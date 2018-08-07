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Инструкции 04.09.2018 1 минута

Как поменять браузер по умолчанию?

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Браузер по умолчанию - это “главный” браузер. В нем автоматически открываются все ссылки и происходят все закачки. Если в число ваших любимчиков не входит Google Chrome, то браузером по умолчанию можно назначить любой другой на выбор, будь то Опера, Яндекс.Браузер или Firefox.

Если вы хотите, чтобы это был Файерфокс, то следуйте простой инструкции. Откройте браузер, зайдите в Меню - Настройки - Дополнительные. Здесь нужно выбрать “Сделать Firefox браузером по умолчанию”.

Если вы хотите, чтобы главным на вашем ПК стал Яндекс.Браузер, соответственно откройте этот браузер. Вся процедура очень похожа на хромовскую. В правом верхнем углу нажмите на значок меню. Далее "Настройки" и выберите “Сделать браузером по умолчанию”.

Автор статьи

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