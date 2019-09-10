В данном списке представлены программы для замены OP Auto Clicker. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на OP Auto Clicker, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены OP Auto Clicker.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на OP Auto Clicker, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены OP Auto Clicker. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на OP Auto Clicker, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 12 программ
Версия 1.0.0
Программа для выполнения автоматических кликов мышью и нажатий клавиш клавиатуры
Версия 3.2.3
Программа-автокликер для мышки
Версия 6.7.9.2
Программа для записи и воспроизведения движений и кликов мышью
Версия 1.3.5
Программа для создания макросов для мыши/клавиатуры и переназначения клавиш
Версия 2.4.0.2
Программа для имитации кликов мышью
Версия 2.0.19
Программа для создания макросов управления системой Windows
Версия 2.2.3.8
Настройка непрерывного удержания клавиш на клавиатуре
Версия 1.9
Программа для автоматического нажимания клавиш на клавиатуре
Версия 1.0.6.0
Программа для выполнения автоматических клиов мышью
Версия 3.1.4
Программа для имитации кликов мышью
Версия 2.0.7.6
Программа-автокликер для автоматизации действий мыши и клавиатуры
Версия 4.13.014
Программа для создания макросов управления клавиатуры и мыши