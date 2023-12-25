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GhostMouse

GhostMouse

Программа-автокликер для мышки

3,5 (8)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.2.3
Скачать 822 KB
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История изменений

Версия 3.2.3

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Оценки программы

3,5

8 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о GhostMouse

1 отзыв

Сергей

Программа хроошая, но блин, почему нет самого главного: выбор количества повторов воспроизведений?