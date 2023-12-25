Speed Auto Clicker — программа-автокликер для выполнения автоматических кликов кнопками мыши, а также нажатий одной заданной клавиши. Это полностью бесплатное приложение для операционных систем Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык (машинный перевод).

Зачем нужна программа Speed Auto Clicker?

Программа Speed Auto Clicker предназначена для выполнения автоматических кликов мышью с заданной пользователем скоростью в текущем местоположении курсора. В отличие от ряда других простейших автокликеров, утилита Speed Auto Clicker также способна имитировать нажатие выбранной пользователем клавиши.

Программа в основном используется любителями компьютерных игр для облегчения их прохождения. Существует даже целая категория аркадных игр — кликеры. В них игроку только и требуется, что быстро кликать по объектам на экране. От скорости кликов напрямую зависит прогресс прохождения игр-кликеров, а потому для любителей таковых программа Speed Auto Clicker окажется очень полезной.

Впрочем, утилита может быть использована и в любых других играх в ситуациях, требующих быстрого наведения курсора на определенную небольшую точку и выполнения клика по ней. С Speed Auto Clicker геймеру только и потребуется, что навести указатель мыши на нужную точку — клик же будет выполнен программой.

Вообще, приложение Speed Auto Clicker создано специально для геймеров. У программы предусмотрена функция, позволяющая скрыть использование автокликера от античит-системы той или иной игры. Она (функция) имитирует клики или нажатие клавиши клавиатуры с разными временными промежутками, т.е., так, как если бы клики/нажатия выполнялись человеком.

Функции Программы Speed Auto Clicker

Программа Speed Auto Clicker обладает следующим функционалом и особенностями:

Выполнение кликов правой, левой или средней кнопками мыши и нажатий любой выбранной клавиши со скоростью от 1 до 999 кликов/нажатий в секунду (можно также активировать опцию, устанавливающую максимально возможную скорость кликов/нажатий).

Два режима активации автоматических кликов/нажатий: горячая клавиша или комбинация клавиш либо клик выбранной кнопкой мыши (левая, правая, средняя).

В зависимости от настроек, клики/нажатия могут выполняться либо при удержании клавиши/кнопки активации, либо до повторного нажатия клавиши/кнопки.

Ручная настройка скорости кликов/нажатий путем ввода их количества в соответствующее поле.

При активации опции Variation (Вариация) программа Speed Auto Clicker будет осуществлять клики/нажатия с разными временными промежутками для обхода античит-систем в играх.

Как пользоваться программой Speed Auto Clicker?

Программа Speed Auto Clicker не требует никаких особых навыков. Запуск автоматических кликов или нажатий клавиши активируется либо при помощи мыши, либо при помощи клавиатуры. Способ активации и прочие параметры автокликера задаются в настройках — в главном и единственном окне программы:

Режим работы утилиты (клики или нажатие клавиши) задается в блоке Action (Действие) в нижней части окна: функция Key Press (Нажатие) будет имитировать нажатие клавиши, заданной в блоке Action Key Press (Нажатие клавиши действия), а функция Mouse Click (Щелчок мыши) будет имитировать клики мышью той кнопкой, что задана в блоке Action Mouse Click (Действие щелчок мыши).

(Действие) в нижней части окна: функция (Нажатие) будет имитировать нажатие клавиши, заданной в блоке (Нажатие клавиши действия), а функция (Щелчок мыши) будет имитировать клики мышью той кнопкой, что задана в блоке (Действие щелчок мыши). В блоке Activation (Активация) осуществляется выбор способа запуска функции кликов/нажатий. Их два. Key Mode (Режим ключа) — включение/выключение автокликов при помощи заданной горячей клавиши или комбинации клавиш. Mouse Mode (Режим мыши) — активация функции кликом левой, правой или средней кнопкой мышки.

(Активация) осуществляется выбор способа запуска функции кликов/нажатий. Их два. (Режим ключа) — включение/выключение автокликов при помощи заданной горячей клавиши или комбинации клавиш. (Режим мыши) — активация функции кликом левой, правой или средней кнопкой мышки. В блоке Activation Mode (Режим активации) задается режим активации/деактивации автоматических кликов или нажатий клавиши: либо путем о заданной на предыдущем шаге клавиши/комбинации или кнопки мыши (Hold/Держите), либо путем ее включения/выключения при помощи этой же клавиши/комбинации или кнопки мыши (Switch/Переключатель).

(Режим активации) задается режим активации/деактивации автоматических кликов или нажатий клавиши: либо путем о заданной на предыдущем шаге клавиши/комбинации или кнопки мыши (Hold/Держите), либо путем ее включения/выключения при помощи этой же клавиши/комбинации или кнопки мыши (Switch/Переключатель). Затем в блоке Actions per second (Клики в секунду) нужно задать скорость кликов или нажатий клавиши, здесь же можно активировать опцию Variation (Вариация) для обхода античит-систем и/или опцию Unlimited (Неограниченный) для установки максимально возможной скорости кликов/нажатий.

После завершения настройки программу Speed Auto Clicker можно свернуть. Запускать и останавливать автоклики или автонажатия можно будет прямо во время игры, используя клавиатуру или мышь.