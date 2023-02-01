SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Cool Reader

Cool Reader

Чтение книг в электронном формате

3,4 (5)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 3.3.61
Скачать 12 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 3.3.61

Cool Reader в магазинах приложений

Полезные статьи

Чем открыть FB2 — программы для чтения книг в формате FB2
Чем открыть FB2 — программы для чтения книг в формате FB2
Лучшие программы для чтения книг на компьютере
Лучшие программы для чтения книг на компьютере

Оценки программы

3,4

5 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Cool Reader