Free Mouse Clicker — программа-автокликер для имитации кликов правой и левой кнопками мыши. Это полностью бесплатное приложение для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Free Mouse Clicker?

Как и любой другой автокликер, программа Free Mouse Clicker предназначена для выполнения автоматических кликов мышью с заданной пользователем скоростью в текущем местоположении курсора. Утилита способна имитировать одиночные и двойные клики правой и левой кнопками со скоростью до 100 их "нажатий" в секунду. Запуск и остановка автоматических кликов может выполнена как при помощи соответствующих кнопок в основном окне, так и при помощи горячих клавиш.

Приложение в основном используется любителями компьютерных игр для облегчения их прохождения. Существует даже целая категория аркадных игр (как правило, браузерных) — кликеры. В них геймеру только и требуется, что быстро кликать по перемещающимся и/или ненадолго появляющимся на экране объектам. От скорости кликов напрямую зависит прогресс прохождения игр-кликеров, а потому для их любителей программа Free Mouse Clicker окажется очень полезной.

Впрочем, приложение может быть использовано и в любых других играх в ситуациях, требующих быстрого наведения курсора на определенную небольшую точку и выполнения клика по ней. С Free Mouse Clicker геймеру только и потребуется, что навести указатель мыши на нужную точку.

А вот в многопользовательских онлайн-играх использовать программу следует с осторожностью. Многие античит-системы легко выявляют использование автокликера, что в итоге может привести к блокировке учетной записи геймера.

Отдельно отметим один технический момент. Программа Free Mouse Clicker также помогает защитить кнопки мыши от преждевременного выхода из строя, т.к. вместо физических кликов будут выполняться программные. Это особенно актуально для любителей игр-кликеров.

Как пользоваться программой Free Mouse Clicker?

Приложение Free Mouse Clicker имеет минималистичный интерфейс без каких-либо дополнительных окон. От пользователя только требуется задать периодичность кликов (Click Interval), выбрать имитируемую кнопку (Right Button/Left Button — левая/правая, соответственно) и вариацию кликов (Single Click/Double Click — одинарный/двойной клик), а затем запустить функцию имитации нажатий (кнопка Start).

Запуск и остановка автоматических кликов также может выполняться при помощи горячих клавиш. По умолчанию — это Ctrl + F2 и Ctrl + F3, соответственно. Функциональную (F-клавишу) можно заменить на другую функциональную от F1 до F12, выбрав подходящий вариант из списка.