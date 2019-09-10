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Clickermann

Clickermann

Программа для создания макросов управления клавиатуры и мыши

2,9 (128)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 4.13.014
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История изменений

Версия 4.13.014

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Оценки программы

2,9

128 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Clickermann

3 отзыва

Валентин

Все шик, но при нажатии лкм программа нажимает не там где нужно, а в левом верхнем углу

Лёха

вероятно,подёт для мазохистов. сплошной 1 скрипт для цикла действий, не очень понятно,как активировать на 1 проход для разных клавишь или скомбинировать с кликом мыши. для написания длинной последовательности действий - хорошо,для коротких действий завязанных на 1 нажатие и для разных кнопок - не работает.

Валентин

Все просто сверху шестереночка есть. нажимаешь и выбираешь одиночный вариант. Внимательнее надо быть, товарищ