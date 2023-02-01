Cool Reader – кроссплатформенная программа для чтения электронных книг в разных форматах. Она распознает картинки, поддерживает каскадные таблицы стилей, содержит неплохой настройщик чтения, а также оснащена гибкой системой поиска по библиотекам.

Приложение Cool Reader также можно установить из Google Play на Android-смартфон.

Возможности Cool Reader: