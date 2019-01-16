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Программы для создания загрузочной флешки Windows

Список утилит, с помощью которых можно сделать загрузочную флешку для установки Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Для загрузочных установщиков операционных систем и программ широко применяются USB-флешки, пришедшие на замену оптическим дискам. В связи с этим для создания загрузочных флешек стали появляться разнообразные платные и бесплатные программы со своими уникальными функциями. Рассмотрим наиболее популярные приложения, использующиеся для создания загрузочных USB-флешек.

WinSetupFromUSB

WinSetupFromUSB — универсальный программный продукт, способный создавать загрузочные и мультизагрузочные флешки с различным содержанием. Без каких-либо сложных предварительных настроек приложение позволяет помещать на носитель следующие контент:

  • Загрузочные установщики операционных систем Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2008 и Server 2012. В качестве источника установочных файлов используются ISO-образы дисков.
  • Специализированные сервисные программы: UBCD4Win (ремонт и восстановление Windows), WinBuilder (создание Live-USB), Windows FLPC/BartPe (компактные/урезанные версии Windows XP и Server 2003) и другое ПО.
  • Загрузчик Grub4dos, позволяющий запускать различные программы в среде DOS, а также размещать на одной флешке загрузочные установщики разных версий ОС Windows и Linux.
  • Загрузчики различных операционных систем, основанных на ядре Linux, и другое.

WinSetupFromUSB

В состав WinSetupFromUSB включены сторонние приложения, позволяющие выполнять над флешками различные операции:

  • FbinstTool — утилита, служащая для просмотра информации, восстановления и размещения на флешке загрузочных записей, создания Bbinst/Grldr/Burg-меню (выводится при загрузке с флешки) и многое другое.
  • Bootice — утилита для установки, создания резервной копии и восстановления из нее загрузочного сектора MBR и PBR, редактирования файла BCD (параметров загрузки Windows), создания Grub4dos меню и др.
  • RMPrepUSB — сервисная утилита, позволяющая размещать на флешке различные типы загрузочных секторов (например, для последующего размещения на ней Windows, FreeDOS, Syslinux и т.д.), форматировать носитель в различных файловых системах с дополнительными опциями, устанавливать Grub4dos и Syslinux и многое другое.

Программа WinSetupFromUSB

Плюсы программы WinSetupFromUSB:

  • Широкий функционал, достаточный для решения практически всех задач в вопросе создания загрузочных флешек.
  • Полностью бесплатное использование.

Недостатки WinSetupFromUSB:

  • Относительная сложность использования для неопытных пользователей. В некоторых случаях может потребоваться выполнения всевозможных настроек перед стартом записи данных на флешку.
  • Поддержка множества форматов образов и архивов, на основании которых создаются загрузочные флешки.
  • Отсутствие русского языка (имеется неполный перевод утилиты RMPrepUSB).

Создание загрузочной флешки в WinSetupFromUSB

WinSetupFromUSB — довольно мощная программа, разобравшись в которой, пользователь сможет создавать мультизагрузочные флешки с самым различным контентом.

Rufus

Rufus — более простая в эксплуатации программа, позволяющая создавать загрузочные диски буквально в несколько кликов мышью. Приложение имеет следующие возможности:

  • Возможность создания флешек с установщиками операционных систем Windows, Linux, ReactOS и FreeDOS различных версий, а также с любыми загрузочными программами.
  • Размещение на флешке загрузчиков Syslinux 4.06/6.03, Grub 2.02, Grub4DOS 0.4.6a.
  • Возможность применения к носителям схем разделов MBR, GPT и Super Floppy Disk, в зависимости от содержимого и целей использования загрузочной флешки, а также их подготовка к загрузке на компьютерах с BIOS или UEFI (существует и комбинированный BIOS/UEFI вариант).
  • Различные варианты форматирования носителя с возможностью их проверки на наличие нечитаемых (BAD) блоков.
  • Миграция на носитель незагрузочных образов.
  • Создание образа флеш-диска с сохранением в файл VHD.

Rufus

К преимущественным особенностям программы Rufus относятся:

  • Простота использования. Многие тонкие настройки методов размещения загрузочного контента на USB-флешки в приложении Rufus устанавливаются автоматически. В большинстве случаев пользователю достаточно лишь выбрать метод создания загрузочного диска, указать путь к файлу-образу и нажать на кнопку старта записи — все остальное программа сделает сама.
  • Поддержка различных форматов образов и архивов, включая ISO, IMG, VHD, GZ, ZIP, BZ2 и другие.
  • На практике доказано, что скорость работы Rufus (в особенности с ISO-образами) примерно в 1,5-2,5 раза выше, чем у многих аналогичных программ.
  • Приложение бесплатное, имеется поддержка русского языка и портативная EXE-версия.

Программа Rufus

Минусы программы Rufus:

  • Отсутствие функционала по созданию мультизагрузочных флешек и инструментов по настройке загрузчиков (Rufus, как правило, работает с уже созданными образами загрузчиков).

Создание загрузочной флешки в Rufus

Rufus больше подходит для нетребовательных пользователей, которым необходимо быстро создать загрузочный диск, поместив на него заранее подготовленный образ или архив.

WinToFlash

WinToFlash — достаточно мощное программное обеспечение для создания простых и мультизагрузочных флешек. Полный функционал программы становится доступным только после приобретения платных ключей. Однако и в бесплатной урезанной версии предусмотрен достаточно широкий набор функций для создания загрузочных флеш-дисков с различным контентом.

WinToFlash

Free-версия WinToFlash имеет следующие положительные качества:

  • Создание загрузочных флешек с ОС Windows различных версий с возможностью использования в качестве источника оптические диски (вставленные в CD/DVD-ROM), образы дисков, архивы или даже извлеченные из них файлы. В программе предусмотрен специальный мастер переноса образов с Windows на флешки, помогающий в несколько кликов выполнить эту задачу.
  • Создание мультизагрузочных флешек с разнообразным содержимым. Программа выполняет эту задачу практически полностью в автоматическом режиме. Пользователь может добавить свой или выбрать из предложенного списка, какой именно контент будет помещен на флешку — конкретная версия конкретной ОС или загрузочной программы. WinToFlash позволяет создавать флеш-диски с широким спектром операционных систем Windows, Linux и даже Android. Если выбранная в списке пользователем ОС или загрузочная программа отсутствует на компьютере в виде образа/архива, WinToFlash автоматически скачает ее со своего файлового хранилища, а затем запишет на флешку.
  • В процессе добавления контента на мультизагрузочную флешку WinToFlash самостоятельно выбирает тип и даже формирует меню загрузчика, подбирает оптимальный вариант форматирования носителя, тип загрузочного сектора и т.д. Конечно, все эти и другие критерии пользователь может настроить самостоятельно.

Программа WinToFlash

Минусы WinToFlash:

  • Наличие рекламы в интерфейсе, ограничение функционала и размера размещаемого на флешке контента в 4 Гб в бесплатной версии программы.
  • Относительная сложность использования при создании мультизагрузочных флешек в ручном режиме.
  • Неполный и зачастую некачественный перевод на русский язык.
  • Неполная совместимость программы с Windows 10, о чем приложение выводит сообщение при каждом запуске.

Создание загрузочной флешки через WinToFlash

WinToFlash — действительно стоящая внимания программа, но, к сожалению, полную отдачу можно получить только от платной версии.

Universal USB Installer

Universal USB Installer можно назвать конкурентом Rufus по части автоматизированности и простоты использования. Данное приложение также не требует выполнения каких-либо тонких настроек. Алгоритм создания загрузочной флешки очень простой — пользователь выбирает тип размещаемого контента из представленного списка (аналогично WinToFlash) и соответствующий ему файл-образ, затем нажимает на кнопку старта записи. Все настройки, связанные с файловой системой, типом загрузочной записи и другими критериями, программа устанавливает самостоятельно.

Программа Universal USB Installer

Преимущественные качества Universal USB Installer:

  • Программа абсолютно бесплатная.
  • Предельная простота использования, нет необходимости в установке.
  • Широкий спектр поддерживаемых операционных систем и загрузочных программ, для которых в Universal USB Installer предусмотрены предварительные настройки действий с носителем.
  • При отсутствии на компьютере образов выбранных ОС/программ, Universal USB Installer предоставляет возможность их бесплатного скачивания.

Создание загрузочной флешки в Universal USB Installer

Минусы Universal USB Installer:

  • Программой поддерживаются только ISO-образы, в некоторых случаях возможно использование ZIP-архивов в качестве источника данных.
  • Отсутствие инструментов по созданию мультизагрузочных флешек.
  • Не поддерживается русский язык.

Universal USB Installer

 Universal USB Installer — еще одна программа для быстрого и легкого создания загрузочных флешек.

UNetBootin

Программа UNetBootin проста в использовании, как Universal USB Installer или Rufus. Для создания загрузочного флеш-диска пользователю предлагается выбрать из списка подходящий дистрибутив ОС/программы либо добавить на обработку свой файл-образ, затем нажать на кнопку старта записи — все остальное UNetBootin выполнит в автоматическом режиме.

UNetBootin

Приложение UNetBootin имеет следующие особенности и положительные качества:

  • Программа бесплатна, проста в управлении и не требует установки.
  • Создание флеш-диска с большим количеством ОС и загрузочного ПО.
  • Автоматическое скачивание выбранного дистрибутива с FTP-сервера и его последующий перенос на носитель.
  • Поддержка русского языка.

Минусы UNetBootin:

  • Отсутствие функционала по созданию мультизагрузочных флешек.
  • Работа только с образами, соответствующими стандарту ISO и IMG.

Программа UNetBootin

Итог

Программ для создания загрузочных флеш-дисков много, однако их функционал примерно соответствуют утилитам, перечисленным в данной статье. Что касается выбора в пользу той или иной программы — если требуется простой и понятный инструмент, следует обратить внимание на UNetBootin, Universal USB Installer или Rufus, если же нужен профессиональный софт для создания мультизагрузочных флешек, делайте выбор в пользу WinSetupFromUSB или WinToFlash.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Universal USB Installer
Universal USB Installer

Версия 2.0.3.9

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Rufus
Rufus

Версия 4.15

Программа для создания загрузочных флешек с Windows/DOS/WinRE, Linux, LiveCD

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
WinSetupFromUSB
WinSetupFromUSB

Версия 1.10

Установка Windows с USB-флешки

Рейтинг 4,4 из 5 4,4 (7)
WinToFlash
WinToFlash

Версия 1.13.0000

Программа для создания загрузочных USB-носителей

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (31)

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