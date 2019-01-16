Программы для создания загрузочной флешки Windows

Для загрузочных установщиков операционных систем и программ широко применяются USB-флешки, пришедшие на замену оптическим дискам. В связи с этим для создания загрузочных флешек стали появляться разнообразные платные и бесплатные программы со своими уникальными функциями. Рассмотрим наиболее популярные приложения, использующиеся для создания загрузочных USB-флешек.

WinSetupFromUSB WinSetupFromUSB — универсальный программный продукт, способный создавать загрузочные и мультизагрузочные флешки с различным содержанием. Без каких-либо сложных предварительных настроек приложение позволяет помещать на носитель следующие контент: Загрузочные установщики операционных систем Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2008 и Server 2012. В качестве источника установочных файлов используются ISO-образы дисков.

Специализированные сервисные программы: UBCD4Win (ремонт и восстановление Windows), WinBuilder (создание Live-USB), Windows FLPC/BartPe (компактные/урезанные версии Windows XP и Server 2003) и другое ПО.

Загрузчик Grub4dos, позволяющий запускать различные программы в среде DOS, а также размещать на одной флешке загрузочные установщики разных версий ОС Windows и Linux.

Загрузчики различных операционных систем, основанных на ядре Linux, и другое. В состав WinSetupFromUSB включены сторонние приложения, позволяющие выполнять над флешками различные операции: FbinstTool — утилита, служащая для просмотра информации, восстановления и размещения на флешке загрузочных записей, создания Bbinst/Grldr/Burg-меню (выводится при загрузке с флешки) и многое другое.

Bootice — утилита для установки, создания резервной копии и восстановления из нее загрузочного сектора MBR и PBR, редактирования файла BCD (параметров загрузки Windows), создания Grub4dos меню и др.

RMPrepUSB — сервисная утилита, позволяющая размещать на флешке различные типы загрузочных секторов (например, для последующего размещения на ней Windows, FreeDOS, Syslinux и т.д.), форматировать носитель в различных файловых системах с дополнительными опциями, устанавливать Grub4dos и Syslinux и многое другое. Плюсы программы WinSetupFromUSB: Широкий функционал, достаточный для решения практически всех задач в вопросе создания загрузочных флешек.

Полностью бесплатное использование. Недостатки WinSetupFromUSB: Относительная сложность использования для неопытных пользователей. В некоторых случаях может потребоваться выполнения всевозможных настроек перед стартом записи данных на флешку.

Поддержка множества форматов образов и архивов, на основании которых создаются загрузочные флешки.

Отсутствие русского языка (имеется неполный перевод утилиты RMPrepUSB). WinSetupFromUSB — довольно мощная программа, разобравшись в которой, пользователь сможет создавать мультизагрузочные флешки с самым различным контентом.

Rufus Rufus — более простая в эксплуатации программа, позволяющая создавать загрузочные диски буквально в несколько кликов мышью. Приложение имеет следующие возможности: Возможность создания флешек с установщиками операционных систем Windows, Linux, ReactOS и FreeDOS различных версий, а также с любыми загрузочными программами.

Размещение на флешке загрузчиков Syslinux 4.06/6.03, Grub 2.02, Grub4DOS 0.4.6a.

Возможность применения к носителям схем разделов MBR, GPT и Super Floppy Disk, в зависимости от содержимого и целей использования загрузочной флешки, а также их подготовка к загрузке на компьютерах с BIOS или UEFI (существует и комбинированный BIOS/UEFI вариант).

Различные варианты форматирования носителя с возможностью их проверки на наличие нечитаемых (BAD) блоков.

Миграция на носитель незагрузочных образов.

Создание образа флеш-диска с сохранением в файл VHD. К преимущественным особенностям программы Rufus относятся: Простота использования. Многие тонкие настройки методов размещения загрузочного контента на USB-флешки в приложении Rufus устанавливаются автоматически. В большинстве случаев пользователю достаточно лишь выбрать метод создания загрузочного диска, указать путь к файлу-образу и нажать на кнопку старта записи — все остальное программа сделает сама.

Поддержка различных форматов образов и архивов, включая ISO, IMG, VHD, GZ, ZIP, BZ2 и другие.

На практике доказано, что скорость работы Rufus (в особенности с ISO-образами) примерно в 1,5-2,5 раза выше, чем у многих аналогичных программ.

Приложение бесплатное, имеется поддержка русского языка и портативная EXE-версия. Минусы программы Rufus: Отсутствие функционала по созданию мультизагрузочных флешек и инструментов по настройке загрузчиков (Rufus, как правило, работает с уже созданными образами загрузчиков). Rufus больше подходит для нетребовательных пользователей, которым необходимо быстро создать загрузочный диск, поместив на него заранее подготовленный образ или архив.

WinToFlash WinToFlash — достаточно мощное программное обеспечение для создания простых и мультизагрузочных флешек. Полный функционал программы становится доступным только после приобретения платных ключей. Однако и в бесплатной урезанной версии предусмотрен достаточно широкий набор функций для создания загрузочных флеш-дисков с различным контентом. Free-версия WinToFlash имеет следующие положительные качества: Создание загрузочных флешек с ОС Windows различных версий с возможностью использования в качестве источника оптические диски (вставленные в CD/DVD-ROM), образы дисков, архивы или даже извлеченные из них файлы. В программе предусмотрен специальный мастер переноса образов с Windows на флешки, помогающий в несколько кликов выполнить эту задачу.

Создание мультизагрузочных флешек с разнообразным содержимым. Программа выполняет эту задачу практически полностью в автоматическом режиме. Пользователь может добавить свой или выбрать из предложенного списка, какой именно контент будет помещен на флешку — конкретная версия конкретной ОС или загрузочной программы. WinToFlash позволяет создавать флеш-диски с широким спектром операционных систем Windows, Linux и даже Android. Если выбранная в списке пользователем ОС или загрузочная программа отсутствует на компьютере в виде образа/архива, WinToFlash автоматически скачает ее со своего файлового хранилища, а затем запишет на флешку.

В процессе добавления контента на мультизагрузочную флешку WinToFlash самостоятельно выбирает тип и даже формирует меню загрузчика, подбирает оптимальный вариант форматирования носителя, тип загрузочного сектора и т.д. Конечно, все эти и другие критерии пользователь может настроить самостоятельно. Минусы WinToFlash: Наличие рекламы в интерфейсе, ограничение функционала и размера размещаемого на флешке контента в 4 Гб в бесплатной версии программы.

Относительная сложность использования при создании мультизагрузочных флешек в ручном режиме.

Неполный и зачастую некачественный перевод на русский язык.

Неполная совместимость программы с Windows 10, о чем приложение выводит сообщение при каждом запуске. WinToFlash — действительно стоящая внимания программа, но, к сожалению, полную отдачу можно получить только от платной версии.

Universal USB Installer Universal USB Installer можно назвать конкурентом Rufus по части автоматизированности и простоты использования. Данное приложение также не требует выполнения каких-либо тонких настроек. Алгоритм создания загрузочной флешки очень простой — пользователь выбирает тип размещаемого контента из представленного списка (аналогично WinToFlash) и соответствующий ему файл-образ, затем нажимает на кнопку старта записи. Все настройки, связанные с файловой системой, типом загрузочной записи и другими критериями, программа устанавливает самостоятельно. Преимущественные качества Universal USB Installer: Программа абсолютно бесплатная.

Предельная простота использования, нет необходимости в установке.

Широкий спектр поддерживаемых операционных систем и загрузочных программ, для которых в Universal USB Installer предусмотрены предварительные настройки действий с носителем.

При отсутствии на компьютере образов выбранных ОС/программ, Universal USB Installer предоставляет возможность их бесплатного скачивания. Минусы Universal USB Installer: Программой поддерживаются только ISO-образы, в некоторых случаях возможно использование ZIP-архивов в качестве источника данных.

Отсутствие инструментов по созданию мультизагрузочных флешек.

Не поддерживается русский язык. Universal USB Installer — еще одна программа для быстрого и легкого создания загрузочных флешек.

UNetBootin Программа UNetBootin проста в использовании, как Universal USB Installer или Rufus. Для создания загрузочного флеш-диска пользователю предлагается выбрать из списка подходящий дистрибутив ОС/программы либо добавить на обработку свой файл-образ, затем нажать на кнопку старта записи — все остальное UNetBootin выполнит в автоматическом режиме. Приложение UNetBootin имеет следующие особенности и положительные качества: Программа бесплатна, проста в управлении и не требует установки.

Создание флеш-диска с большим количеством ОС и загрузочного ПО.

Автоматическое скачивание выбранного дистрибутива с FTP-сервера и его последующий перенос на носитель.

Поддержка русского языка. Минусы UNetBootin: Отсутствие функционала по созданию мультизагрузочных флешек.

Работа только с образами, соответствующими стандарту ISO и IMG.