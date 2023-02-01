Cool Reader – кроссплатформенная программа для чтения электронных книг в разных форматах. Она распознает картинки, поддерживает каскадные таблицы стилей, содержит неплохой настройщик чтения, а также оснащена гибкой системой поиска по библиотекам.
Приложение Cool Reader также можно установить из Google Play на Android-смартфон.
Возможности Cool Reader:
- Работа с книгами FB2, текстовыми файлами TXT и Word, а также с книгами HTML.
- Поддержка CSS и настройка уникальных стилей.
- Настройки чтения: изменение внешнего вида страниц (лист, страница, сверток), выделение фрагментов, повороты на 90 и 180 градусов.
- Поиск по тексту и получение информации по книге.
- Просмотр недавно открытых файлов, аудио-проигрывание текста.