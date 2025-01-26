Mkey — программа для переназначения клавиш, создания глобальных горячих клавиш, а также автоматизации действий клавиатурой и мышью с предварительной записью макросов. Приложение Mkey бесплатно для использования, подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-бит и 64-бит), интерфейс выполнен на русском языке.

Как пользоваться программой Mkey?

Все доступные функции (действия, выполнение которых можно привязать к горячим клавишам) программы Mkey разделены на 3 категории:

Мультимедиа

При помощи Mkey на горячие клавиши можно "повесить" управление различными мультимедиа-проигрывателями (аудио/видеоплеерами), а также системной громкостью, чувствительностью микрофона и воспроизведением композиций с вставленных в CD-привод CD-ROM дисков

Среди поддерживаемых программой мультимедиа-плееров — WinAmp (наибольший упор сделан именно на этот плеер), AIMP, KMPlayer, BSPLayer, Light Alloy, Media Player Classic, интегрированный в iTunes аудиоплеер и многие другие. Mkey позволит назначить на глобальные горячие клавиши такие функции плееров, как проигрывание/пауза, переключение на следующий/предыдущий файл, перемотка, уменьшение/увеличение громкости и т.д.

Если назначить программе Mkey управление плеером или системным звуком, пользователь может создать собственный дизайн и анимацию для OSD (экранные меню) и/или PupUp (всплывающие окна), в которых будет отображаться название трека, исполнитель, уровень громкости и т.д.

Управление системой

Запуск многих системных функций, изменение некоторых системных настроек, а также множество стандартных действий пользователя с компьютером посредством Mkey можно назначить на глобальные горячие клавиши для их быстрого выполнения/вызова. Сюда относятся:

Открытие любых пользовательских и специальных системных папок — «Мои документы», «Сетевое окружение», «Корзина», «Панель управления» и т.д.

Запуск любых пользовательских программ и стандартных системных приложений — «Блокнот», «Калькулятор», «Редактор реестра», «MS Paint» и т.д. Также имеется возможность запуска разнообразных апплетов панели управления — «Установка и удаление программ», «Настройка звука», «Свойства системы», «Свойства обозревателя» и другие.

Управление питанием компьютера и монитора: выключение, перезагрузка, ждущий/спящий режим и прочие действия, доступные в Windows.

Управление браузером (запущенным в данный момент): переход на предыдущую/следующую страницу, обновление страницы, открытие домашней страницы, открытие заранее заданного или скопированного в буфер обмена URL-адреса и другие команды.

Управление открытыми окнами: сворачивание/разворачивание, размещение окон на экране определенным образом (каскадом, сверху вниз и т.п.), изменение прозрачности окон, установка определенного окна поверх всех остальных и другие действия.

Управление выбранным сетевым подключением (подключение, отключение, переподключение и др.)

И прочие действия: изменение обоев рабочего стола, вставка заранее заданного текста в любое текстовое поле, управление открытым текстовым редактором (печать, создание нового документа и т.д.), снятие любой запущенной задачи и многое другое.

Для работы многих из перечисленных функций программу Mkey следует запускать от имени администратора.

Управление клавиатурой и мышью

В плане управления устройствами ввода программа Mkey позволяет:

Эмулировать нажатие любых клавиш клавиатуры и кнопок мыши.

Перемещать курсор и управлять колесиком (скроллом) мыши при помощи клавиш.

Отправлять нажатие горячих клавиш в любое выбранное окно/приложение (даже если оно не в фокусе в данный момент).

Переключать/сменять, а также устанавливать временную раскладку клавиатуры (любую из числа доступных в Windows).

И, самое главное — записывать действия (макросы) мышью и клавиатурой, а затем воспроизводить их в любое доступное время.

Также в приложении Mkey имеется возможность создания неограниченного количества профилей со своим набором команд.