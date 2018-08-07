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Инструкции 04.09.2018 2 минуты

Как отключить автоматический перевод в Google Chrome?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

В Хроме есть удобный, но довольно навязчивый инструмент Гугл Переводчик. С его помощью можно читать целые страницы иностранных веб-сайтов, весь текст будет переведен на русский.

Гугл Переводчик сам предлагает перевести текст, выводя соответствующее сообщение в правом верхнем углу. Вам остается либо согласиться, либо отказаться.

Если сообщения с предложением перевести страницу не было, но вы хотите воспользоваться этим сервисом, нажмите на значок Гугл Переводчика в строке поиска, возле звездочки: 

Вы увидите меню автоматического переводчика. По умолчанию стоит перевод с английского на русский:

По желанию можно выбрать другой язык. Нажмите на выпадающий список, введите название языка:

Стоящая напротив “Всегда переводить” галочка означает, что все страницы с указанным в настройках языком оригинала будут переводиться автоматически, без запроса.

Увы, о качестве перевода говорить не приходится, и это существенный минус Гугл Переводчика.

К сожалению, этот инструмент слишком часто выводит предложение перевести текст. Если переводчик в Гугл Хром вам не нужен или надоел, следуйте инструкции для его отключения:

  1. Зайдите в меню Хрома, оно находится в правом верхнем углу
  2. Выберите "Настройки" - "Показать дополнительные настройки"
  3. Выберите раздел “Языки”. Уберите флажок напротив пункта “Предлагать перевод страниц, если их язык отличается от используемого в браузере”.

Для определенных сайтов Переводчик можно отключить переводчик можно отключить. Данная функция доступна при открытии сайта. Достаточно нажать на треугольник возле кнопки “нет”, и выпадет меню:

Выбрав первое, вы избавитесь от перевода на указанный язык любых сайтов.

Выбрав второе, заблокируете перевод открытого сайта, в то время как на других сайт перевод осуществляться будет по-прежнему.

Чтобы включить Гугл Переводчик, кликните на любой странице правой кнопкой мыши. Выберите из предложенных действий “Перевести на русский” (даже если страница оригинала уже на русском).

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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