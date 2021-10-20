Как создать загрузочную флешку с Windows 11?

Если Windows 11 не получилось установить путем обновления Windows 10 из-за ошибки несовместимости, или просто нет желания обновлять систему подобным образом, ее всегда можно установить "классическим" способом – с загрузочной флешки. Для этого потребуется скачать ISO-образ операционной системы и установить одну из утилит, позволяющих записать этот образ на USB-диск, в процессе сделав его загрузочным.

Где скачать ISO-образ Windows 11?

Про пиратские копии ISO-образов и так все понятно – их много, но они нелегальные. Есть возможность заполучить и официальный ISO-образ, доступный для скачивания с сайта Microsoft. Здесь два варианта:

Перейдите по этой ссылке, прокрутите страницу до раздела Скачать образ диска Windows 11 (ISO) и нажмите кнопку «Скачать». Дальше нужно будет выбрать язык системы и подтвердить выбор, после чего ссылка будет оставаться работоспособной в течение 24 часов (размер образа на момент написания статьи составлял 4,9 Гб).

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Использование утилиты Media Creation Tool – официального инструмента для создания загрузочной флешки от Microsoft. Она в процессе своей работы автоматически скачивает ISO-образ Windows 11.

Имейте в виду, что официальный ISO-образ Windows 11 потребует активации, т.е. приобретения лицензии. Если на компьютере уже установлена лицензионная версия Windows 10, это сделает возможным переноса лицензии в Windows 11 (судя по описанию на странице скачивания образа). Кроме того, оригинальный образ в процессе установки проверяет наличие на компьютере пресловутого «Доверенного платформенного модуля» (TPM) версии «2.0». Если таковой отсутствует, то установка не сможет быть продолжена после этой проверки. Есть два решения этой проблемы – использование утилиты Rufus или скрипта «Universal Media Creation Tool» для упомянутой программы от Microsoft.

Приведем инструкции по созданию загрузочного USB-носителя, как при помощи Media Creation Tool, так и сторонних утилит – WinSetupFromUSB и Rufus. И отдельно рассмотрим моменты с обходом требований к TPM 2.0 (а заодно и к Secure Boot).