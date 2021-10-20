Как создать загрузочную флешку с Windows 11?

Если Windows 11 не получилось установить путем обновления Windows 10 из-за ошибки несовместимости, или просто нет желания обновлять систему подобным образом, ее всегда можно установить "классическим" способом – с загрузочной флешки. Для этого потребуется скачать ISO-образ операционной системы и установить одну из утилит, позволяющих записать этот образ на USB-диск, в процессе сделав его загрузочным.
Где скачать ISO-образ Windows 11?
Про пиратские копии ISO-образов и так все понятно – их много, но они нелегальные. Есть возможность заполучить и официальный ISO-образ, доступный для скачивания с сайта Microsoft. Здесь два варианта:
- Перейдите по этой ссылке, прокрутите страницу до раздела Скачать образ диска Windows 11 (ISO) и нажмите кнопку «Скачать». Дальше нужно будет выбрать язык системы и подтвердить выбор, после чего ссылка будет оставаться работоспособной в течение 24 часов (размер образа на момент написания статьи составлял 4,9 Гб).
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- Использование утилиты Media Creation Tool – официального инструмента для создания загрузочной флешки от Microsoft. Она в процессе своей работы автоматически скачивает ISO-образ Windows 11.
Имейте в виду, что официальный ISO-образ Windows 11 потребует активации, т.е. приобретения лицензии. Если на компьютере уже установлена лицензионная версия Windows 10, это сделает возможным переноса лицензии в Windows 11 (судя по описанию на странице скачивания образа). Кроме того, оригинальный образ в процессе установки проверяет наличие на компьютере пресловутого «Доверенного платформенного модуля» (TPM) версии «2.0». Если таковой отсутствует, то установка не сможет быть продолжена после этой проверки. Есть два решения этой проблемы – использование утилиты Rufus или скрипта «Universal Media Creation Tool» для упомянутой программы от Microsoft.
Приведем инструкции по созданию загрузочного USB-носителя, как при помощи Media Creation Tool, так и сторонних утилит – WinSetupFromUSB и Rufus. И отдельно рассмотрим моменты с обходом требований к TPM 2.0 (а заодно и к Secure Boot).
Создание загрузочной флешки с Windows 11 при помощи Media Creation Tool
Программу Media Creation Tool можно скачать с официального сайта Microsoft (откуда скачивается и ISO-образ). Нажмите кнопку «Скачать» под разделом Создание установочного носителя Windows 11:
Устанавливать программу не нужно – запустите скачанный файл, примите условия использования и нажмите «Далее». Дальнейшие действия:
- В следующем окне можно будет выбрать язык интерфейса, оставьте все как есть и нажимаем «Далее»:
- Выберите в качестве носителя для записи «USB-устройство флеш-памяти» и нажмите кнопку «Далее»:
- Далее нужно будет выбрать съемный носитель. В отличие от других программ, Media Creation Tool почему-то относит к съемным носителям и присутствующие на жестком диске разделы. Уточните сначала в «Проводнике» присвоенную вставленной в компьютер флешке букву, затем выберите подходящий вариант в блоке «Съемные носители» и нажмите «Далее»:
- Все, теперь останется только дождаться скачивания ISO-образа Windows 11 (порядка 4,9 Гб) и их последующей записи на флешку – все пройдет в автоматическом режиме, и может занять много времени (зависит от скорости подключения к интернету).
- Нажимаем «Готово» по завершению процесса.
Флешка готова к установке Windows 11.
Создание загрузочной флешки с Windows 11 при помощи WinSetupFromUSB
Если нужно создать загрузочною флешку при использовании скачанного отдельно ISO-образа Windows 11 – официального или "любительского" (особенно этого) – на помощь может прийти бесплатная программа WinSetupFromUSB:
- Скачиваем по этой ссылке и распаковываем программу в любое место на диске.
- Внутри папки, куда была распакована программа, находятся два файла – «WinSetupFromUSB_1-9» и «WinSetupFromUSB_1-9_x64» – запускаем тот, что соответствует разрядности текущей операционной системы.
- В самой программе выбираем флешку в списке сверху (обычно она выбирается автоматически), затем обязательно ставим галочку напротив опции «Auto format it with FBinst» (сверьте у себя отмеченные пункты, что появились ниже, со скриншотом ниже):
- Устанавливаем галочку напротив «Windows Vista/8/10/Server…» (не страшно, что здесь не указана Windows 11), затем нажимаем кнопку «…» справа и указываем путь до ISO-образа с Windows 11, после – жмем «GO» в правом нижнем углу:
- Соглашаемся с тем, что все данные с флешки будут удалены в процессе форматирования:
- Затем еще раз:
- На этом все – останется дождаться окончания записи:
Создание загрузочной флешки с Windows 11 при помощи Rufus
Как альтернативный вариант программе WinSetupFromUSB, для создания загрузочной флешки с Windows 11 можно использовать утилиту Rufus:
- Скачайте Rufus запустите программу.
- Убедитесь, что в блоке «Устройство» выбрана нужная флешка, затем нажмите кнопку «Выбрать» и укажите путь до ISO-образа с Windows 11.
- Все остальные параметры Rufus выставит автоматически. Если это не так, выставите их в соответствии с теми, что выделены на скриншоте выше. Нажмите кнопку «Старт» для запуска записи, затем согласитесь с удалением всех данных с USB-носителя:
- Дождитесь окончания процесса:
Как обойти требования Windows 11 к TMP 2.0 и Secure Boot?
При нежелании использовать пиратские сборки Windows 11 с предварительно вырезанными из них функциями проверки наличия на компьютере TPM 2.0 и Secure Boot, можно воспользоваться, как минимум, двумя способами обхода этих требований при создании загрузочной флешки с оригинальным ISO-образом. Речь об уже рассмотренной выше программе Rufus и специальном скрипте «Universal Media Creation Tool».
Обход TPM 2.0 и Secure Boot при помощи Rufus
Для начала нужно скачать оригинальный ISO-образ Windows 11 с сайта Microsoft. Дальнейшие действия:
- Скачиваем тут и запускаем программу Rufus.
- Кликнув по кнопке «Выбрать», указываем путь до оригинального ISO-образа Windows 11, после чего в блоке «Параметры образа» будет указано – «Standard Windows 11 Installation»:
- Кликните по этому блоку и установите вариант «Extended Windows 11 Installation (no TPM/no Secure Boot/8Gb- RAM)»:
- Остальные настройки программы не трогаем – жмем кнопку «Старт» и ожидаем окончания записи.
Если в блоке «Параметры образа» не появляется нужной опции, попробуйте извлечь флешку из компьютера и подключить повторно, не закрывая программу Rufus.
Обход TPM 2.0 и Secure Boot при помощи скрипта «Universal Media Creation Tool»
Этот способ потребует подключения к интернету, т.к. он предполагает скачивание инструмента Media Creation Tool и оригинального образа Windows 11. Скрипт не имеет никакого отношения к Microsoft. Его написал программист-любитель. Скачать «Universal Media Creation Tool» можно из репозитория GitHub. Перейдите по этой ссылке, нажмите кнопку «Code» и затем в отобразившемся меню кликните по ссылке «Download ZIP»:
Дальнейшие действия:
- Распакуйте скачанный архив, затем запустите файл «MediaCreationTool.bat»:
- После кратковременного появления на экране синего окна, отобразится список «MCT Version», в котором нужно кликнуть по пункту «11»:
- В следующем окне выберите пункт «Create USB» для последующего создания загрузочной флешки с Windows 11:
- Дождитесь окончания загрузки программы Media Creation Tool в следующем окне:
- В программе Media Creation Tool выберите флешку, затем нажмите «Далее»:
- Дождитесь окончания скачивания образа Windows 11 и его последующей записи на флешку:
Все, теперь в вашем распоряжении флешка с оригинальным (ну, почти) образом операционной системы Windows 11, которую можно установить на компьютер без поддержки TPM 2.0 и Secure Boot (по крайней мере, в теории – никто не дает гарантии успешной установки).