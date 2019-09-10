Clickermann — бесплатная программа для эмуляции кликов и перемещения курсора мыши и нажатий клавиш клавиатуры с возможностью создания макросов для управления устройствами ввода в автоматическом режиме. Утилита полностью бесплатна для использования, подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10, интерфейс переведен на русский язык.

Зачем нужна программа Clickermann?

Основная функция программы Clickermann — эмуляция действий мышью и клавиатурой. Простейший способ запрограммировать утилиту на выполнение того или иного действия — записать сценарий (макрос), воспользовавшись соответствующей функцией (кнопка с изображением зеленого треугольника).

В процессе записи Clickermann будет перехватывать любые действия мышью — клики и перемещения курсора, а также нажатия клавиш клавиатуры (включая комбинации). После завершения записи сценарий можно сразу же воспроизвести, а затем наблюдать его выполнение — все записанные действия утилита повторит с точностью, учитывая при этом время перемещения курсора, паузы между кликами или нажатиями клавиш и т.д.

Макросы можно сохранить в файл, а затем подгружать их программу для выполнения в любое время, в т.ч. и путем использования глобальных горячих клавиш.

Как пользоваться Clickermann?

Утилиту Clickermann можно задействовать для решения таких задач:

Автоматическое выполнение каких-либо однотипных действий в компьютерных играх, в т.ч. и создание автоматизированных ботов для прокачки персонажей, сбора ресурсов и т.д.

Автоматизация действий пользователя в социальных сетях (добавление в друзья, проставление лайков и т.п.).

Автоклики мышью (к примеру, одну кнопку нужно нажать мышью трижды или больше, программ Clickermann можно запрограммировать на выполнение этого действия, которое будет вызываться горячими клавишами).

Программирование сценариев Clickermann

Сценарии Clickermann можно не только записывать, но создавать при помощи встроенного скриптового языка, разработанного авторами утилиты. Программируемый сценарий представляет собой набор команд, выполняющихся последовательно. Пример кода можно посмотреть сразу же после записи очередного макроса (кнопка «Редактор»). В самом редакторе приведен список всех доступных команд, разбитых на категории. Описание команд можно посмотреть во встроенной справке, полностью выполненной на русском языке.

При помощи различных команд можно автоматизировать довольно сложные действия на компьютере. Clickermann особенно популярен у любителей многопользовательских компьютерных игр, т.к. с его помощью можно даже создать ранее упомянутую программу-бота.

Помимо управления мышью и клавиатурой, в языке сценариев Clickermann присутствует ряд других средств для решения таких задач при написании макросов, как

Возможность создания условий, циклов и подпрограмм.

Арифметические вычисления и работа с числами (округление, генерация псевдослучайных чисел и т.д.).

Работа со строками (любыми печатными символами).

Работа с текстовыми файлами и отдельно INI-файлами.

Анализ экрана компьютера (например, получение цвета конкретного пикселя, подсчет контрольной суммы цветов всех пикселей в заданной области экрана и многое другое).

Привязка сценариев к конкретным открытым окнам (т.е. макрос сработает только в определенном окне), управления элементами окон без использования мыши и клавиатуры и многое другое.

Разработчики Clickermann создали специальный форум для пользователей программы, на котором можно найти много информации по работе с утилитой и даже скачать готовые скрипты для решения определенных задач.