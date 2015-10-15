Программы для открытия файлов DJVU — чем открыть DJVU?

Редкие и старые издания книг часто можно загрузить только в электронном формате DJVU. Чтобы открыть файл для чтения, нужно воспользоваться специальными программами для Windows, которые дают возможность просматривать и редактировать содержимое электронных документов.

DjVu Reader DjVu Reader — самое популярное приложение для просмотра документов и файлов в формате DJVU. В программе доступна возможность настройки режима чтения (одно- и двухстраничный просмотр) и быстрый переход между главами. Также есть возможность регулирования яркости и контрастности, функция копирования текста и графических изображений в буфер обмена. Читалка полностью бесплатная, совместима с Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. В верхней части интерфейса программы находится панель инструментов. Здесь можно выбрать режим отображения цветов электронной книги (цветной, маска, фоновый, передний план). Следующий инструмент — настройка режима чтения: одна страница — текст отображается на одной странице;

режим альбома — текст отображается на двух страницах;

режим книги — классический форма чтения электронного документа в формате книги;

режим буклета — электронный файл отображается в формате буклета. Следующие элементы панели инструментов — копирование содержимого электронной книги формата DJVU — текст и графические изображения — в буфер обмена. Можно выделить нужную область для копирования. Далее расположены инструменты навигации: переход между страницами, быстрый переход на последнюю страницу электронной книги. Доступен инструмент для перехода на нужную страницу по номеру, где также можно настроить масштаб отображения. Преимущества программы DjVuReader: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

инструмент для быстрого перехода между страницами и главами;

возможность копирования содержимого электронных книг в буфер обмена;

несколько режимов чтения;

настройка режима цвета. Недостатки: нельзя конвертировать файл из одного формата в другой.

WinDjView WinDjView — программа для просмотра электронных документов в формате DJVU. В приложении есть возможность создания собственных закладок и аннотаций, возможность поиска содержимого по тексту и функция установки дополнительных словарей для быстрого перевода иностранных слов. Через читалку экспортировать страницы электронной книги в формате изображения (jpg, bmp, png, gif). Также есть функция изменения масштаба отображения контента. Программа полностью бесплатная, работает на Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. В левой части главного окна приложения находится раздел "Страницы". Он используется для быстрого перехода между страницами электронной книги. Есть возможность увеличения и уменьшения миниатюры страниц. В верхней части интерфейса находится панель инструментов. Первые доступные функции — выделение контента для копирования содержимого в буфер обмена (текста и определенной области на странице). Следующие инструменты — настройка масштаба отображения: увеличение, масштабирование и выделение. Далее расположены функции для навигации по электронному документу: переход между страницами, быстрый переход в начало и конец книги, переход на нужную страницу по номеру. Также на панели инструментов утилиты WinDjView расположены функции смены масштаба отображения. Здесь можно выбрать отображения страницы целиком, масштабирование в процентах, по ширине экрана. Преимущества WinDjView: полноэкранный режим чтения электронных книг;

бесплатная модель распространения;

возможность выбора масштаба отображения содержимого страниц;

инструмент для копирования контента — текст и изображения — в буфер обмена;

простой и удобный интерфейс на русском языке;

наличие инструмента для быстрой навигации по содержимому книги. Недостатки: нет дополнительных расширений и плагинов для программы.

STDU Viewer STDU Viewer — приложение для чтения электронных документов в формате DJVU, fb2, epub, pdf, tcr, xps. В программе есть возможность просмотра нескольких документов в одном окне одновременно, а также система закладок и поиска содержимого по тексту. Читалка поддерживает масштабирование страниц, настройку яркости и контрастности изображения. Более того, файлы DJVU можно конвертировать в png, jpg, bmp и gif. Программа бесплатная, работает на актуальных версиях Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. В верхней части интерфейса приложения находится панель инструментов. В начале списка функций находятся инструменты для настройки отображения содержимого страниц электронной книги (поворот содержимого по часовой и против часовой стрелки, масштабирование изображения, выбор формата отображения). Далее расположены функции для выделения и копирования контента в буфер обмена: текста, изображений, масштаб по выделению. Есть инструменты для поиска содержимого по тексту, синхронизация с содержанием, копирование данных. Последняя функция, которая доступна на панели инструментов — конвертирование файла формата DJVU, pdf, cbz, tiff. В программе STDU Viewer можно добавить страницу в закладки. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на нужной странице и выберите пункт "Добавить закладку". Закладки отображаются в левой части интерфейса утилиты. Преимущества: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения;

возможность создания закладок;

инструмент для быстрого поиска содержимого по тексту;

возможность настройки масштабирования;

быстрая навигация по электронным документам;

встроенный конвертер файлов. Недостатки: нельзя установить дополнительные плагины для расширения базового функционала.

Universal Viewer Universal Viewer — приложение для просмотра электронных документов и графических изображений. В программе доступно 9 режимов отображения файлов, есть функция печати страниц книги и возможность просмотра содержимого электронных документов в полноэкранном режиме. Также в утилите можно установить дополнительные плагины для расширения базового функционала ПО. Читалка бесплатная, совместима с Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. В главном окне приложения находится панель инструментов для управления электронными документами. Доступна функция быстрого переключения между несколькими текстовыми или графическими файлами. Есть функция для быстрого поиска содержимого по тексту. Чтобы начать поиск нужно ввести фразу или предложение в строку "Find" и нажать кнопку "Найти". Поддерживается возможность быстрой навигации по страницам. Для этого необходимо указать нужный номер страницы в строке "Page" или воспользоваться функциями: "Previous Page" — для перехода на предыдущую страницу;

"Next Page" — переход на следующую страницу электронного документа. Доступны инструменты для смены масштаба отображения: увеличение и уменьшение. Можно включить функцию исходного размера: содержимое страниц документа DJVU будет отображаться в оригинальном размере. Поддерживается возможность просмотра контента в полноэкранном режиме. В разделе меню "Режим" можно выбрать режим отображения содержимого электронного документа: текст, двоичный или шестнадцатеричный код, графика/мультимедиа, интернет, плагины. Каждый из режимов используется для просмотра контента разных форматов и расширений. Преимущества: простой интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения;

несколько режимов чтения электронных книг;

возможность установки дополнительных плагинов;

быстрая навигация по тексту;

инструмент для печати файлов. Недостатки: нет встроенного конвертера файлов.