Mouse Clicker — простая в использовании программа для симуляции множественных кликов мышкой в короткий период времени (автокликер).

Это условно-бесплатная утилита. Бесплатная версия имеет ограничение — максимум 10 симулированных кликов мышью за раз. Утилита Mouse Clicker работает во всех версиях Windows, начиная с Win 2000 и заканчивая Win 10 (32 и 64 бит). Перевода интерфейса на русский язык не предусмотрено.

Программа-Автокликер Mouse Clicker

Программа Mouse Clicker изначально создавалась для использования геймерами. Во многих компьютерных играх от скорости кликов мышью (особенно в играх-кликерах) зависит успешность прохождения уровня или выполнения какой-либо задачи. Утилита Mouse Clicker значительно упрощает эту важную для игрока миссию.

Но стоит иметь в виду, что в некоторых многопользовательских онлайн-играх использование программ-автокликеров, в т.ч. и Mouse Clicker, может привести к перманентной блокировке игрового аккаунта.

Как пользоваться программой Mouse Clicker?

Программа Mouse Clicker имеет два режима работы:

Выполнение заданного количества кликов с указанным интервалом между ними (от 1 миллисекунды). Выполнение кликов в течение указанного времени, вплоть до нескольких часов подряд.

Пользователю доступны следующие настраиваемые параметры автокликера Mouse Clicker:

Установка паузы между кликами (интервала).

Выбор кнопки для симуляции клика ею (левая, правая или средняя, т.е. колесико).

Выбор одного из 4-х действий: одинарный или двойной клик, имитация зажатия и отпускания кнопки мыши.

Выбор места клика на экране: там, где в настоящий момент находится курсор (вариант по умолчанию), либо клик по указанной точке на экране (координаты можно задать вручную, либо воспользовавшись функции считывания текущих координат курсора).

Для управления программой Mouse Clicker используются глобальные горячие клавиши: «Ctrl+F1» для запуска и «Ctrl+F2» для остановки автокликов.