GhostMouse — программа-автокликер для записи однотипных нажатий пользователем. Утилита имеет англоязычный интерфейс. Автокликер совместим с 32 и 64-разрядными версиями Windows 7/8/8.1/10/11. GhostMouse распространяется бесплатно.
Как пользоваться GhostMouse?
Чтобы утилита заработала, нужно записать последовательность действий, которые пользователь постоянно выполняет на рабочем столе компьютера или ноутбука:
- перемещения;
- левый и правый клики мышкой;
- набор текста.
Для выбора определенных действий GhostMouse существует кнопка Options. При нажатии на нее станут доступны функции:
- Playback отвечает за скорость повторения действий;
- Recording содержит дополнительные подпункты с названием Options: выбор записи действий клавиатуры, кликов мышки, движения мышки, задержки. Для выполнения автокликером перечисленных функций нужно отметить все пункты галочкой и нажать ОK. Либо оставить галочки только над теми функциями, выполнение которых потребуется в данном случае;
- Settings. При нажатии на кнопку «Настройки» откроется список из 4 пунктов:
- Первым в списке будет предложена возможность выставления горячих клавиш для записи и воспроизведения. За эти функции отвечает кнопка с названием HotKeys.
- Кнопкой с названием View, можно изменить размер автокликера. Эта функция понадобится при записи повторяющихся действий.
- Кнопка StartUp отвечает за запуск записанных действий сразу после включения компьютера.
- Во вкладке Other Settings или Другие настройки можно выставить выключение и включение его, блокирование учетной записи. А можно оставить все как есть и не трогать этот пункт, если нужно взаимодействовать только с рабочим столом.
Инструкция по использованию GhostMouse
- Кликнуть по кнопке File.
- Для новой записи последовательности (скрипта) нажать на клавишу New.
- Если нужно открыть ранее записанный скрипт, кликнуть по кнопке Open.
- Чтобы сохранить скрипт, нажмите Save.