Программы для автоматического нажатия клавиш клавиатуры и мышки

Программы для автоматического нажатия клавиш и выполнения кликов мышью предназначены для автоматизации каких-либо рутинных действий за компьютером. По функциональным возможностям такие утилиты можно разделить на два типа — автокликеры и макрорекордеры. Первые служат для выполнения повторяющихся кликов мышью, а также нажатий одной или нескольких клавиш.

Автокликеры отличаются простым интерфейсом, их настройка в большинстве случаев заключается в выборе кнопки мышки или клавиши, которую программа будет "нажимать".

Макрорекордеры — более мощные в плане функциональных возможностей программы, позволяющие записывать действия (создавать макросы) пользователя с клавиатурой и мышью, а затем воспроизводить их. Они позволяют не только автоматически кликать мышкой и нажимать клавиши клавиатуры, но и выполнять вообще любые действия с устройствами ввода и даже больше: перемещать курсор, вводить текст, нажимать комбинации клавиш в нужной последовательности, запускать программы, выполнять системные команды и многое другое.

Рассмотрим популярные автокликеры и макрорекордеры, а также приведем краткие инструкции по их использованию.

Speed Auto Clicker Бесплатная программа Speed Auto Clicker — одна из самых простых программ для авто нажатия клавиш клавиатуры и мышки. Автокликер способен имитировать клики левой, правой и средней кнопками мышки, а также нажатие одной заданной пользователем клавиши с указанной скоростью.

Программа Speed Auto Clicker не требует никаких особых навыков в использовании: В блоке Активация выбрать вариант запуска функции кликов/нажатий. Режим ключа — включение/выключение автокликов при помощи заданной горячей клавиши или комбинации. Режим мыши — активация функции путем клика левой, правой или средней кнопкой мышки. В блоке Режим активации можно задать то, как будет включаться/отключаться функция автокликов: путем удерживания заданной на предыдущем шаге клавиши или кнопки мыши (режим Держите) либо путем ее включения/выключения при помощи этой же клавиши или кнопки мышки (режим Переключатель). В блоке Клики в секунду задается скорость кликов или нажатий клавиши. В блоке Действие можно выбрать режим работы автокликера — Нажатие (клавиши) или Щелчок мыши. Клавиша, которую следует нажимать, задается в блоке Нажатие клавиши (кликаем по кнопке Выберите кнопку, затем нажимаем нужную клавишу). Кнопка мыши задается в блоке Действие щелчок мыши.

Отметим, что программа Speed Auto Clicker создана специально для геймеров, т.к. в ней присутствует функция защиты от обнаружения античитами и ПО, блокирующим использование автокликеров. Если задействовать опцию Вариация, программа будет выполнять клики с разной частотой, что не позволит игре определить наличие автокликера у игрока.

Auto Keyboard Presser Условно-бесплатная программа Auto Keyboard Presser — а эта программа позволяет имитировать нажатия клавиш. Воспроизводить клики мышкой утилита не умеет, зато способна записывать действия пользователя с клавиатурой. Т.е. Auto Keyboard Presser можно запрограммировать, как на нажатие одной клавиши с заданной скоростью, так и на ввод текста или выполнения комбинации клавиш. Первоначальная настройка программы Auto Keyboard Presser выглядит следующим образом: В блоке Start/Stop Hotkey осуществляется выбор клавиши, которая будет запускать функцию записи (создания макроса) действия пользователя с клавиатурой, и нажимаем кнопку Set для сохранения настроек. В блоке Play Hotkey задается клавиша для запуска/остановки воспроизведения записанного действия. Скорость нажатия клавиш определяется путем установки временной паузы между нажатиями в блоке Time between presses (по умолчанию — это 500 мс, т.е. 2 нажатия в секунду). Количество повторений воспроизведения макроса задается напротив пункта Repeat (если нужно, чтобы макрос повторялся бесконечно, следует перевести переключатель в положение Repeat continuously).

После завершения настройки можно приступить к записи макроса путем нажатия заданной в блоке Start/Stop Hotkey клавиши (для остановки записи макроса используем ту же клавишу). Нажатые в процессе записи клавиши отобразятся в таблице в левой части окна в графе Key Pressed. Например:

В нашем случае клавиша S будет нажиматься бесконечное количество раз.

GhostMouse Бесплатная программа GhostMouse — бесплатный автокликер с функциями макрорекордера, служащий для имитации кликов мышью и нажатий клавиш клавиатуры. В отличие от двух предыдущих программ, GhostMouse также позволяет автоматизировать перемещение курсора мыши.

Утилита предельно проста в использовании, т.к. у нее всего две активируемые функции — запись и последующий запуск макроса, малое количество настроек и минималистичный интерфейс. Работа с программой GhostMouse выглядит следующим образом: Нажимаем кнопку записи либо клавишу F9 (можно изменить в настройках) для запуска функции записи макроса.

Выполняем нужные действия мышью и/или клавиатурой.

Выключаем функцию записи, нажав на ту же кнопку или клавишу F9.

Для запуска макроса можно использовать соответствующую кнопку либо нажать комбинацию клавиш «Ctrl + q» (также можно поменять в настройках). Среди наиболее востребованных настроек GhostMouse отметим: В настройках записи (Options > Recording > Options) можно задать, какие действия будет записывать программа: клавиши, перемещение курсора и клики мышью (если, например, записывать клики не требуется, просто снимаем галочку с пункта Mouse click). Здесь же можно выключить опцию записи задержек между действиями (Delay).

Изменить горячие клавиши для запуска/остановки записи и воспроизведения макроса можно в меню Options > Settings > Hotkeys.



OP Auto Clicker Бесплатная программа OP Auto Clicker — программа для имитации нажатия кнопок мыши в автоматическом режиме. Также утилита способна записывать макросы (клики мышью, перемещение курсора и нажатия клавиш), используя, по всей видимости, сторонний модуль или открытый исходный код какой-то другой программы (функционал записи и воспроизведения макросов полностью аналогичен таковому у GhostMouse, потому мы не будет рассматривать этот момент).

Для использования программы OP Auto Clicker в качестве автокликера достаточно задать настройки и затем просто нажать кнопку запуска автоматических кликов. Утилита имеет следующим настройки: Click interval. Здесь задается скорость кликов мышью в пределах от 10 миллисекунд до нескольких часов. Click options. Напротив Mouse button задается кнопка мыши, напротив Click type — тип клика (одиночный или двойной). Click repeat. Здесь можно задать количество кликов мышью (напротив Repeat) или активировать опцию повторения кликов до остановки функции вручную (Repeat until stopped). Cursor position. В этом блоке задается позиция курсора мыши на экране: если выбрать опцию Current location, клики будут осуществляться в текущем местоположении курсора, если выбрать Pick location, можно будет задать координаты, куда курсор будет автоматически перемещен перед выполнением автокликов. Hotkey setting. Нажатие на эту кнопку приведет к открытию дополнительного окна, в котором можно будет задать горячую клавишу или комбинацию клавиш для запуска и остановки автокликов.



Free Mouse Clicker Бесплатная программа Free Mouse Clicker — еще одна программа, предназначенная исключительно для выполнения кликов мышью. Этот классический автокликер позволяет бесконечно и с заданной скоростью имитировать однократное или двойное нажатие либо левой, либо правой кнопки мышки. Запуск и остановка автокликов осуществляется при помощи горячих клавиш. Программа Free Mouse Clicker интуитивно понятна в использовании: В блоке Click Interval задайте частоту кликов. В блоке Mouse Action выберите, какую именно кнопку нажимать — левую (Left Button) или праву (Right Button), и какой клик выполнять — одинарный (Single Click) или двойной (Double Click). В блоке Hot Key определите горячие клавиши для запуска и остановки функции клика (Ctrl и одна из функциональных клавиш от F1 до F12). Нажмите кнопку Start либо сверните программу, а затем используйте заданную комбинацию клавиш для запуска автоматических кликов.

PlayStatic Бесплатная программа Программа PlayStatic представляет собой макрорекордер, при помощи которого можно автоматизировать любые действия с мышкой и клавиатурой. Это более сложная в использовании утилита, нежели все рассмотренные мыши. В автокликере PlayStatic предусмотрено два режима создания макросов — путем записи и при помощи редактора сценариев. Приведем инструкции по созданию макросов путем их записи: Во вкладке Recordings кликните по кнопке Start recording. Выполните нужные действия мышью/клавиатурой, затем кликните Stop recordings.

Записанные программой действия можно удалить, изменить или поменять местами. Для примера мы удалили все действия, кроме одного клика мышкой.

При необходимости можно сохранить макрос на диске, используя кнопку Save script. Запустить записанный макрос в PlayStatic можно разными способами, в т.ч. при помощи горячих клавиш: Перейдите во вкладку Run tasks. В списке Event Type выберите Hotkey Trigger (позволяет запускать макрос по нажатию горячих клавиш). Кликните по кнопке Path of script и укажите путь до ранее сохраненного файла-макроса (в нашем случае он называется SoftSalad.playstatic) В поле Play count of list можно задать количество повторений. Кликните по кнопке Set keyboard shortcut и задайте с клавиатуры комбинацию горячих клавиш (в нашем случае — это клавиша F6). Нажмите ОК для сохранения настроек.

Теперь PlayStatic можно свернуть в трей. Находясь в любом другом приложении, нажмите заданную комбинацию клавиш для запуска макроса.

AUTOHOTKEY Бесплатная программа AutoHotKey — это не просто макрорекордер, а полноценный язык сценариев для автоматизации задач в Windows. С его помощью можно создавать макросы для клавиатуры и мыши, назначать горячие клавиши, автоматически вводить текст, управлять окнами и даже взаимодействовать с графическим интерфейсом программ. Для быстрого создания макросов в состав AutoHotkey входит макрорекордер AutoScriptWriter, который записывает действия пользователя и преобразует их в код. Более продвинутые пользователи могут редактировать скрипты вручную, используя синтаксис языка. Работа с программой AutoHotkey выглядит следующим образом: 1. Скачайте и установите AutoHotkey с официального сайта. 2. Для создания нового скрипта щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе или в папке и выберите Создать — AutoHotkey Script.

3. Присвойте скрипту имя и откройте созданный файл в любом текстовом редакторе, например, Блокнот. 4. Впишите в файл команды для автоматизации. Это могут быть Send, Hello для ввода текста или Click для клика мышью. Для примера можно написать макрос на открытие сайта softsalad.ru.

5. Сохраните файл и запустите его двойным кликом. Скрипт начнет выполняться в фоновом режиме. Для записи макроса с помощью AutoScriptWriter запустите его из меню Пуск, нажмите кнопку записи, выполните нужные действия, остановите запись и сохраните полученный скрипт.