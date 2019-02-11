Для удобства чтения электронных книг на компьютере используются специальные программы-читалки. Они дают возможность быстро искать нужные фрагменты текста, переключаться между главами и собирать свою библиотеку книг.
AlReader
AlReader — программа для чтения электронных книг на компьютере. Утилита поддерживает все популярные форматы файлов: DOC, TXT, RTF, FB2, ODT, SXW. Есть возможность чтения в полноэкранном режиме и просмотр подробного списка последних открытых книг. Приложение бесплатное, работает на всех актуальных версиях Windows и переведена на русский язык.
После запуска программы откроется главное окно. Чтобы начать работу с приложение, необходимо загрузить электронную книгу. Для этого следует перейти в раздел меню "Файл" — "Открыть файл" и выбрать документ, который хранится на компьютере.
После этого откроется книга. В нижней части интерфейса отображается текущий прогресс чтения в процентах и количество прочитанных страниц.
В меню "Действия" пользователи могут выполнить следующие операции:
- запустить полноэкранный режим чтения книги;
- повернуть экран;
- изменить шрифт (размер, форматирование, расстояние между строками);
- изменить отображение некоторых элементов на экране.
"Текст". Этот раздел меню используется для управления текстом. Здесь пользователи могут выделить текст, скопировать в буфер обмена, редактировать содержимое страницы, выделить цитату.
"Переход". Используется для быстрой навигации по электронной книге: переход на нужную страницу по процентам, просмотр содержания, поиск по фразам и предложениям, быстрый переход в начало и конец книги.
Преимущества программы AlReader:
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- бесплатная модель распространения;
- возможность быстрого перехода между страницами;
- инструмент для редактирования электронных книг.
Недостатки:
- нельзя загрузить книги напрямую с серверов приложения.
FBReader
FBReader — универсальная утилита для чтения электронных книг. Программа поддерживает различные форматы файлов: EPUB, FB2, RTF, PLUCKER и т.д. Есть возможность настройки цветов, шрифтов, а также загрузки электронных книг из сетевой библиотеки. Программа бесплатная и совместима со всеми актуальными версиями Windows.
Чтобы начать работу с утилитой, необходимо запустить приложение и открыть книгу. Для этого следует воспользоваться функцией "Добавить файл в библиотеку", которая расположена на верхней панели инструментов главного окна.
Во время добавлении книги в библиотеку откроется окно заполнения информации. Здесь пользователи могут вручную дать название файлу, ввести имя автора, название серии, язык.
Управление содержимым электронной книги выполняется с помощью верхней панели инструментов. Здесь пользователи могут открыть оглавление для быстрого переключения между главами, воспользоваться функцией поиска по фразе или предложению, посмотреть информацию об электронном файле, перейти на любую страницу.
В настройках утилиты можно изменить стиль шрифта, изменить форматирование, настроить действие с ссылками в тексте, указать площадки для поиска информации в интернете и т.д.
Преимущества FBReader:
- удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- бесплатная модель распространения;
- просмотр оглавления для быстрого перехода между главами;
- поиск по фразам и предложениям.
Недостатки:
- нет ночного режима чтения для снижения нагрузки с глаз.
Cool Reader
Cool Reader — удобная утилита для чтения электронных книг. Программа позволяет синхронизироваться с онлайн-каталогами, есть история прочитанных книг и поддержка всех популярных форматов файлов. Доступен ночной режим интерфейса, который снижает нагрузку на глаза во время чтения. Приложение полностью бесплатное и совместимо со всеми актуальными версиями Windows.
После запуска приложения откроется главное окно. Здесь отображается раздел недавно открытых книг. Есть список доступных онлайн-каталогов для скачивания файлов из интернета. В разделе "Библиотека" можно отсортировать электронные книги по различным категориям.
Чтобы открыть книгу для чтения, необходимо воспользоваться инструментом "Открыть файл". В верхней части интерфейса расположена панель инструментов, где находятся основные функции для управления содержимым книги. Здесь пользователи могут включить ночной режим, перейти к содержанию файла для быстрого переключения между главами, добавить закладку страницы, воспользоваться функцией поиска по фразе или предложению, развернуть страницу на весь экран.
Самый первый элемент панели инструментов — "Настройки чтения". Здесь пользователи могут изменить шрифт текста, цвет и язык интерфейса, задать отступы между строками, настроить форматирование.
Преимущества Cool Reader:
- простой интерфейс на русском языке;
- большой набор инструментов для управления содержимым книги;
- ночной режим чтения;
- бесплатная модель распространения.
Недостатки:
- не поддерживаются web-форматы файлов.
ICE Book Reader Professional
ICE Book Reader Professional — программа для удобного чтения электронных книг. Приложение поддерживает все популярные форматы файлов (HTML, TXT, FB2, DOC, PDF), есть функция для чтения текста книги вслух, а также настройки типа и стиля шрифта. Программа бесплатная и работате на всех современных версиях Windows.
После запуска программы ICE Book Reader Professional откроется небольшое окно, в котором пользователям нужно добавить книгу. Для этого следует воспользоваться функцией "Импортировать текст из файла" на панели инструментов и выбрать файл, который хранится на компьютере.
После этого можно приступать к чтению. Процесс переключения между страницами выполнен в формате плавного скроллинга. На панели инструментов есть инструмент, который помогает автоматизировать процесс прокрутки страницы.
Инструмент с иконкой звездочки на верхней панели добавляет текущую часть текста в закладки. В правом углу показан прогресс чтения электронной книги в процентах.
Преимущества ICE Book Reader Professional:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- пользоваться всеми возможностями читалки ICE Book Reader Professional можно абсолютно бесплатно;
- инструмент для автоматического скроллинга страницы.
Недостатки:
- нет функции для быстрого поиска содержимого текста по фразе или предложению;
- нет интеграции с онлайн-каталогами.
Icecream Ebook Reader
Icecream Ebook Reader — приложение для чтения книг в электронных форматах FB2, EPUB, CBR, TXT и т.д. В программе есть полноэкранный режим чтения и сортирока файлов по категориям. Отслеживается текущий прогресс чтения, есть встроенный ночной режим для чтения в помещении со слабым освещением.
Программа совместима с Windows (XP и новее) и распространяется по условно-бесплатной лицензии.Стоимость Pro-версии составляет 20 долларов.
Преимущества лицензионной версии программы:
- Чтение книг в полноэкранном режиме без ограничений по времени.
- Копирование текста из книги.
- Добавление заметок.
- Добавление файлов в библиотеку целыми папками.
- Коммерческое использование.
После запуска утилиты нужно добавить файл для чтения. Для этого следует нажать кнопку "Добавить книгу", которая расположена на верхней панели инструментов.
После этого можно приступать к процессу чтения. Управление содержимым книги выполняется с помощью панели инструментов, которая расположена в правой части интерфейса. Здесь пользователи могут выполнить следующие действия: запустить полноэкранный режим чтения, открыть оглавление для быстрого переключения между главами, добавить закладки, изменить размер шрифта и положение текста на странице, включить ночной режим.
В верхней части интерфейса расположена строка поиска содержимого книги по фразе, номеру страницы или предложению.
Преимущества Icecream Ebook Reader:
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- возможность читать электронные книги бесплатно;
- ночной режим чтения;
- быстрое переключение между главами.
Недостатки:
- нет интеграции с популярными онлайн-каталогами.
Calibre
Calibre — утилита для управления электронными книгами с поддержкой всех популярных форматов, включая PDF, TXT, FB2, HTML и EPUB. В программе есть возможность редактирования метаданных книг и установки дополнительных плагинов для расширения базовых возможностей утилиты. "Читалка" работает на всех актуальных версиях Windows и доступна для бесплатного скачивания.
После запуска приложение необходимо добавить книги в библиотеку. Для этого следует воспользоваться функцией "Добавить книги", которая расположена на верхней панели инструментов.
После этого можно открыть добавленную книгу для чтения через библиотеку. Управление содержимым файлов выполняется с помощью панели инструментов в левой части интерфейса просмотрщика электронных книг.
Здесь пользователи могут увеличить или уменьшить шрифт текста, включить полноэкранный режим чтения, добавить закладки, посмотреть информацию о книге, распечатать в PDF файл. На верхней панели инструментов расположен инструмент для поиска текста по фразе и предложению. Есть возможность перехода на нужную страницу.
В главном окне утилиты Calibre можно преобразовать электронную книгу из одного формата в другой. Для этого необходимо воспользоваться функцией "Преобразовать книги", которая расположена на верхней панели инструментов.
Можно загрузить книги с популярных онлайн-каталогов. Поиск по сайта выполняется по названию, автору или ключевым словам.
Преимущества Calibre:
- удобный интерфейс на русском языке;
- бесплатная модель распространения;
- поиск по тексту;
- интеграция с онлайн-каталогами.
Недостатки:
- нет ночного режима чтения электронных книг.
STDU Viewer
STDU Viewer — программа для работы с электронными книгами. Утилита поддерживает все популярные форматы файлов (FB2, DjVu, XPS, TXT, FB2, EPUB), функцию просмотра нескольких документов в одном окне, поворота содержимого страницы на 90 градусов и распечатки документов. Программа полностью бесплатная и работает на всех версиях Windows (после XP).
После запуска утилиты необходимо открыть файл. Для этого следует перейти в меню "Файл" — "Открыть" и выбрать электронную книгу, которая хранится на компьютере.
В левой части интерфейса расположено окно с содержанием. В правом окне отображается содержимое электронной книги. Для навигации по файлу используется раздел меню "Навигация". Здесь пользователи могут перейти на другую страницу или сразу переключиться на последнюю.
Над окном просмотра содержимого книги расположена строка поиска информации по ключевым фразам и предложениям.
Преимущества:
- бесплатная модель распространения;
- удобный интерфейс на русском языке;
- возможность быстрой навигации по электронной книге.
Недостатки:
- отсутствует интеграция с онлайн-каталогами;
- нет функции ночного режима чтения.