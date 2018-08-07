Как сделать Яндекс стартовой страницей в Google Chrome?

В браузерах Google Chrome в качестве стартовой и домашней страниц, поисковой системы и всего прочего по умолчанию используются сервисы Google.com. К счастью, разработчики данного интернет-обозревателя предусмотрели возможность изменять настройки, заданные по умолчанию. Воспользуемся этой возможностью, чтобы установить в качестве стартовой страницы поисковую систему Яндекс.

На этом все. Для проверки закройте браузера, а затем повторно запустите его. Если все сделали правильно, откроется главная страница поисковой системы Яндекс.

МЕНЯЕМ ПОИСКОВУЮ СИСТЕМУ С GOOGLE НА ЯНДЕКС ПРИ ОТКРЫТИИ НОВОЙ ВКЛАДКИ

Даже после изменения стартовой страницы на Яндекс при создании новой вкладки (т.е. уже после запуска браузера) по-прежнему будет открываться Google, а точнее — поле для ввода поискового запроса в системе Google. К сожалению, легкими путями (имеется в виду через настройки браузера) это никак нельзя изменить.

Однако можно воспользоваться одним из множества существующих расширений (плагинов), позволяющих редактировать содержимое новой вкладки. Одно из самых простых — «Speed Dial — Визуальные закладки и темы».

Если вы хотите изменить не только стартовую страницу, но и содержимое новых вкладок, выполните следующие шаги:

Перейдите в интернет-магазин Google (не волнуйтесь, покупать ничего не придется) по следующему адресу: https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. В самом интернет-магазине в левом верхнем углу имеется поле для ввода поискового запроса. Введите/скопируйте в него запрос: Speed Dial — Визуальные закладки и темы. Нажмите Enter. В центральной части окна в первой же строчке блока «Расширения» отобразится название искомого плагина — «Speed Dial — Визуальные закладки и темы». Кликните по кнопке «Установить».

В окошке с запросом на установку расширения нажмите кнопку «Установить расширение».

Сразу после последнего шага этого либо после перезапуска браузера вы можете увидеть еще одно окошко с сообщением: «Другая страница быстрого доступа?». Кликните в нем по кнопке «Сохранить изменения».

Теперь, когда стартовая страница изменена, нужно вновь перенастроить ее. Просто повторите все шаги в предыдущей инструкции. Попробуйте создать новую вкладку. Вместо надписи «Google» вы увидите поисковое поле, в котором написано «Search the Web». А под ней — плитки с недавно посещенными сайтами. По умолчанию в качестве поисковой системы здесь также используется Google. Но это легко исправить. Кликните по кнопке с изображением шестеренки в правом верхнем углу.

В отобразившемся меню перейдите в раздел «Search Engine».

Остается последний шаг — установить переключатель напротив «Yandex».

Теперь в вашем браузере Google Chrome Яндекс будет использоваться не только в качестве стартовой страницы, но и в качестве поисковой системы во вновь создаваемых вкладках.