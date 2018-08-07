Как отключить автоматический перевод в Google Chrome?

В Хроме есть удобный, но довольно навязчивый инструмент Гугл Переводчик. С его помощью можно читать целые страницы иностранных веб-сайтов, весь текст будет переведен на русский.

Гугл Переводчик сам предлагает перевести текст, выводя соответствующее сообщение в правом верхнем углу. Вам остается либо согласиться, либо отказаться.

Если сообщения с предложением перевести страницу не было, но вы хотите воспользоваться этим сервисом, нажмите на значок Гугл Переводчика в строке поиска, возле звездочки:

Вы увидите меню автоматического переводчика. По умолчанию стоит перевод с английского на русский:

По желанию можно выбрать другой язык. Нажмите на выпадающий список, введите название языка:

Стоящая напротив “Всегда переводить” галочка означает, что все страницы с указанным в настройках языком оригинала будут переводиться автоматически, без запроса.

Увы, о качестве перевода говорить не приходится, и это существенный минус Гугл Переводчика.

К сожалению, этот инструмент слишком часто выводит предложение перевести текст. Если переводчик в Гугл Хром вам не нужен или надоел, следуйте инструкции для его отключения:

Зайдите в меню Хрома, оно находится в правом верхнем углу Выберите "Настройки" - "Показать дополнительные настройки" Выберите раздел “Языки”. Уберите флажок напротив пункта “Предлагать перевод страниц, если их язык отличается от используемого в браузере”.

Для определенных сайтов Переводчик можно отключить переводчик можно отключить. Данная функция доступна при открытии сайта. Достаточно нажать на треугольник возле кнопки “нет”, и выпадет меню:

Выбрав первое, вы избавитесь от перевода на указанный язык любых сайтов.

Выбрав второе, заблокируете перевод открытого сайта, в то время как на других сайт перевод осуществляться будет по-прежнему.

Чтобы включить Гугл Переводчик, кликните на любой странице правой кнопкой мыши. Выберите из предложенных действий “Перевести на русский” (даже если страница оригинала уже на русском).