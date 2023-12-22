SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Auto Keyboard Presser

Auto Keyboard Presser

Программа для автоматического нажимания клавиш на клавиатуре

2,8 (26)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.9
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История изменений

Версия 1.9

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Программы для автоматического нажатия клавиш клавиатуры и мышки
Программы для автоматического нажатия клавиш клавиатуры и мышки

Оценки программы

2,8

26 оценок Оценок пока нет

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