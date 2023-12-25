OP Auto Clicker — программа для имитации нажатия кнопок мыши в автоматическом режиме (автокликер), записи и последующим воспроизведением макросов перемещения курсора и нажатий клавиш. Это бесплатное приложение, не требующее установки. Интерфейс программы выполнен на английском языке. Подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит).

Как настроить OP Auto Clicker?

Программа OP Auto Clicker предназначена для выполнения кликов мышью без участия пользователя. Также она способна записывать перемещение курсора мыши, нажатия ее кнопок и клавиш клавиатуры, а затем воспроизводить все эти действия по команде пользователя.

Автокликер обычно используется любителями компьютерных игр для автоматизации каких-либо действий, требующих постоянно кликать мышкой. Особенно часто программа применяется в играх-кликерах, в которых игроку только и требуется, что нажимать левую/правую кнопку мыши, и делать это нужно быстро.

Функция автоматического нажатия клавиш также может пригодиться любителям компьютерных игр, в особенности тез, где геймеру зачастую приходится выполнять всевозможные комбинации действий (удары, заклинания и т.п.), что получается не всегда. При помощи OP Auto Clicker этот досадный момент можно будет исключить из игрового процесса.

Способность программы записывать макросы делает ее полезной и для выполнения рутинных задач при работе с компьютером или, например, каким-нибудь сайтом. К примеру, OP Auto Clicker можно запрограммировать на выполнение автоматических кликов средней кнопкой мыши (что открывает новую вкладку в браузере) по ссылкам, выданным в поисковой системе (Яндекс, Google и т.п.). Для этого сначала придется самому прокликать все эти ссылки с включенной функцией записи, а после — только запускать записанный макрос, используя заранее заданную комбинацию клавиш.

Функциональные возможности OP Auto Clicker

Если вкратце, программа OP Auto Clicker только и умеет, что кликать кнопками мыши, перемещать курсор и нажимать клавиши. Но разработчик позаботился о том, чтобы пользователь смог использовать эти простые функции для решения широкого спектра задач. Для этого в программе предусмотрены различные настройки.

Установка периодичности кликов мышью в пределах от нескольких миллисекунд до нескольких часов.

Выбор кнопок мыши для выполнения кликов: левая, правая или средняя (колесико).

Установка количества кликов за раз — одинарный или двойной.

Выбор одного из двух режимов кликов: бесконечные клики (до отмены действия пользователем) и заданное количество кликов.

Выполнение кликов в текущем месте расположения курсора или по заранее заданным экранным координатам.

Установка горячих клавиш для запуска кликов с настройками, перечисленными выше.

Возможности функции записи и воспроизведения макросов:

Выбор действий для записи: нажатие кнопок клавиатуры, клики мышкой и перемещение курсора (можно что-то одно).

Опция записи задержек позволяет воспроизводить макрос с такой же скоростью, с которой он записывался (если отключить, макрос будет выполняться мгновенно).

Ручная настройка скорости воспроизведения макроса (если вышеупомянутая опция включена).

Настройка горячих клавиш для запуска/остановки записи и запуска/остановки воспроизведения макроса.

Возможность выбора действия, которое будет выполнено по завершению воспроизведения макроса (выход из системы, выключение/перезагрузка компьютера и т.п.).