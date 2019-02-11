Для удобства чтения электронных книг на компьютере используются специальные программы-читалки. Они дают возможность быстро искать нужные фрагменты текста, переключаться между главами и собирать свою библиотеку книг.

AlReader AlReader — программа для чтения электронных книг на компьютере. Утилита поддерживает все популярные форматы файлов: DOC, TXT, RTF, FB2, ODT, SXW. Есть возможность чтения в полноэкранном режиме и просмотр подробного списка последних открытых книг. Приложение бесплатное, работает на всех актуальных версиях Windows и переведена на русский язык. После запуска программы откроется главное окно. Чтобы начать работу с приложение, необходимо загрузить электронную книгу. Для этого следует перейти в раздел меню "Файл" — "Открыть файл" и выбрать документ, который хранится на компьютере. После этого откроется книга. В нижней части интерфейса отображается текущий прогресс чтения в процентах и количество прочитанных страниц. В меню "Действия" пользователи могут выполнить следующие операции: запустить полноэкранный режим чтения книги;

повернуть экран;

изменить шрифт (размер, форматирование, расстояние между строками);

изменить отображение некоторых элементов на экране. "Текст". Этот раздел меню используется для управления текстом. Здесь пользователи могут выделить текст, скопировать в буфер обмена, редактировать содержимое страницы, выделить цитату. "Переход". Используется для быстрой навигации по электронной книге: переход на нужную страницу по процентам, просмотр содержания, поиск по фразам и предложениям, быстрый переход в начало и конец книги. Преимущества программы AlReader: простой и удобный интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения;

возможность быстрого перехода между страницами;

инструмент для редактирования электронных книг. Недостатки: нельзя загрузить книги напрямую с серверов приложения.

FBReader FBReader — универсальная утилита для чтения электронных книг. Программа поддерживает различные форматы файлов: EPUB, FB2, RTF, PLUCKER и т.д. Есть возможность настройки цветов, шрифтов, а также загрузки электронных книг из сетевой библиотеки. Программа бесплатная и совместима со всеми актуальными версиями Windows. Чтобы начать работу с утилитой, необходимо запустить приложение и открыть книгу. Для этого следует воспользоваться функцией "Добавить файл в библиотеку", которая расположена на верхней панели инструментов главного окна. Во время добавлении книги в библиотеку откроется окно заполнения информации. Здесь пользователи могут вручную дать название файлу, ввести имя автора, название серии, язык. Управление содержимым электронной книги выполняется с помощью верхней панели инструментов. Здесь пользователи могут открыть оглавление для быстрого переключения между главами, воспользоваться функцией поиска по фразе или предложению, посмотреть информацию об электронном файле, перейти на любую страницу. В настройках утилиты можно изменить стиль шрифта, изменить форматирование, настроить действие с ссылками в тексте, указать площадки для поиска информации в интернете и т.д. Преимущества FBReader: удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения;

просмотр оглавления для быстрого перехода между главами;

поиск по фразам и предложениям. Недостатки: нет ночного режима чтения для снижения нагрузки с глаз.

Cool Reader Cool Reader — удобная утилита для чтения электронных книг. Программа позволяет синхронизироваться с онлайн-каталогами, есть история прочитанных книг и поддержка всех популярных форматов файлов. Доступен ночной режим интерфейса, который снижает нагрузку на глаза во время чтения. Приложение полностью бесплатное и совместимо со всеми актуальными версиями Windows. После запуска приложения откроется главное окно. Здесь отображается раздел недавно открытых книг. Есть список доступных онлайн-каталогов для скачивания файлов из интернета. В разделе "Библиотека" можно отсортировать электронные книги по различным категориям. Чтобы открыть книгу для чтения, необходимо воспользоваться инструментом "Открыть файл". В верхней части интерфейса расположена панель инструментов, где находятся основные функции для управления содержимым книги. Здесь пользователи могут включить ночной режим, перейти к содержанию файла для быстрого переключения между главами, добавить закладку страницы, воспользоваться функцией поиска по фразе или предложению, развернуть страницу на весь экран. Самый первый элемент панели инструментов — "Настройки чтения". Здесь пользователи могут изменить шрифт текста, цвет и язык интерфейса, задать отступы между строками, настроить форматирование. Преимущества Cool Reader: простой интерфейс на русском языке;

большой набор инструментов для управления содержимым книги;

ночной режим чтения;

бесплатная модель распространения. Недостатки: не поддерживаются web-форматы файлов.

ICE Book Reader Professional ICE Book Reader Professional — программа для удобного чтения электронных книг. Приложение поддерживает все популярные форматы файлов (HTML, TXT, FB2, DOC, PDF), есть функция для чтения текста книги вслух, а также настройки типа и стиля шрифта. Программа бесплатная и работате на всех современных версиях Windows. После запуска программы ICE Book Reader Professional откроется небольшое окно, в котором пользователям нужно добавить книгу. Для этого следует воспользоваться функцией "Импортировать текст из файла" на панели инструментов и выбрать файл, который хранится на компьютере. После этого можно приступать к чтению. Процесс переключения между страницами выполнен в формате плавного скроллинга. На панели инструментов есть инструмент, который помогает автоматизировать процесс прокрутки страницы. Инструмент с иконкой звездочки на верхней панели добавляет текущую часть текста в закладки. В правом углу показан прогресс чтения электронной книги в процентах. Преимущества ICE Book Reader Professional: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

пользоваться всеми возможностями читалки ICE Book Reader Professional можно абсолютно бесплатно;

инструмент для автоматического скроллинга страницы. Недостатки: нет функции для быстрого поиска содержимого текста по фразе или предложению;

нет интеграции с онлайн-каталогами.

Icecream Ebook Reader Icecream Ebook Reader — приложение для чтения книг в электронных форматах FB2, EPUB, CBR, TXT и т.д. В программе есть полноэкранный режим чтения и сортирока файлов по категориям. Отслеживается текущий прогресс чтения, есть встроенный ночной режим для чтения в помещении со слабым освещением. Программа совместима с Windows (XP и новее) и распространяется по условно-бесплатной лицензии.Стоимость Pro-версии составляет 20 долларов. Преимущества лицензионной версии программы: Чтение книг в полноэкранном режиме без ограничений по времени. Копирование текста из книги. Добавление заметок. Добавление файлов в библиотеку целыми папками. Коммерческое использование. После запуска утилиты нужно добавить файл для чтения. Для этого следует нажать кнопку "Добавить книгу", которая расположена на верхней панели инструментов. После этого можно приступать к процессу чтения. Управление содержимым книги выполняется с помощью панели инструментов, которая расположена в правой части интерфейса. Здесь пользователи могут выполнить следующие действия: запустить полноэкранный режим чтения, открыть оглавление для быстрого переключения между главами, добавить закладки, изменить размер шрифта и положение текста на странице, включить ночной режим. В верхней части интерфейса расположена строка поиска содержимого книги по фразе, номеру страницы или предложению. Преимущества Icecream Ebook Reader: простой и удобный интерфейс на русском языке;

возможность читать электронные книги бесплатно;

ночной режим чтения;

быстрое переключение между главами. Недостатки: нет интеграции с популярными онлайн-каталогами.

Calibre Calibre — утилита для управления электронными книгами с поддержкой всех популярных форматов, включая PDF, TXT, FB2, HTML и EPUB. В программе есть возможность редактирования метаданных книг и установки дополнительных плагинов для расширения базовых возможностей утилиты. "Читалка" работает на всех актуальных версиях Windows и доступна для бесплатного скачивания. После запуска приложение необходимо добавить книги в библиотеку. Для этого следует воспользоваться функцией "Добавить книги", которая расположена на верхней панели инструментов. После этого можно открыть добавленную книгу для чтения через библиотеку. Управление содержимым файлов выполняется с помощью панели инструментов в левой части интерфейса просмотрщика электронных книг. Здесь пользователи могут увеличить или уменьшить шрифт текста, включить полноэкранный режим чтения, добавить закладки, посмотреть информацию о книге, распечатать в PDF файл. На верхней панели инструментов расположен инструмент для поиска текста по фразе и предложению. Есть возможность перехода на нужную страницу. В главном окне утилиты Calibre можно преобразовать электронную книгу из одного формата в другой. Для этого необходимо воспользоваться функцией "Преобразовать книги", которая расположена на верхней панели инструментов. Можно загрузить книги с популярных онлайн-каталогов. Поиск по сайта выполняется по названию, автору или ключевым словам. Преимущества Calibre: удобный интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения;

поиск по тексту;

интеграция с онлайн-каталогами. Недостатки: нет ночного режима чтения электронных книг.