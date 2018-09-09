WinToFlash (Вин Ту Флеш) — мощная утилита, предназначенная для создания загрузочных USB-накопителей (флешек). Несложные манипуляции с программой позволят перенести на флешку содержимое оптического диска (поддерживаются как физические диски, так и образы с них) с операционными системами Windows, с Unix-подобными ОС (различные версии Linux-систем), а также широкий спектр загрузочных программ — сервисные утилиты, антивирусы и многое другое.

Загрузочные накопители USB, созданные при помощи программы WinToFlash, могут легко стать альтернативой оптическим дискам. Это позволяет использовать их на компьютерах, у которых вышел из строя дисковод или он попросту не предусмотрен (например, на нетбуках или неттопах).

ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ WINTOFLASH

Приложение WinToFlash имеет несколько редакций, отличающихся функциональными возможностями. Стандартное бесплатное издание (Lite-версия) позволяет всего в несколько кликов мышкой записать на USB-флешку содержимое оптического диска либо его образа, хранимого на жестком диске или другом носителе, автоматически сделав ее загрузочной. После этого USB-носитель может сразу же использоваться для установки ОС .

Приложение можно запустить в расширенном режиме либо режиме мастера. Последний вариант особенно привлекателен для новичков и для тех, кто хочет быстро и просто создать флешку для последующей установки операционной системы или создания Live-CD-образов. В режиме мастера все действия сводятся к последовательному выбору параметров создания загрузочного USB-накопителя. Программа предложит скопировать данные с оптического диска или хранимого на компьютере образа или архивв (поддерживаются все существующие форматы файлов, включая ISO , ZIP, RAR, 7z и многие другие).

Для более опытных пользователей приложение WinToFlash сможет предложить ряд расширенных функций (многие функции доступны только в платных редакциях программы), включая:

Создание мультизагрузочных USB-накопителей, на которых может присутствовать неограниченное число операционных систем и/или загрузочных утилит, Live-CD.

Создание загрузочных флешек для аварийного восстановления операционных систем.

Создание USB-накопителей с различными параметрами загрузки: выбор типа разметки, включение/выключение поддержки UEFI, выбор различных параметров CHS для загрузочной записи MBR, выбор загрузчика (обычный или GRUB), расширенная настройка процесса копирования на флешку Windows Setup и другие.

Создание загрузочных флешек с антивирусными программами узкой специализации (например, для удаления троянов , винлокеров и приложений, блокирующих работу ОС).

, винлокеров и приложений, блокирующих работу ОС). И многое другое.

Также при помощи WinToFlash можно выполнить низкоуровневое форматирование USB-накопителей для перманентного (невозможно восстановить в будущем) удаления с них любой информации или восстановления их работы (например, при нарушениях целостности загрузочных секторов или схожих неисправностях).

Предусмотрено и несколько функций по техническому обслуживанию и тестированию носителей — исправление ошибок, проверка поверхности дисков и др.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ВЕРСИИ WINTOFLASH

Программа WinToFlash работает во всех операционных системах семейства Microsoft Windows, начиная с версии Win XP. Возможен запуск на x86 и x64. Интерфейс переведен на русский язык, но не полностью. Здесь представлена бесплатная (Lite) версия программы, предназначенная для некоммерческого использования. Все платные версии можно приобрести на официальном сайте разработчиков.

Невозможно определить версию Windows в WinToFlash — что делать?

Ошибка "Невозможно определить версию Windows на CD/DVD, который вы указали. Возможно, вы указали неверную папку, этот CD/DVD поврежден или модифицирован неподдерживаемым способом…" может возникнуть не только вследствие того, что уже описано в сообщении, но и по той причине, что вы неправильно распаковали скачанный ISO-образ.

Обычно ошибка возникает при попытке записать на флешку Windows XP. Настраивая программу, убедитесь, что при указании места расположения файлов вы указали папку, в которой находится папка "i386" (или "AMD64"). Т.е. нужно указывать не саму папку i386 или AMD64, а ту, в которой находится та или другая папка. Еще следует проверить, есть ли файл "dosnet.inf" в папке i386 или AMD64. Возможно, что скачанный вами образ Windows XP был отредактирован кем-то.

WinToFlash — некорректный конечный диск

Данная ошибка может возникнуть в случае, если программа не может получить доступ к используемому для записи USB-диску. Скорее всего, он поврежден либо заблокирован сторонними приложениями, имеющими соответствующий функционал.

WinToFlash не видит образ ISO — чо делать?

То, что программа WinToFlash не видит образ ISO, не является неисправностью. Скорее всего, вы пытаетесь создать загрузочную флешку, например, с Windows XP. Когда нажимаете кнопку "Обзор", нужно указывать не ISO-образ, а папку, в которую он распакован. Естественно, программа WinToFlash ожидает указания папки, потому в окне просмотра файлов и не отображается никаких ISO-образов.

WinToFlash не видит флешку — что делать?

Если WinToFlash не видит флешку, проблема, скорее всего, не в программе, а в системе либо в используемом USB-устройстве. Возможно, флешку нужно отформатировать. Кликните по ее названию в "Проводнике" правой кнопкой мыши, затем выберите "Форматировать…". В открывшемся окне в блоке "Файловая система" укажите "NTFS", снимите галочку с элемента "Быстрое форматирование" (при форматировании с целью исправления неполадок с флешкой лучше производить полное форматирование). Если WinToFlash по прежнему не видит флешку, попробуйте отформатировать ее в формате "FAT 32".