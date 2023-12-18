Программы для автоматического нажатия клавиш клавиатуры и мышки

Программы для автоматического нажатия клавиш и выполнения кликов мышью предназначены для автоматизации каких-либо рутинных действий за компьютером. По функциональным возможностям такие утилиты можно разделить на два типа — автокликеры и макрорекордеры. Первые служат для выполнения повторяющихся кликов мышью, а также нажатий одной или нескольких клавиш.
Автокликеры отличаются простым интерфейсом, их настройка в большинстве случаев заключается в выборе кнопки мышки или клавиши, которую программа будет "нажимать".
Макрорекордеры — более мощные в плане функциональных возможностей программы, позволяющие записывать действия (создавать макросы) пользователя с клавиатурой и мышью, а затем воспроизводить их. Они позволяют не только автоматически кликать мышкой и нажимать клавиши клавиатуры, но и выполнять вообще любые действия с устройствами ввода и даже больше: перемещать курсор, вводить текст, нажимать комбинации клавиш в нужной последовательности, запускать программы, выполнять системные команды и многое другое.
Рассмотрим популярные автокликеры и макрорекордеры, а также приведем краткие инструкции по их использованию.
Speed Auto Clicker
Бесплатная программа
Speed Auto Clicker — одна из самых простых программ для авто нажатия клавиш клавиатуры и мышки. Автокликер способен имитировать клики левой, правой и средней кнопками мышки, а также нажатие одной заданной пользователем клавиши с указанной скоростью.
Программа Speed Auto Clicker не требует никаких особых навыков в использовании:
- В блоке Активация выбрать вариант запуска функции кликов/нажатий. Режим ключа — включение/выключение автокликов при помощи заданной горячей клавиши или комбинации. Режим мыши — активация функции путем клика левой, правой или средней кнопкой мышки.
- В блоке Режим активации можно задать то, как будет включаться/отключаться функция автокликов: путем удерживания заданной на предыдущем шаге клавиши или кнопки мыши (режим Держите) либо путем ее включения/выключения при помощи этой же клавиши или кнопки мышки (режим Переключатель).
- В блоке Клики в секунду задается скорость кликов или нажатий клавиши.
- В блоке Действие можно выбрать режим работы автокликера — Нажатие (клавиши) или Щелчок мыши. Клавиша, которую следует нажимать, задается в блоке Нажатие клавиши (кликаем по кнопке Выберите кнопку, затем нажимаем нужную клавишу). Кнопка мыши задается в блоке Действие щелчок мыши.
Отметим, что программа Speed Auto Clicker создана специально для геймеров, т.к. в ней присутствует функция защиты от обнаружения античитами и ПО, блокирующим использование автокликеров. Если задействовать опцию Вариация, программа будет выполнять клики с разной частотой, что не позволит игре определить наличие автокликера у игрока.
Auto Keyboard Presser
Условно-бесплатная программа
Auto Keyboard Presser — а эта программа позволяет имитировать нажатия клавиш. Воспроизводить клики мышкой утилита не умеет, зато способна записывать действия пользователя с клавиатурой. Т.е. Auto Keyboard Presser можно запрограммировать, как на нажатие одной клавиши с заданной скоростью, так и на ввод текста или выполнения комбинации клавиш.
Первоначальная настройка программы Auto Keyboard Presser выглядит следующим образом:
- В блоке Start/Stop Hotkey осуществляется выбор клавиши, которая будет запускать функцию записи (создания макроса) действия пользователя с клавиатурой, и нажимаем кнопку Set для сохранения настроек.
- В блоке Play Hotkey задается клавиша для запуска/остановки воспроизведения записанного действия.
- Скорость нажатия клавиш определяется путем установки временной паузы между нажатиями в блоке Time between presses (по умолчанию — это 500 мс, т.е. 2 нажатия в секунду).
- Количество повторений воспроизведения макроса задается напротив пункта Repeat (если нужно, чтобы макрос повторялся бесконечно, следует перевести переключатель в положение Repeat continuously).
После завершения настройки можно приступить к записи макроса путем нажатия заданной в блоке Start/Stop Hotkey клавиши (для остановки записи макроса используем ту же клавишу). Нажатые в процессе записи клавиши отобразятся в таблице в левой части окна в графе Key Pressed. Например:
В нашем случае клавиша S будет нажиматься бесконечное количество раз.
GhostMouse
Бесплатная программа
GhostMouse — бесплатный автокликер с функциями макрорекордера, служащий для имитации кликов мышью и нажатий клавиш клавиатуры. В отличие от двух предыдущих программ, GhostMouse также позволяет автоматизировать перемещение курсора мыши.
Утилита предельно проста в использовании, т.к. у нее всего две активируемые функции — запись и последующий запуск макроса, малое количество настроек и минималистичный интерфейс. Работа с программой GhostMouse выглядит следующим образом:
- Нажимаем кнопку записи либо клавишу F9 (можно изменить в настройках) для запуска функции записи макроса.
- Выполняем нужные действия мышью и/или клавиатурой.
- Выключаем функцию записи, нажав на ту же кнопку или клавишу F9.
- Для запуска макроса можно использовать соответствующую кнопку либо нажать комбинацию клавиш «Ctrl + q» (также можно поменять в настройках).
Среди наиболее востребованных настроек GhostMouse отметим:
- В настройках записи (Options > Recording > Options) можно задать, какие действия будет записывать программа: клавиши, перемещение курсора и клики мышью (если, например, записывать клики не требуется, просто снимаем галочку с пункта Mouse click). Здесь же можно выключить опцию записи задержек между действиями (Delay).
- Изменить горячие клавиши для запуска/остановки записи и воспроизведения макроса можно в меню Options > Settings > Hotkeys.
OP Auto Clicker
Бесплатная программа
OP Auto Clicker — программа для имитации нажатия кнопок мыши в автоматическом режиме. Также утилита способна записывать макросы (клики мышью, перемещение курсора и нажатия клавиш), используя, по всей видимости, сторонний модуль или открытый исходный код какой-то другой программы (функционал записи и воспроизведения макросов полностью аналогичен таковому у GhostMouse, потому мы не будет рассматривать этот момент).
Для использования программы OP Auto Clicker в качестве автокликера достаточно задать настройки и затем просто нажать кнопку запуска автоматических кликов. Утилита имеет следующим настройки:
- Click interval. Здесь задается скорость кликов мышью в пределах от 10 миллисекунд до нескольких часов.
- Click options. Напротив Mouse button задается кнопка мыши, напротив Click type — тип клика (одиночный или двойной).
- Click repeat. Здесь можно задать количество кликов мышью (напротив Repeat) или активировать опцию повторения кликов до остановки функции вручную (Repeat until stopped).
- Cursor position. В этом блоке задается позиция курсора мыши на экране: если выбрать опцию Current location, клики будут осуществляться в текущем местоположении курсора, если выбрать Pick location, можно будет задать координаты, куда курсор будет автоматически перемещен перед выполнением автокликов.
- Hotkey setting. Нажатие на эту кнопку приведет к открытию дополнительного окна, в котором можно будет задать горячую клавишу или комбинацию клавиш для запуска и остановки автокликов.
Free Mouse Clicker
Бесплатная программа
Free Mouse Clicker — еще одна программа, предназначенная исключительно для выполнения кликов мышью. Этот классический автокликер позволяет бесконечно и с заданной скоростью имитировать однократное или двойное нажатие либо левой, либо правой кнопки мышки. Запуск и остановка автокликов осуществляется при помощи горячих клавиш.
Программа Free Mouse Clicker интуитивно понятна в использовании:
- В блоке Click Interval задайте частоту кликов.
- В блоке Mouse Action выберите, какую именно кнопку нажимать — левую (Left Button) или праву (Right Button), и какой клик выполнять — одинарный (Single Click) или двойной (Double Click).
- В блоке Hot Key определите горячие клавиши для запуска и остановки функции клика (Ctrl и одна из функциональных клавиш от F1 до F12).
- Нажмите кнопку Start либо сверните программу, а затем используйте заданную комбинацию клавиш для запуска автоматических кликов.
PlayStatic
Бесплатная программа
Программа PlayStatic представляет собой макрорекордер, при помощи которого можно автоматизировать любые действия с мышкой и клавиатурой. Это более сложная в использовании утилита, нежели все рассмотренные мыши. В автокликере PlayStatic предусмотрено два режима создания макросов — путем записи и при помощи редактора сценариев.
Приведем инструкции по созданию макросов путем их записи:
- Во вкладке Recordings кликните по кнопке Start recording.
- Выполните нужные действия мышью/клавиатурой, затем кликните Stop recordings.
- Записанные программой действия можно удалить, изменить или поменять местами. Для примера мы удалили все действия, кроме одного клика мышкой.
- При необходимости можно сохранить макрос на диске, используя кнопку Save script.
Запустить записанный макрос в PlayStatic можно разными способами, в т.ч. при помощи горячих клавиш:
- Перейдите во вкладку Run tasks.
- В списке Event Type выберите Hotkey Trigger (позволяет запускать макрос по нажатию горячих клавиш).
- Кликните по кнопке Path of script и укажите путь до ранее сохраненного файла-макроса (в нашем случае он называется SoftSalad.playstatic)
- В поле Play count of list можно задать количество повторений.
- Кликните по кнопке Set keyboard shortcut и задайте с клавиатуры комбинацию горячих клавиш (в нашем случае — это клавиша F6).
- Нажмите ОК для сохранения настроек.
Теперь PlayStatic можно свернуть в трей. Находясь в любом другом приложении, нажмите заданную комбинацию клавиш для запуска макроса.
AUTOHOTKEY
Бесплатная программа
AutoHotKey — это не просто макрорекордер, а полноценный язык сценариев для автоматизации задач в Windows. С его помощью можно создавать макросы для клавиатуры и мыши, назначать горячие клавиши, автоматически вводить текст, управлять окнами и даже взаимодействовать с графическим интерфейсом программ. Для быстрого создания макросов в состав AutoHotkey входит макрорекордер AutoScriptWriter, который записывает действия пользователя и преобразует их в код. Более продвинутые пользователи могут редактировать скрипты вручную, используя синтаксис языка.
Работа с программой AutoHotkey выглядит следующим образом:
1. Скачайте и установите AutoHotkey с официального сайта.
2. Для создания нового скрипта щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе или в папке и выберите Создать — AutoHotkey Script.
3. Присвойте скрипту имя и откройте созданный файл в любом текстовом редакторе, например, Блокнот.
4. Впишите в файл команды для автоматизации. Это могут быть
Send, Hello для ввода текста или
Click для клика мышью. Для примера можно написать макрос на открытие сайта softsalad.ru.
5. Сохраните файл и запустите его двойным кликом. Скрипт начнет выполняться в фоновом режиме.
Для записи макроса с помощью AutoScriptWriter запустите его из меню Пуск, нажмите кнопку записи, выполните нужные действия, остановите запись и сохраните полученный скрипт.
MAKS (MOUSE AND KEYBOARD SCRIPTER)
Бесплатная программа
MAKS (Mouse And Keyboard Scripter) — бесплатный автокликер и макрорекордер с минималистичным интерфейсом. Программа позволяет записывать последовательности действий пользователя, а затем воспроизводить их с заданной скоростью и количеством повторений. MAKS подходит как для игровых задач, так и для выполнения повторяющихся операций в каких-нибудь офисных приложениях.
Работа с программой MAKS выглядит следующим образом:
1. Скачайте последнюю версию программы.
2. Запустите программу и нажмите кнопку записи макроса.
3. Выполните нужные действия мышью или клавиатурой.
4. Остановите запись. Программа сохранит последовательность выполненных действий.
5. В настройках задайте скорость воспроизведения макроса и количество циклов повторения.
6. Назначьте горячие клавиши для запуска и остановки воспроизведения макроса. Для этого нужно перейти в раздел Настройки — Горячие клавиши.
7. Нажмите заданную комбинацию клавиш для запуска макроса.