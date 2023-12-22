Auto Keyboard Presser – программа для автоматического нажимания клавиш на клавиатуре. Ее используют пользователи, которые постоянно выполняют одни и те же действия, например, при наборе текста. Утилита работает на операционных системах Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7 и 8.
Auto Keyboard Presser совместима с 32 и 64-разрядной ОС. Интерфейс на английском языке. Это платное программное обеспечение с бесплатным тестовым периодом в 30 дней. Бесплатный период предполагает работу с ограниченным функционалом. Стоимость платной версии – 5 долларов.
Эта программа подходит для пользователей, которые работают с Microsoft Word, Excel, пишут программный код в блокноте. Благодаря ей они не будут отвлекаться на переключение клавиш или постоянное нажатие одной и той же кнопки во время написания кода, текста. Auto Keyboard Presser увеличивает производительность работы человека и облегчает его труд, избавляя от рутинных действий.
Как работать в Auto Keyboard Presser?
Чтобы программа-кликера начала работать необходимо произвести первоначальные настройки:
- Войти во вкладку «Start/Stop Hotkey».
- В этом пункте назначить клавишу, которая будет запускать функцию записи (создаст макрос) действия пользователя с клавиатурой.
- Кликнуть по кнопке «Set» для сохранения настроек.
После того, как клавиши будут назначены, пользователю нужно перейти во вкладку «Play Hotkey». В ней можно задать кнопку для запуска/остановки воспроизведения записанного действия.
Если пользователь желает установить скорость нажатия, то ему нужно настроить время во вкладке «Time between presses». По умолчанию стоит это 500 мс, что равно 2 кликам в секунду. Пользователю нужно выставить свое собственное время путем установки паузы между между нажатиями клавиш.
Чтобы задать повторения одного и того же нажатия клавиши, необходимо выставить требуемую цифру в окне вкладки «Repeat». Если же пользователь желает, чтобы количество повторений было бесконечным, необходимо выбрать пункт «Repeat continuously» во вкладке «Repeat».
Особенности утилиты
- Простой инструмент для облегчения рутинных задач во время работы с использованием повторяющихся по кликам комбинаций клавиш.
- Дает возможность поставить на повтор нажатия не только одной клавиши, но и сразу нескольких кнопок.
- Установка временного интервала, через который будет производиться автоматический клик заданных клавиш.
- Минималистичный интерфейс;
Автокликер весит всего пару мегабайт, поэтому не занимает много места на жестком диске. Он работает быстро и не требователен к большому количеству оперативной памяти.