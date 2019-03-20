Программы для записи образа Windows на USB-флешку

Для установки Windows теперь не нужен загрузочный диск, потому что записать образ с дистрибутивом операционной системы можно на USB-флешку, а затем выполнить установку Windows со съемного носителя.
WinToFlash
WinToFlash — программа, которая помогает создать загрузочную USB-флешку с Windows путем записи образа на носитель информации. В утилите есть встроенный инструмент для переноса программы установки операционной системы на USB. Операции, которые выполняются во время работы, можно посмотреть в журнале событий.
На первом этапе работы с Novicorp WinToFlash нужно выбрать инструмент "Multiboot USB Drive Creation Menu", который позволяет записать образ на USB-флешку.
В разделе "USB диск" выберите устройство, на которое необходимо записать образ с установочными файлами Windows, а затем нажмите "Добавить". В открывшемся окне нужно выбрать тип образа и версию операционной системы.
На следующем этап укажите путь к образу, который хранится на компьютере. Задайте имя для меню вручную или воспользуйтесь функцией "Авто", чтобы автоматизировать этот процесс. После указания пути к образу можно приступать к процессу записи операционной системы Windows на USB-флешку.
Преимущества программы Novicorp WinToFlash:
- проверка файлов USB-накопителя после записи;
- исправление найденных ошибок на устройстве;
- автоматическое форматирование USB-дисков;
- создание структуры каталогов;
- создание загрузочных флешек с антивирусами и другими утилитами;
- работа с несколькими файловыми системами;
- встроенный журнал событий;
- возможность выбора уровня форматирования.
Недостатки:
- отсутствует возможность работы через UEFI;
- нельзя создать резервную копию данных.
Утилиту Novicorp WinToFlash можно загрузить бесплатно с интерфейсом на русском языке.
WinSetupFromUSB
WinSetupFromUSB — утилита, с помощью которой можно сделать загрузочную флешку и записать ISO-образ с Windows и Linux на USB-носитель. В программе поддерживается возможность создания загрузочной флешки для загрузки в UEFI и BIOS. На один носитель можно записать несколько дистрибутивов с операционными системами.
Выберите USB-флешку из списка. В разделе "Add to USB Disk" отметьте галочкой пункт "Windows 7/8/10 based ISO". Этот пункт отвечает за загрузку образов формата ISO на съемный носитель информации. Добавьте образ Windows через встроенный проводник файлов.
В приложении WinSetupFromUSB есть расширенные настройки процесса создания загрузочного диска. В этом разделе можно включить дополнительные функции для разных версий Windows, а также есть возможность отображения всех интерфейсов в списке, а не только USB-флешки.
Перед созданием загрузочной флешки можно включить функцию выполнения теста в QEMU. Также доступна функция отображения лога выполнения операции. Чтобы начать запись образа с Windows на флешку, нажмите "GO".
Главные преимущества программы WinSetupFromUSB:
- отображение лога записи образа;
- дополнительные настройки для каждой версии ОС Windows;
- несколько основных режимов создания загрузочной USB-флешки;
- быстрая запись образов на съемный носитель информации;
- загрузка USB-накопителя через UEFI и BIOS;
- запись нескольких дистрибутивов на одно устройство.
Недостатки утилиты:
- нельзя изменить файловую систему;
- нет возможности создания загрузочной USB-флешки с программами;
- нет инструмента для автоматического удаления данных с накопителя информации.
Приложение WinSetupFromUSB можно скачать бесплатно, интерфейс английский.
UNetbootin
UNetbootin — небольшая программа для создания загрузочных USB-флешек. С помощью утилиты можно записать образ формата ISO с установочными файлами Windows на съемный накопитель информации, а также загрузить дистрибутив операционной системы из приложения.
Выберите режим работы "Образ диска" и укажите "Стандарт ISO" (также здесь доступна возможность работы с дискетой). Далее укажите полный путь к расположению образа операционной системы Windows на компьютере. В заключении укажите тип устройства и носитель, а затем нажмите "ОК".
Программа начнет запись образа на USB-накопитель в автоматическом режиме. Время выполнении операции зависит от размера файла формата ISO. Чтобы начать установку операционной системы, укажите режим запуска компьютера через USB-флешку в BIOS.
У программы UNetbootin есть ряд преимуществ:
- минималистичный интерфейс;
- загрузка дистрибутивов программ и операционных систем;
- работа со всеми актуальными версиям Windows;
- возможность работы с дискетами;
- функция установки места на диске, которое будет использоваться для хранения файлов;
- низкая нагрузка на систему во время работы;
- быстрая запись образов на USB-флешку;
- можно выбрать версию программы или операционной системы перед загрузкой дистрибутива.
Главные недостатки утилиты:
- нет отдельного журнала событий, в котором сохраняются основные операции приложения;
- нельзя изменить файловую систему;
- нет инструмента для проверки файлов и устройства на ошибки;
- не поддерживается работа через UEFI.
Программа UNetbootin переведена на русский язык и доступно для скачивания бесплатно.
PeToUSB
PeToUsb — утилита для записи образов с Windows на USB-флешки. Через программу можно посмотреть информацию об устройстве, есть функция создания резервных копий и восстановления данных из бэкапов. Перед началом записи можно выполнить форматирование флешки в нескольких режимах.
Выберите тип устройства и USB-флешку из списка в программе PeToUSB. В разделе "Format Options" можно включить форматирование носителя информации. Доступно 4 режима удаления информации с носителя, а также можно указать имя устройства, которое будет задано после форматирования.
Далее нужно указать путь к образу, который расположен на компьютере. Можно активировать функцию создания копий файлов. Чтобы начать запись образа Windows на USB-флешку, нажмите "Start".
Преимущества PeToUSB:
- поддержка нескольких режимов форматирования устройства;
- просмотр информации о USB-флешке, подключенной к компьютеру;
- создание резервных копий данных;
- копирование файлов после записи;
- быстрая запись образа на USB-диск.
Недостатки программы:
- нельзя проверить устройство на ошибки после записи;
- нет функции смены файловой системы;
- не поддерживается загрузка установки Windows через UEFI;
- отсутствует функция загрузки дистрибутива программ и операционных систем для записи на USB-накопители;
- нельзя сохранить лог в отдельный файл.
Программа PeToUSB имеет интерфейс на английском языке и распространяется бесплатно.
Win32 Disk Imager
Win32 Disk Imager — небольшая программа, которая дает возможность записать образ Windows на съемный USB-накопитель. В ПО есть инструмент для проведения верификации устройства, функция чтения данных на носителе и выбор типа хэширования для верификации данных.
Выберите образ, который хранится на компьютере в разделе "Image File". Укажите устройство, на которое программа Win32 Disk Imager запишет выбранный файл. В разделе "Hash" можно указать тип хэширования во время верификации (MD5, SHA1, SHA256). Далее можно активировать функцию чтения данных только выделенных разделов устройства. Чтобы начать запись, нажмите кнопку "Write".
Главные преимущества утилиты Win32 Disk Imager:
- выбор хэширования для верификации;
- инструмент для чтения данных;
- возможность выполнения верификации без записи и чтения.
Недостатки программы:
- нет инструмент для создания резервных копий данных;
- нельзя выполнить копирование файлов после записи;
- отсутствует функция автоматического форматирования USB-флешки.
Утилита Win32 Disk Imager доступна для загрузки бесплатно, интерфейс англоязычный.