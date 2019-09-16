Mouse Recorder Pro — программа-автокликер для автоматизации действий компьютерной мышью и клавиатурой. Приложение полностью бесплатное, предназначено для запуска на ПК под управлением Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-бит и 64-бит). Перевод интерфейса на русский язык не предусмотрен. Для работы программа требует наличия на компьютере Microsoft .Net Framework версии 3.5 или выше.

Зачем нуЖна программа Mouse Recorder?

Программа Mouse Recorder Pro служит для автоматического перемещения курсора, кликов мышью и нажатия клавиш клавиатуры. Наибольшую популярность данное приложение имеет среди любителей компьютерных игр. Для облегчения/упрощения игрового процесса геймеры могут автоматизировать выполнение некоторых повторяющихся действий в играх.

К примеру, поочередное нажатие определенных клавиш можно заменить нажатием всего на одну клавишу или использованием несложной комбинации. В программе Mouse Recorder Pro имеется возможность установки паузы между нажатиями, потому с ее помощью можно автоматизировать действия, требующие соблюдения временного интервала.

Однако приложение Mouse Recorder Pro используется не только в компьютерных играх, но и, к примеру:

Выполнение любых повторяющихся действий на компьютере (ввод заранее заданного текста в текстовое поле, автоматические клики по определенным кнопкам/ссылкам в браузере и т.п.).

Запуск любых процессов (программ) по нажатию горячих клавиш.

Создание собственных горячих клавиш для других программ (например, рисование геометрических фигур в графическом редакторе с заранее заданными параметрами).

Или даже — автоматический трейд на онлайн-биржах, когда требуется с высокой скоростью что-либо купить/продать, предварительно вписав цену, установив где-нибудь галочку, нажав по кнопке и т.п.

Как пользоваться Mouse Recorder?

Основная функция программы Mouse Recorder Pro — выполнение заранее заданных (запрограммированных) пользователем действий с клавиатурой и мышью. Для создания сценариев (макросов) можно воспользоваться:

Автоматической функцией записи действий. Пользователь перемещает курсор, кликает кнопками мыши, нажимает клавиши — программа все это фиксирует в той же последовательности и с теми же паузами между действиями. Созданный макрос можно сохранить, а затем вызвать в нужный момент. Редактором макросов. Все действия, которые программа Mouse Recorder Pro способна записывать, можно вручную задать в редакторе при помощи специальных команд. В нем же (редакторе) можно отредактировать любой ранее созданный макрос.

Для многих пользователей программирование макросов может показаться невыполнимой задачей, однако в случае с в Mouse Recorder Pro — это довольно просто. Для создания/редактирования сценариев достаточно научиться оперировать всего 5-ю командами:

Mouse Position. Команда для перемещения курсора мыши в указанную позицию (X, Y) на экране. Mouse Event. Действие мышью: нажатие/отпускание левой/правой/средней кнопки, эмуляция вращения колесика вверх/вниз. Keypress Event. Действие клавиатурой: нажатие/отпускание клавиши или их комбинации. Delay. Командна устанавливает задержку в миллисекундах между действиями. Start Process. Команда запуска процесса/программы и открытия указанных файлов. Type Keyboard. Отдельная команда для ввода заранее заданного текста с клавиатуры.

В программе Mouse Recorder Pro предусмотрены и другие функции, облегчающие процесс создания, редактирования и запуска макросов, вплоть до возможности их выполнения по заранее заданному расписанию.