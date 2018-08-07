Как отключить рекламу в Google Chrome?

Реклама на сайтах — обыденное явление в наши дни. Веб-разработчики все как один заявляют, что рекламные баннеры помогают поддерживать веб-ресурс на плаву и/или оставаться ему бесплатным для использования. Впрочем, то же самое говорят и телевизионщики, позволяя бесплатно смотреть общественные телеканалы. К счастью, в отличие от телевидения, с рекламой в браузерах можно бороться (по крайней мере, значительно понизить частоту ее возникновения на сайтах). Интернет-обозреватель Google Chrome не является исключением.
Отключаем рекламу в Google Chrome в настройках браузера
Сразу скажем, что встроенный блокировщик рекламы в Google Chrome не отличается высокой эффективностью. Тем не менее, его не стоит списывать со счетов. Чтобы включить блокировку рекламы, выполните следующее:
- Откройте главное выпадающее меню браузера, кликнув по кнопке в правом верхнем углу окна и затем выбрав пункт «Настройки».
- В правой части окна раскройте раздел «Дополнительные», затем перейдите в подраздел «Конфиденциальность и безопасность». В списке параметров в центральной части окна найдите и перейдите в раздел «Настройки сайта»
- Далее найдите и перейдите в подраздел «Реклама»
- Убедитесь, что переключатель установлен в положение «Заблокированы на сайтах, которые…».
- Перейдите на предыдущую страницу настроек браузера и затем зайдите в раздел «Всплывающие окна и переадресация».
- Убедитесь, что переключатель установлен в положение «Заблокировано (рекомендуется)».
Имейте в виду, что блокировка рекламы работает исключительно на тех сайтах, которые отображают навязчивую (невозможно никак закрыть) и/или вводящую в заблуждение рекламу (открытый по рекламной ссылке сайт не соответствует описанию). А как же блокировка "нормальной" рекламы?
Касательно всплывающих окон, то Google Chrome справляется с ними довольно хорошо, но не всегда (многие рекламодатели научились обходить эту блокировку).
Все это говорит о том, что встроенный в Google Chrome блокировщик рекламы носит, скорее, символический характер (он же, имеется, какой-никакой). Именно поэтому независимые от Google (и компаний-владельцев других обозревателей) разработчики создают специальные расширения для браузеров, позволяющие по-настоящему блокировать рекламу, а не просто делать вид. К счастью, корпорация Google никак не ограничивает их установку.
Блокировка рекламы в Google Chrome при помощи расширений
Для браузера Google Chrome создано множество расширений, позволяющих блокировать рекламу на сайтах. Хорошая новость в том, что их не нужно скачивать с каких-либо сторонних ресурсов — все доступно в официальном «Интернет-магазине Chrome». Чтобы попасть в него, просто перейдите на сайт https://chrome.google.com/webstore/ или:
- Откройте страницу настроек браузера, как это было показано в предыдущей главе статьи.
- В левой части окна откройте раздел «Расширения».
- Откроется еще одна новая страница, кликните по элементу «Расширения» в левом верхнем углу:
- Последнее — перейдите по ссылке «Открыть интернет-магазин Chrome» в левом нижнем углу окна настроек.
Разработчики Chrome, как и в целом корпорация Google и все прочие IT-гиганты, не очень заинтересованы в том, чтобы пользователи браузеров устанавливали расширения для блокировки рекламы. А потому на главной странице интернет-магазина Chrome вы вряд ли найдете ссылку на одно из них (расширений). Но их можно найти, воспользовавшись встроенным поиском:
- Введите в поисковую строку в левом верхнем углу сайта запрос «блокировщик рекламы».
- В списке результатов, скорее всего, отобразится расширение «Adblock» и/или одна из его модификаций/версий. В нашем случае — это «Adblock Plus». Для установки расширения кликните по кнопке «Установить».
- В верхней части окна браузера отобразится всплывающее окно, в котором останется кликнуть «Установить расширение».
- Если все прошло успешно, вы увидите соответствующее сообщение, а в правом верхнем углу окна браузера отобразится значок только что установленного расширения.
Разработчики расширения «Adblock Plus», по-видимому, имеют какие-то договоренности с Google, заключающиеся в том, чтобы не блокировать "допустимую" или "правильную" рекламу. Но нас и такая реклама не интересует, потому выключим ее в настройках самого расширения:
- Кликните по значку «Adblock Plus», после — по значку с изображением шестеренки.
- Откроется страница настроек расширения. Просто снимите галочку с пункта «Включить допустимую рекламу», не обращая внимания на уговоры разработчиков «Adblock Plus» не делать этого.
На этом все. Теперь ваш Google Chrome будет блокировать всякую рекламу, включая "правильную", "допустимую" и прочую "хорошую".