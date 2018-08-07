Как отключить рекламу в Google Chrome?

Реклама на сайтах — обыденное явление в наши дни. Веб-разработчики все как один заявляют, что рекламные баннеры помогают поддерживать веб-ресурс на плаву и/или оставаться ему бесплатным для использования. Впрочем, то же самое говорят и телевизионщики, позволяя бесплатно смотреть общественные телеканалы. К счастью, в отличие от телевидения, с рекламой в браузерах можно бороться (по крайней мере, значительно понизить частоту ее возникновения на сайтах). Интернет-обозреватель Google Chrome не является исключением.

Отключаем рекламу в Google Chrome в настройках браузера Сразу скажем, что встроенный блокировщик рекламы в Google Chrome не отличается высокой эффективностью. Тем не менее, его не стоит списывать со счетов. Чтобы включить блокировку рекламы, выполните следующее: Откройте главное выпадающее меню браузера, кликнув по кнопке в правом верхнем углу окна и затем выбрав пункт «Настройки». В правой части окна раскройте раздел «Дополнительные», затем перейдите в подраздел «Конфиденциальность и безопасность». В списке параметров в центральной части окна найдите и перейдите в раздел «Настройки сайта» Далее найдите и перейдите в подраздел «Реклама» Убедитесь, что переключатель установлен в положение «Заблокированы на сайтах, которые…». Перейдите на предыдущую страницу настроек браузера и затем зайдите в раздел «Всплывающие окна и переадресация». Убедитесь, что переключатель установлен в положение «Заблокировано (рекомендуется)». Имейте в виду, что блокировка рекламы работает исключительно на тех сайтах, которые отображают навязчивую (невозможно никак закрыть) и/или вводящую в заблуждение рекламу (открытый по рекламной ссылке сайт не соответствует описанию). А как же блокировка "нормальной" рекламы? Касательно всплывающих окон, то Google Chrome справляется с ними довольно хорошо, но не всегда (многие рекламодатели научились обходить эту блокировку). Все это говорит о том, что встроенный в Google Chrome блокировщик рекламы носит, скорее, символический характер (он же, имеется, какой-никакой). Именно поэтому независимые от Google (и компаний-владельцев других обозревателей) разработчики создают специальные расширения для браузеров, позволяющие по-настоящему блокировать рекламу, а не просто делать вид. К счастью, корпорация Google никак не ограничивает их установку.