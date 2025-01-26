AutoHotkey — программа для автоматизации широкого спектра задач операционной системы Windows: от переназначения клавиш клавиатуры, кнопок мыши и любых игровых устройств до редактирования реестра, работы с буфером обмена, файлами, сетевыми протоколами, системными компонентами, службами, приложения и т.д. AutoHotkey распространяется бесплатно, совместим с ОС Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32-бит и 64-бит).

Как работает AutoHotkey

В действительности, AutoHotkey является скриптовым языком программирования, под который в настоящий момент не создано собственного редактора. В состав установочного файла AutoHotkey входит только компилятор данного языка, позволяющий создавать исполняемые EXE-файлы на основе пользовательских скриптов. Сами же скрипты могут быть написаны в любом текстовом редакторе, включая стандартный «Блокнот» (главное, чтобы у файла было расширение .AHK).

Созданный AHK-скрипт компилируется прямо из Windows, а при необходимости его можно запустить и без компиляции. AutoHotkey интегрируется в систему, после чего в контекстное меню «Проводника» добавляются пункты для запуска, редактирования и компиляции скриптов. При выборе последней команды компилятор создаст исполнимый EXE-файл рядом с файлом-скриптом.

Возможности AutoHotkey

Скрипты, написанные на языке AutoHotkey, имеют довольно широкие возможности в плане взаимодействия с системами Windows. Вообще, сами скрипты используют исключительно системные инструменты для доступа к тем или функциям Windows. Т.е. с их помощью нельзя создать программу, которая бы выполнила функцию, недоступную в самой системе.

Как язык программирования, AutoHotkey обладает следующими возможностями:

Объектно-ориентированный язык с прототипным конструированием.

Создание циклов, условий (в т.ч. вложенных), функций и прочих элементов высокоуровневых языков программирования.

Поддержка различных математических выражений.

Создание переменных и массивов различных типов.

Широкий инструментарий по обработке строк/строковых переменных: слияние, поиск по регулярным выражениям, обрезка, получение длины и многое другое.

Доступ к внешним динамическим DLL-библиотекам и выполнения заложенных в них функций.

Работа с COM-объектами Microsoft Windows.

Поддержка векторной графики (считывание и создание изображений).

Работа с накопителями данных, их файловыми системами и хранящимися на них файлами и папками.

Работа с аудио, сетевыми протоколами TCP и UDP, функциями Windows API и многое другое.

Касательно функциональных возможностей создаваемых посредством AutoHotkey скриптов отметим:

Перехват и эмуляция нажатий любых клавиш клавиатуры, кнопок мыши и перемещения курсора, кнопок любых игровых гаджетов, MIDI и прочих цифровых устройств. В AutoHotkey предусмотрено большое количество функций, позволяющих автоматизировать действия мышью, клавиатурой, игровыми и другими видами устройств.

Выполнение широкого спектра действий над файлами и папками: создание, считывание содержимого, редактирование, получение/изменение атрибутов, копирование/перемещение/удаление, получение размера и других свойств.

Запуск внешних программ и работа с запущенными процессами: проверка на существование, смена приоритета, завершение работы и т.д.

Работа с системным реестром: считывание, создание, удаление и изменение записей.

Поиск области на экране по заданному изображению или указанному цвету, получение цвета пикселя по координатам.

Широкие возможности взаимодействия со звуком: получение и редактирование различных параметров аудио, считывание аудио с микрофона и системных динамиков, проигрывание аудиофайлов и др.

Широкий набор функций по работе с окнами Windows: открытие/закрытие/скрытие, отправка/прием команд, получение и изменение различных параметров/сведений об окне (имя, координаты на экране и т.п.), проверка на существование и многое другое.

Возможность взаимодействия с различными элементами самих окон — кнопки, меню, чекбоксы, полоса прокрутки и т.д.

Создание несложных пользовательских интерфейсов (по сути — создание окон с требуемыми пользователю элементами управления).

Со всеми существующими командами и поддерживаемыми функциями AutoHotkey можно ознакомиться в справочных материалах, устанавливающихся на компьютер вместе с компилятором.