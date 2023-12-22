Auto Keyboard Presser – программа для автоматического нажимания клавиш на клавиатуре. Ее используют пользователи, которые постоянно выполняют одни и те же действия, например, при наборе текста. Утилита работает на операционных системах Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7 и 8.

Auto Keyboard Presser совместима с 32 и 64-разрядной ОС. Интерфейс на английском языке. Это платное программное обеспечение с бесплатным тестовым периодом в 30 дней. Бесплатный период предполагает работу с ограниченным функционалом. Стоимость платной версии – 5 долларов.

Эта программа подходит для пользователей, которые работают с Microsoft Word, Excel, пишут программный код в блокноте. Благодаря ей они не будут отвлекаться на переключение клавиш или постоянное нажатие одной и той же кнопки во время написания кода, текста. Auto Keyboard Presser увеличивает производительность работы человека и облегчает его труд, избавляя от рутинных действий.

Как работать в Auto Keyboard Presser?

Чтобы программа-кликера начала работать необходимо произвести первоначальные настройки:

Войти во вкладку «Start/Stop Hotkey». В этом пункте назначить клавишу, которая будет запускать функцию записи (создаст макрос) действия пользователя с клавиатурой. Кликнуть по кнопке «Set» для сохранения настроек.

После того, как клавиши будут назначены, пользователю нужно перейти во вкладку «Play Hotkey». В ней можно задать кнопку для запуска/остановки воспроизведения записанного действия.

Если пользователь желает установить скорость нажатия, то ему нужно настроить время во вкладке «Time between presses». По умолчанию стоит это 500 мс, что равно 2 кликам в секунду. Пользователю нужно выставить свое собственное время путем установки паузы между между нажатиями клавиш.

Чтобы задать повторения одного и того же нажатия клавиши, необходимо выставить требуемую цифру в окне вкладки «Repeat». Если же пользователь желает, чтобы количество повторений было бесконечным, необходимо выбрать пункт «Repeat continuously» во вкладке «Repeat».

Особенности утилиты

Простой инструмент для облегчения рутинных задач во время работы с использованием повторяющихся по кликам комбинаций клавиш.

Дает возможность поставить на повтор нажатия не только одной клавиши, но и сразу нескольких кнопок.

Установка временного интервала, через который будет производиться автоматический клик заданных клавиш.

Минималистичный интерфейс;

Автокликер весит всего пару мегабайт, поэтому не занимает много места на жестком диске. Он работает быстро и не требователен к большому количеству оперативной памяти.