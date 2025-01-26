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MKey

MKey

Программа для создания макросов для мыши/клавиатуры и переназначения клавиш

3,0 (26)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.3.5
Скачать 2 MB
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История изменений

Версия 1.3.5

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Программы для переназначения клавиш клавиатуры
Программы для переназначения клавиш клавиатуры

Оценки программы

3,0

26 оценок Оценок пока нет

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