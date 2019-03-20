Программы для записи образа Windows на USB-флешку

Для установки Windows теперь не нужен загрузочный диск, потому что записать образ с дистрибутивом операционной системы можно на USB-флешку, а затем выполнить установку Windows со съемного носителя.

WinToFlash WinToFlash — программа, которая помогает создать загрузочную USB-флешку с Windows путем записи образа на носитель информации. В утилите есть встроенный инструмент для переноса программы установки операционной системы на USB. Операции, которые выполняются во время работы, можно посмотреть в журнале событий. На первом этапе работы с Novicorp WinToFlash нужно выбрать инструмент "Multiboot USB Drive Creation Menu", который позволяет записать образ на USB-флешку. В разделе "USB диск" выберите устройство, на которое необходимо записать образ с установочными файлами Windows, а затем нажмите "Добавить". В открывшемся окне нужно выбрать тип образа и версию операционной системы. На следующем этап укажите путь к образу, который хранится на компьютере. Задайте имя для меню вручную или воспользуйтесь функцией "Авто", чтобы автоматизировать этот процесс. После указания пути к образу можно приступать к процессу записи операционной системы Windows на USB-флешку. Преимущества программы Novicorp WinToFlash: проверка файлов USB-накопителя после записи;

исправление найденных ошибок на устройстве;

автоматическое форматирование USB-дисков;

создание структуры каталогов;

создание загрузочных флешек с антивирусами и другими утилитами;

работа с несколькими файловыми системами;

встроенный журнал событий;

возможность выбора уровня форматирования. Недостатки: отсутствует возможность работы через UEFI;

нельзя создать резервную копию данных. Утилиту Novicorp WinToFlash можно загрузить бесплатно с интерфейсом на русском языке.

WinSetupFromUSB WinSetupFromUSB — утилита, с помощью которой можно сделать загрузочную флешку и записать ISO-образ с Windows и Linux на USB-носитель. В программе поддерживается возможность создания загрузочной флешки для загрузки в UEFI и BIOS. На один носитель можно записать несколько дистрибутивов с операционными системами. Выберите USB-флешку из списка. В разделе "Add to USB Disk" отметьте галочкой пункт "Windows 7/8/10 based ISO". Этот пункт отвечает за загрузку образов формата ISO на съемный носитель информации. Добавьте образ Windows через встроенный проводник файлов. В приложении WinSetupFromUSB есть расширенные настройки процесса создания загрузочного диска. В этом разделе можно включить дополнительные функции для разных версий Windows, а также есть возможность отображения всех интерфейсов в списке, а не только USB-флешки. Перед созданием загрузочной флешки можно включить функцию выполнения теста в QEMU. Также доступна функция отображения лога выполнения операции. Чтобы начать запись образа с Windows на флешку, нажмите "GO". Главные преимущества программы WinSetupFromUSB: отображение лога записи образа;

дополнительные настройки для каждой версии ОС Windows;

несколько основных режимов создания загрузочной USB-флешки;

быстрая запись образов на съемный носитель информации;

загрузка USB-накопителя через UEFI и BIOS;

запись нескольких дистрибутивов на одно устройство. Недостатки утилиты: нельзя изменить файловую систему;

нет возможности создания загрузочной USB-флешки с программами;

нет инструмента для автоматического удаления данных с накопителя информации. Приложение WinSetupFromUSB можно скачать бесплатно, интерфейс английский.

UNetbootin UNetbootin — небольшая программа для создания загрузочных USB-флешек. С помощью утилиты можно записать образ формата ISO с установочными файлами Windows на съемный накопитель информации, а также загрузить дистрибутив операционной системы из приложения. Выберите режим работы "Образ диска" и укажите "Стандарт ISO" (также здесь доступна возможность работы с дискетой). Далее укажите полный путь к расположению образа операционной системы Windows на компьютере. В заключении укажите тип устройства и носитель, а затем нажмите "ОК". Программа начнет запись образа на USB-накопитель в автоматическом режиме. Время выполнении операции зависит от размера файла формата ISO. Чтобы начать установку операционной системы, укажите режим запуска компьютера через USB-флешку в BIOS. У программы UNetbootin есть ряд преимуществ: минималистичный интерфейс;

загрузка дистрибутивов программ и операционных систем;

работа со всеми актуальными версиям Windows;

возможность работы с дискетами;

функция установки места на диске, которое будет использоваться для хранения файлов;

низкая нагрузка на систему во время работы;

быстрая запись образов на USB-флешку;

можно выбрать версию программы или операционной системы перед загрузкой дистрибутива. Главные недостатки утилиты: нет отдельного журнала событий, в котором сохраняются основные операции приложения;

нельзя изменить файловую систему;

нет инструмента для проверки файлов и устройства на ошибки;

не поддерживается работа через UEFI. Программа UNetbootin переведена на русский язык и доступно для скачивания бесплатно.

PeToUSB PeToUsb — утилита для записи образов с Windows на USB-флешки. Через программу можно посмотреть информацию об устройстве, есть функция создания резервных копий и восстановления данных из бэкапов. Перед началом записи можно выполнить форматирование флешки в нескольких режимах. Выберите тип устройства и USB-флешку из списка в программе PeToUSB. В разделе "Format Options" можно включить форматирование носителя информации. Доступно 4 режима удаления информации с носителя, а также можно указать имя устройства, которое будет задано после форматирования. Далее нужно указать путь к образу, который расположен на компьютере. Можно активировать функцию создания копий файлов. Чтобы начать запись образа Windows на USB-флешку, нажмите "Start". Преимущества PeToUSB: поддержка нескольких режимов форматирования устройства;

просмотр информации о USB-флешке, подключенной к компьютеру;

создание резервных копий данных;

копирование файлов после записи;

быстрая запись образа на USB-диск. Недостатки программы: нельзя проверить устройство на ошибки после записи;

нет функции смены файловой системы;

не поддерживается загрузка установки Windows через UEFI;

отсутствует функция загрузки дистрибутива программ и операционных систем для записи на USB-накопители;

нельзя сохранить лог в отдельный файл. Программа PeToUSB имеет интерфейс на английском языке и распространяется бесплатно.