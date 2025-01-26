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AutoHotkey

AutoHotkey

Программа для создания макросов управления системой Windows

2,6 (15)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.0.19
Скачать 3 MB
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История изменений

Версия 2.0.19

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Оценки программы

2,6

15 оценок Оценок пока нет

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