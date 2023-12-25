GhostMouse — программа-автокликер для записи однотипных нажатий пользователем. Утилита имеет англоязычный интерфейс. Автокликер совместим с 32 и 64-разрядными версиями Windows 7/8/8.1/10/11. GhostMouse распространяется бесплатно.

Как пользоваться GhostMouse?

Чтобы утилита заработала, нужно записать последовательность действий, которые пользователь постоянно выполняет на рабочем столе компьютера или ноутбука:

перемещения;

левый и правый клики мышкой;

набор текста.

Для выбора определенных действий GhostMouse существует кнопка Options. При нажатии на нее станут доступны функции:

Playback отвечает за скорость повторения действий;

отвечает за скорость повторения действий; Recording содержит дополнительные подпункты с названием Options : выбор записи действий клавиатуры, кликов мышки, движения мышки, задержки. Для выполнения автокликером перечисленных функций нужно отметить все пункты галочкой и нажать ОK . Либо оставить галочки только над теми функциями, выполнение которых потребуется в данном случае;

содержит дополнительные подпункты с названием : выбор записи действий клавиатуры, кликов мышки, движения мышки, задержки. Для выполнения автокликером перечисленных функций нужно отметить все пункты галочкой и нажать . Либо оставить галочки только над теми функциями, выполнение которых потребуется в данном случае; Settings . При нажатии на кнопку «Настройки» откроется список из 4 пунктов: Первым в списке будет предложена возможность выставления горячих клавиш для записи и воспроизведения. За эти функции отвечает кнопка с названием HotKeys . Кнопкой с названием View , можно изменить размер автокликера. Эта функция понадобится при записи повторяющихся действий. Кнопка StartUp отвечает за запуск записанных действий сразу после включения компьютера. Во вкладке Other Settings или Другие настройки можно выставить выключение и включение его, блокирование учетной записи. А можно оставить все как есть и не трогать этот пункт, если нужно взаимодействовать только с рабочим столом.

. При нажатии на кнопку «Настройки» откроется список из 4 пунктов:

Инструкция по использованию GhostMouse