия Icecream Ebook Reader обладает следующими дополнительными возможностями:

Чтение книг в полноэкранном режиме (от себя добавим, что в бесплатной версии это тоже возможно).

Отсутствие ограничений по добавления заметок и закладок в книги, а также копированию текста.

Возможность добавления книг в библиотеку целыми папками.

Возможность изменения названия и автора книги.

А также — возможность создания собственных категорий книг в электронной библиотеке.

Из всего вышесказанного вывод таков — если пользователю нужна лишь удобная и простая в использовании программа-читалка, то функционала бесплатной версии Icecream Ebook Reader будет вполне достаточно.