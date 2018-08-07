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Инструкции 24.11.2019 4 минуты

Как отключить рекламу в Google Chrome?

Инструкции по отключения рекламы в браузере Google Chrome

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Реклама на сайтах — обыденное явление в наши дни. Веб-разработчики все как один заявляют, что рекламные баннеры помогают поддерживать веб-ресурс на плаву и/или оставаться ему бесплатным для использования. Впрочем, то же самое говорят и телевизионщики, позволяя бесплатно смотреть общественные телеканалы. К счастью, в отличие от телевидения, с рекламой в браузерах можно бороться (по крайней мере, значительно понизить частоту ее возникновения на сайтах). Интернет-обозреватель Google Chrome не является исключением.

Отключаем рекламу в Google Chrome в настройках браузера

Сразу скажем, что встроенный блокировщик рекламы в Google Chrome не отличается высокой эффективностью. Тем не менее, его не стоит списывать со счетов. Чтобы включить блокировку рекламы, выполните следующее:

  • Откройте главное выпадающее меню браузера, кликнув по кнопке в правом верхнем углу окна и затем выбрав пункт «Настройки».

Переход в настройки Google Chrome

  • В правой части окна раскройте раздел «Дополнительные», затем перейдите в подраздел «Конфиденциальность и безопасность». В списке параметров в центральной части окна найдите и перейдите в раздел «Настройки сайта»

Настройки Google Chrome

  • Далее найдите и перейдите в подраздел «Реклама»

Вкладка "Конфеденциальность и безопасность" в настройках Google Chrome

  • Убедитесь, что переключатель установлен в положение «Заблокированы на сайтах, которые…».

Вкладка "Реклама" в настройках Google Chrome

  • Перейдите на предыдущую страницу настроек браузера и затем зайдите в раздел «Всплывающие окна и переадресация».

Настройки Google Chrome

  • Убедитесь, что переключатель установлен в положение «Заблокировано (рекомендуется)».

Вкладка "Всплывающие окна и переадресация" в настройках Google Chrome

Имейте в виду, что блокировка рекламы работает исключительно на тех сайтах, которые отображают навязчивую (невозможно никак закрыть) и/или вводящую в заблуждение рекламу (открытый по рекламной ссылке сайт не соответствует описанию). А как же блокировка "нормальной" рекламы?

Касательно всплывающих окон, то Google Chrome справляется с ними довольно хорошо, но не всегда (многие рекламодатели научились обходить эту блокировку).

Все это говорит о том, что встроенный в Google Chrome блокировщик рекламы носит, скорее, символический характер (он же, имеется, какой-никакой). Именно поэтому независимые от Google (и компаний-владельцев других обозревателей) разработчики создают специальные расширения для браузеров, позволяющие по-настоящему блокировать рекламу, а не просто делать вид. К счастью, корпорация Google никак не ограничивает их установку.

Блокировка рекламы в Google Chrome при помощи расширений

Для браузера Google Chrome создано множество расширений, позволяющих блокировать рекламу на сайтах. Хорошая новость в том, что их не нужно скачивать с каких-либо сторонних ресурсов — все доступно в официальном «Интернет-магазине Chrome». Чтобы попасть в него, просто перейдите на сайт https://chrome.google.com/webstore/ или:

  • Откройте страницу настроек браузера, как это было показано в предыдущей главе статьи.
  • В левой части окна откройте раздел «Расширения».

Настройки Google Chrome

  • Откроется еще одна новая страница, кликните по элементу «Расширения» в левом верхнем углу:

Вкладка "Расширения" в настройках Google Chrome

  • Последнее — перейдите по ссылке «Открыть интернет-магазин Chrome» в левом нижнем углу окна настроек.

Переход в интернет-магазин Google Chrome

Разработчики Chrome, как и в целом корпорация Google и все прочие IT-гиганты, не очень заинтересованы в том, чтобы пользователи браузеров устанавливали расширения для блокировки рекламы. А потому на главной странице интернет-магазина Chrome вы вряд ли найдете ссылку на одно из них (расширений). Но их можно найти, воспользовавшись встроенным поиском:

  • Введите в поисковую строку в левом верхнем углу сайта запрос «блокировщик рекламы».
  • В списке результатов, скорее всего, отобразится расширение «Adblock» и/или одна из его модификаций/версий. В нашем случае — это «Adblock Plus». Для установки расширения кликните по кнопке «Установить».

Интернет-магазин Google Chrome

  • В верхней части окна браузера отобразится всплывающее окно, в котором останется кликнуть «Установить расширение».

Установка расширения Google Chrome

  • Если все прошло успешно, вы увидите соответствующее сообщение, а в правом верхнем углу окна браузера отобразится значок только что установленного расширения.

Установка расширения Google Chrome

Разработчики расширения «Adblock Plus», по-видимому, имеют какие-то договоренности с Google, заключающиеся в том, чтобы не блокировать "допустимую" или "правильную" рекламу. Но нас и такая реклама не интересует, потому выключим ее в настройках самого расширения:

  • Кликните по значку «Adblock Plus», после — по значку с изображением шестеренки.

Переход в настройки Adblock

  • Откроется страница настроек расширения. Просто снимите галочку с пункта «Включить допустимую рекламу», не обращая внимания на уговоры разработчиков «Adblock Plus» не делать этого.

Настройки Adblock

На этом все. Теперь ваш Google Chrome будет блокировать всякую рекламу, включая "правильную", "допустимую" и прочую "хорошую".

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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