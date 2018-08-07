Как сделать Google Chrome браузером по умолчанию?

Google Chrome удобен и быстр, и это его очевидные плюсы. Хотите, чтобы все страницы и закачки происходили в браузере автоматически? Установите его браузером по умолчанию. Иногда такой браузер еще называют дефолтным браузером.

После запуска Хрома может появиться автоматическое сообщение “Сделать браузером по умолчанию”. Происходит это только в том случае, если ранее это сообщение не было отключено. Решение максимально простое: нажмите на эту кнопку. Хром станет вашим браузером по умолчанию.

Если подобного сообщения нет, установить Хром браузером по умолчанию можно следующим образом:

1. Откройте Google Chrome.

2. Кликните по значку меню в правом верхнем углу.

3. Далее зайдите в “Настройки”.

4. В разделе “Браузер по умолчанию” кликните по “Назначить Google”.

После этого статус изменится на “В настоящий момент браузером по умолчанию является Google Chrome”.